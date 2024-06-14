Тур: 8.
0'
32' Желтая карточкаПедро Гильерме
1:0
42' ГолАраужо Луис
45' Желтая карточкаУэсли Лопес
46' Желтая карточкаПедро Жоао
55' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon3
2:0
67' ГолАраужо Луис
90' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
2:1
90' ГолЭденилсон дос Сантос
90'+7
Ход матча
32'
42'
1:0
45'
46'
67'
2:0
76'
82'
90'
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
48
Хесус
Игорь
19
Lorran
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
33 КлейтонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
49 Dyogo
-
35 Lucas Rayan
-
-
-
29 Viktor Hugo
-
26 Werton
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
26 Van Van
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Фламенго
Гремио
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
40 матчей
45%
22.5%
32.5%
18 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.5%
27.5%
30%
17 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.39
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.59
Среднее время на гол
54
152
Всего голов
63
38
Голов в среднем за матч
1.58
0.95
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
57
94
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3 (1)
|0.38
|Араужо Луис
|3
|0.38
|Де ла Крус Николас
|2
|0.25
|Энрике Бруно
|2
|0.25
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.13
|Эвертон Соарес
|1
|0.13
|Lorran
|1
|0.13
|Луис Давид
|1
|0.13
|Габриэл Барбоза
|1
|0.13
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Жерсон Сантос
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.33
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.17
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.17
|Gustavo Martins
|1
|0.17
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Тите
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Gustavo Gomes
|3
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гремио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гремио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
3
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Гремио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
4
27%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
1
20%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0
Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0
Гремио
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0
Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2
Результаты матчей
Фламенго
Гремио
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
53
15
17
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 5
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|8.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|11.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|0:2
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|16.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3