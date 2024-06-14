  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Крузейро
2:1
Конец матча
Куяба
0'
1:0
45' Гол
Перейра Матеус
1:1
64' Пенальти
Питта Исидро
66' Желтая карточка
Рамон
2:1
67' Гол
Rafael VII
78' Желтая карточка
Rafael VII
81' Желтая карточка
Anderson Oliveira4
87' Желтая карточка
Перейра Матеус
88' Желтая карточка
Fernando Seabra
90' Желтая карточка
Marllon
90'+11
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
10
Перейра
Матеус
8
Rafael
VII
21
Барреаль
Альваро
30
Верон
Габриэл
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
21
Railan
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Крузейро
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.25

Тотал матчей

0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

360
360

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.43
Rafael VII 3 0.43
Артур Гомес VIII 1 0.14
Витал Матеус 1 0.14
Lucas Silva IV 1 0.14
Papagaio 1 0.14
Виллиам Фуртадо 0 0
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 2 (1) 0.25
Clayson 2 0.25
Рамон 1 0.13
Max Alves 1 0.13
Кафу Жонатан 0 0
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 3 0
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Rafael VII 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Хавьер Марлон 0 1
Виллиам Фуртадо 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Fernando Seabra 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Marllon 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Рамон 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Филипе Аугусто 1 0
Railan 1 0
Минейро Лукас 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Clayson 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Andre1 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Куяба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
0
Крузейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1
Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0

Результаты матчей

Крузейро
Куяба

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
6
3
4
1.5
1
7
2
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2:0 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2:1 8 5 1 2 11 - 5 16
4.
Байя
 0:0 8 4 3 1 10 - 7 15
5.
Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
7.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 3 3 2 5 - 4 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 0:0 7 2 5 0 6 - 4 11
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Васко да Гама
 0:0 8 2 1 5 7 - 17 7
14.
Гремио
 0:2 6 2 0 4 4 - 7 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 1:2 6 1 2 3 10 - 11 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:1 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Байя
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Фламенго
 2:0 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Сан-Паулу
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гремио
 0:2 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 0:0 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 0 2 2 0 - 3 2
17.
Крисьюма
 1:2 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 2:0 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Крисьюма
 1:2 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2:1 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Васко да Гама
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Гремио
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Г О О О О Л - Питта Исидро из команды Куяба забивает с точки!
    • 60'
      Кафу Жонатан уходит с поля. Eliel выходит вместо него
    • 50'
      Барреаль Альваро уходит с поля. Джапа выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Виллиам Фуртадо сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Перейра Матеус бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Крузейро 2:1 Куяба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный