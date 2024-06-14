  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Второй тайм: 82'
Васко да Гама
0'
1:0
26' Гол
Пикерес Хоакин
51' Желтая карточка
Сфорца Хуан
2:0
56' Гол
Рони III
72' Желтая карточка
Рони III
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
34
Kaiky
Naves
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
8
Рафаэл
Жозе
23
Вейга
Рафаэль
41
Эстевао
10
Рони
III
17
Лазаро
1
Лео
Жардим
32
Рохас
Роберт
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
2
Родригес
Хосе
Луис
II
23
Jose
Gabriel
27
Гальдамес
Пабло
6
Lucas
Piton
7
David
VI
99
Pablo
Vegetti
31
Росси
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Васко да Гама
3-4-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Васко да Гама

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
4:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
КС
3:1
СA
1:0
КС
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
3:0
КС
3:0
КС
3:1
СA
0:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.21
0.55

Среднее время на гол

74
165

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.4
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
93

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазаро 2 0.25
Эстевао 1 (1) 0.13
Гомес Густаво 1 (1) 0.13
Рони III 1 0.13
Пикерес Хоакин 1 0.13
Риос Ричард 1 0.13
Luis Guilherme 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.5
David VI 1 0.13
Майкон Перейра 1 0.13
Mateus Cocao 1 0.13
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 3 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Рафаэл Жозе 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Рони III 1 0
Морено Анибал 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 3 0
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Гальдамес Пабло 2 0
Pablo Vegetti 2 0
Jose Gabriel 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Майкон Перейра 1 0
David VI 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

5
4
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
100%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
17
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
67%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
33%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0
Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Васко да Гама

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 7 17
2.
Байя
 1:0 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 5 1 2 12 - 5 16
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Сан-Паулу
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 8 4 2 2 7 - 4 14
7.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
8.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
9.
Ред Булл Брагантино
 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 0:1 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
Васко да Гама
 0:2 8 2 0 6 7 - 19 6
15.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
16.
Флуминенсе
 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Байя
 1:0 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 0:2 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 0:1 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2:0 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 1:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Форталеза Сеара
 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:2 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • 56'
    Estevao сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
  • 51'
    Сфорца Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Давид уходит с поля. Адсон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Рохас Роберт уходит с поля. Сфорца Хуан выходит вместо него
  • 26'
    Estevao сделал результативную передачу.
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    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Васко да Гама
    8.70
    7.00
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    99.20
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    Палмейрас Сан-Паулу
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