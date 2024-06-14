Тур: 8.
2:0
Второй тайм: 82'
0'
1:0
26' ГолПикерес Хоакин
51' Желтая карточкаСфорца Хуан
2:0
56' ГолРони III
72' Желтая карточкаРони III
Ход матча
26'
1:0
51'
72'
76'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Kaiky
Naves
41
Эстевао
10
Рони
III
17
Лазаро
32
Рохас
Роберт
3
Leo
XV
23
Jose
Gabriel
7
David
VI
31
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
20 РомулоЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Витор Нуньеш
-
-
-
7 Дуду
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 David VIНападающий
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
- Запасные игроки
-
37 Кастро ПаблоЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
28 АдсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 РайанНападающий
-
33 Lyncon
-
-
25 Hugo Moura
-
98 JP
-
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Васко да Гама
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
25 матчей
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.21
0.55
Среднее время на гол
74
165
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.4
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
93
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазаро
|2
|0.25
|Эстевао
|1 (1)
|0.13
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.13
|Рони III
|1
|0.13
|Пикерес Хоакин
|1
|0.13
|Риос Ричард
|1
|0.13
|Luis Guilherme
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4
|0.5
|David VI
|1
|0.13
|Майкон Перейра
|1
|0.13
|Mateus Cocao
|1
|0.13
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Hugo Moura
|1
|1
|Victor X
|1
|1
|Гальдамес Пабло
|2
|0
|Pablo Vegetti
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
5
4
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
100%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
17
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
67%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
33%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0
Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Васко да Гама
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 5
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|2:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|8.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|9.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|11.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|0:2
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|0:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|16.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3