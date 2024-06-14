Тур: 8.
0'
1:0
45' ГолПерейра Матеус
1:1
64' ПенальтиПитта Исидро
66' Желтая карточкаРамон
2:1
67' ГолRafael VII
78' Желтая карточкаRafael VII
81' Желтая карточкаAnderson Oliveira4
87' Желтая карточкаПерейра Матеус
88' Желтая карточкаFernando Seabra
90' Желтая карточкаMarllon
90'+11
Ход матча
45'
50'
64'
1:1
66'
67'
2:1
78'
87'
88'
90'
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
21
Railan
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
19 Papagaio
-
-
23 Machado
-
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
12 Rhyan
-
34 Bruno VI
-
20 Рикельме
-
-
-
-
97 Andre1
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Крузейро
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.25
Тотал матчей
0.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
360
360
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.43
|Rafael VII
|3
|0.43
|Артур Гомес VIII
|1
|0.14
|Витал Матеус
|1
|0.14
|Lucas Silva IV
|1
|0.14
|Papagaio
|1
|0.14
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|2 (1)
|0.25
|Clayson
|2
|0.25
|Рамон
|1
|0.13
|Max Alves
|1
|0.13
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Денилсон Невес
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Rafael VII
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Хавьер Марлон
|0
|1
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Рамон
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Куяба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
1
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
0
Крузейро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Куяба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3
Куяба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1
Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1 Португеза - Куяба 0:0
Результаты матчей
Крузейро
Куяба
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
26
34
17
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|3.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|12
|10.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|11.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|14.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|17.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3