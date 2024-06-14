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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
21' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
34' Желтая карточка
Фернандо Режес
57' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
57' Желтая карточка
Витао
66' Желтая карточка
Густаво Диас
72' Желтая карточка
Арангис Чарлес
82' Желтая карточка
Giuliano Galoppo
84' Желтая карточка
Кальери Хонатан
90' Желтая карточка
Гомес Бруно
90' Желтая карточка
Феррейра Факундо
90'+8
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
20
Арангис
Чарлес
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
45
Lucca
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
4
Коста
Диего
28
Alan
Franco1
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
11
Rodrigo
Nestor
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

37 матчей

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.3%
40.5%
35.2%
9 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.28
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.14
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

79
83

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.33
Борре Рафаэль 1 0.17
Фернандо Режес 1 0.17
Мальо Уго 1 0.17
Энрике Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 3 (1) 0.38
Феррейра Факундо 2 0.25
Кальери Хонатан 2 0.25
Силва Андре III 1 0.13
Лукас Моура 1 0.13
Арболеда Роберт 1 0.13
Феррареси Науэль 1 0.13
Бобадиллья Дамиан 1 0.13
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 3 0
Фернандо Режес 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Витао 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Мальо Уго 1 0
Аларио Лукас 1 0
Патрик Алан 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Ренан Роберт 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Кальери Хонатан 2 0
Alisson II 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Луис Франциско Зубелдиа 2 0
Коста Диего 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Густаво Диас 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
5
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3 Гуарани Кампинас - Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 7 17
2.
Байя
 1:0 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 5 1 2 12 - 5 16
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Сан-Паулу
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 8 4 2 2 7 - 4 14
7.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
8.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
9.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 0:1 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Васко да Гама
 0:2 8 2 0 6 7 - 19 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Байя
 1:0 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 0:2 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 1:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Форталеза Сеара
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:2 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
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    • 57'
      Витао получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Бустос Фабрисио получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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