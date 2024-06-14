Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаJuan Pablo Vojvoda
59' Желтая карточкаКану Рубенилсон
71' Желтая карточкаАлександр Кайо
1:0
81' ГолЛукас Жан
86' Желтая карточкаМаркос Дос Сантос
88' Желтая карточкаYago I
90' Желтая карточкаДе Пена Карлос
90'+8
Ход матча
59'
71'
81'
1:0
88'
90'
5
Rezende2
2
Тинга
I
4
Тити
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
26
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Rezende2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Adriel Ramos
-
66 Ryan Santos
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Дуду V1
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Байя
Форталеза Сеара
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.22
Среднее время на гол
66
73
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3 (1)
|0.38
|Gabriel Teixeira
|2
|0.25
|Лукас Жан
|1
|0.13
|Соуза Коули
|1
|0.13
|Ратао Рафаэл
|1
|0.13
|Thaciano
|1
|0.13
|Ademir Santos
|1
|0.13
|Александр Кайо
|1
|0.13
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Эступиньян Оскар
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0.14
|Почеттино Томас
|1
|0.14
|Мачука Иманоль
|1
|0.14
|Эркулес
|1
|0.14
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.14
|Наварро Кевин
|1
|0.14
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Thaciano
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
|Gabriel Teixeira
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|4
|0
|Бритес Эмануэль
|2
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|2
|0
|Пикашу Яго
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Байя
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
45%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1
Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0
Результаты матчей
Байя
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Байя
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3