  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Байя
1:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
45' Желтая карточка
Juan Pablo Vojvoda
59' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
71' Желтая карточка
Александр Кайо
1:0
81' Гол
Лукас Жан
86' Желтая карточка
Маркос Дос Сантос
88' Желтая карточка
Yago I
90' Желтая карточка
Де Пена Карлос
90'+8
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
5
Rezende2
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
9
Стум
Эвералдо
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
17
Велисон
Хосе
8
Leandro
Martinez
I
35
Эркулес
79
Renato
Kayzer
26
Лопес
Брено
Байя
4-4-2
Форталеза Сеара
4-4-2

История личных встреч

Байя
Форталеза Сеара

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
КН
0:3
КН
3:1
СA
2:1
СA
4:2
КН
0:0
КН
2:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
КН
2:2
КН
2:0
КН
0:0
КН
1:1
КН
1:2
СB
2:2
СB
3:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.22

Среднее время на гол

66
73

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 (1) 0.38
Gabriel Teixeira 2 0.25
Лукас Жан 1 0.13
Соуза Коули 1 0.13
Ратао Рафаэл 1 0.13
Thaciano 1 0.13
Ademir Santos 1 0.13
Александр Кайо 1 0.13
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Эступиньян Оскар 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 1 0.14
Почеттино Томас 1 0.14
Мачука Иманоль 1 0.14
Эркулес 1 0.14
Кушчевич Бенхамин 1 0.14
Наварро Кевин 1 0.14
Лопес Брено 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Thaciano 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Александр Кайо 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0
Gabriel Teixeira 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 4 0
Бритес Эмануэль 2 0
Лусеро Хуан Мартин 2 0
Пикашу Яго 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Лопес Брено 1 0
Пачеко Бруно 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Байя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1
Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0

Результаты матчей

Байя
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Байя
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 7 17
2.
Байя
 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 5 1 2 12 - 5 16
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Сан-Паулу
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
7.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
8.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
9.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Васко да Гама
 8 2 0 6 7 - 19 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Хуан Пабло Войвода получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Байя 1:0 Форталеза Сеара онлайн

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