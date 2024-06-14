  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Второй тайм: 77'
Крисьюма
0'
0:1
8' Гол
Gustavo Barreto
21' Желтая карточка
Eder1
1:1
22' Гол
Gonzalo Mastriani
2:1
55' Гол
Gonzalo Mastriani

Ход матча

8'
0:1
Gustavo Barreto
21'
 
Eder1
22'
Gonzalo Mastriani
(Bruno Zapelli)
1:1
46'
Madson II
Leonardo Godoy
 
46'
Tomas Cuello
Bruno Zapelli
 
55'
Gonzalo Mastriani
(Madson II)
2:1
72'
 
Клаудиньо Родригес
Higor Meritao
72'
 
Кайке Артур
Eder1
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Крисьюма
4.30
9.20
Реклама, betcity.ru
85.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
11
Nikao
10
Bruno
Zapelli
88
Christian
Cardoso
9
Gonzalo
Mastriani
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
33
Walisson
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
5
Higor
Meritao
6
Роналд
17
Matheus
XV
11
Боласье
Янник
23
Eder1
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

КСМР
1:0
БСА
0:1
БСА
2:0
БСА
2:1
БСА
2:1
БСБ
0:0
БСБ
1:0
КБ
5:1
КБ
1:2

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.4

Среднее время на гол

120
225

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
135

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.38
Каноббио Агустин 2 0.25
Pablo I 2 0.25
Nikao 1 0.13
Leonardo Godoy 1 0.13
Erick2 1 0.13
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Madson II 0 0
Фернандиньо XII 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.5
Fellipe Mateus 2 0.33
Боласье Янник 1 0.17
Gustavo Barreto 1 0.17
Фигейреду Тобиаш 1 0.17
Renato Kayzer 1 0.17
Higor Meritao 1 0.17
Marcelo Hermes 0 0
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Esquivel 2 1
Фернандиньо XII 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Зе Витор 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Thiago Heleno 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Сантана Алекс 1 0
Julimar 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Крепски Бенто 1 0
Filipinho 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fagundes 3 0
Трауко Мигель 1 1
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Eder1 2 0
Боласье Янник 1 0
Фигейреду Тобиаш 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Gustavo XII 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Крисьюма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крисьюма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

2
1
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крисьюма
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0
Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма

Точный счет

1:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2:0 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2:1 8 5 1 2 11 - 5 16
4.
Байя
 0:0 8 4 3 1 10 - 7 15
5.
Сан-Паулу
 0:0 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
7.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
8.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 8 3 3 2 5 - 4 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 0:0 7 2 5 0 6 - 4 11
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Васко да Гама
 0:0 8 2 1 5 7 - 17 7
14.
Гремио
 0:2 6 2 0 4 4 - 7 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 1:2 6 1 2 3 10 - 11 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2:1 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Байя
 0:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Фламенго
 2:0 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Сан-Паулу
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гремио
 0:2 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 0:0 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 0 2 2 0 - 3 2
17.
Крисьюма
 1:2 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 2:0 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Крисьюма
 1:2 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 2:1 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Васко да Гама
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Гремио
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Бруно Запелли сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Гонсало Мастриани бьет в цель!
  • 21'
    Эдер получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Г О О О О Л - Barreto бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Крисьюма
4.30
9.20
Реклама, betcity.ru
85.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Паранаэнсе
Крисьюма
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный