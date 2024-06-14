  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Фламенго
2:1
Конец матча
Гремио
0'
32' Желтая карточка
Педро Гильерме
1:0
42' Гол
Араужо Луис
45' Желтая карточка
Уэсли Лопес
46' Желтая карточка
Педро Жоао
55' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon3
2:0
67' Гол
Араужо Луис
90' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
2:1
90' Гол
Эденилсон дос Сантос
90'+7
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
3
Ортис
Лео
48
Хесус
Игорь
19
Lorran
8
Жерсон
Сантос
9
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
33
Рафаэл
Кабрал
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
11
Педро
Жоао
13
Henrique
Souza
Ewerthon3
Фламенго
4-3-3
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Фламенго
Гремио

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

40 матчей

45%
22.5%
32.5%
18 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.5%
27.5%
30%
17 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:2
К
1:0
К
0:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
0:4
СA
2:4
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
5:0
КЛ
1:1
СA
3:1
СA
2:0
К
1:0
СA
2:0
К
1:1
СA
3:1
СA
0:1
КСМР
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.39

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.59

Среднее время на гол

54
152

Всего голов

63
38

Голов в среднем за матч

1.58
0.95

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

57
94

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 3 (1) 0.38
Араужо Луис 3 0.38
Де ла Крус Николас 2 0.25
Энрике Бруно 2 0.25
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.13
Эвертон Соарес 1 0.13
Lorran 1 0.13
Луис Давид 1 0.13
Габриэл Барбоза 1 0.13
Уэсли Лопес 0 0
Жерсон Сантос 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.33
Сотельдо Йеферсон 1 0.17
Эденилсон дос Сантос 1 0.17
Gustavo Martins 1 0.17
Каннеманн Вальтер 0 0
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Cuiabano 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 3 0
Бруно Фабрисио 2 0
Аллан Соуза 2 0
Тите 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Хесус Игорь 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 3 0
Gustavo Gomes 3 0
Henrique Souza Ewerthon3 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Эли Родриго 1 0
Дуглас XV 1 0
Педро Жоао II 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Nathan Ribeiro 1 0

Результаты матчей

Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гремио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
3
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Гремио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0
Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0
Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0
Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2

Результаты матчей

Фламенго
Гремио

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
5
3
1.5
1
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 7 17
2.
Байя
 1:0 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 5 1 2 12 - 5 16
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Сан-Паулу
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 8 4 2 2 7 - 4 14
7.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
8.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
9.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 0:1 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Васко да Гама
 0:2 8 2 0 6 7 - 19 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Байя
 1:0 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 0:2 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 1:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Форталеза Сеара
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:2 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
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