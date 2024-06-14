Тур: 8.
2:1
Второй тайм: 77'
0'
0:1
8' ГолGustavo Barreto
21' Желтая карточкаEder1
1:1
22' ГолGonzalo Mastriani
2:1
55' ГолGonzalo Mastriani
Ход матча
8'
0:1
21'
22'
55'
2:1
72'
26
Erick2
11
Nikao
33
Walisson
6
Роналд
17
Matheus
XV
23
Eder1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Madson II
-
-
-
23 Filipinho
-
28 Tomas Cuello
-
92 Pablo I
-
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
-
8 Newton
-
-
30 Mateo Barcia
-
41 Erick Garcia
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.4
Среднее время на гол
120
225
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
135
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|0.38
|Каноббио Агустин
|2
|0.25
|Pablo I
|2
|0.25
|Nikao
|1
|0.13
|Leonardo Godoy
|1
|0.13
|Erick2
|1
|0.13
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.5
|Fellipe Mateus
|2
|0.33
|Боласье Янник
|1
|0.17
|Gustavo Barreto
|1
|0.17
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.17
|Renato Kayzer
|1
|0.17
|Higor Meritao
|1
|0.17
|Marcelo Hermes
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Esquivel
|2
|1
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Крепски Бенто
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Маркиньос IV
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Gustavo XII
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Крисьюма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крисьюма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
2
1
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крисьюма
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма
Точный счет
1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
23
16
14
16
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|3.
|2:1
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|7.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|12
|10.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|11.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|14.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|17.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3