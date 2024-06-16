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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
2' Гол
Helio Junio
12' Красная карточка
Да Силва Джадсом
14' Желтая карточка
Кунья Лукас
1:1
25' Гол
Mandaca
36' Желтая карточка
Mandaca
40' Желтая карточка
Швенгбер Клейтон
41' Желтая карточка
Pedro Caixinha
45' Желтая карточка
Danilo Boza
54' Желтая карточка
Rodrigo Sam
76' Желтая карточка
Марселинью X
2:1
82' Гол
Helio Junio
85' Желтая карточка
Кандидо Луан
90' Желтая карточка
Ignacio Laquintana
90'+8
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
22
Густавиньо
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
30
Henry
Mosquera
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
34
Rodrigo
Sam
28
Русшел
Алан
95
Caique
5
Luis
Oyama
44
Mandaca
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
11
Марселинью
X
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Жувентуде

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 2 0.22
Helio Junio 2 0.22
Саша Эдуардо 2 0.22
Рамирес Эрик II 1 0.11
Энрике Педру II 1 0.11
Эвангелиста Лукас 1 0.11
Ignacio Laquintana 1 0.11
Борбас Тиаго 1 0.11
Кандидо Луан 1 (1) 0.11
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Фернандес Матеус 0 0
Nathan Mendes 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 0.25
Барбоза Лукас 2 0.25
Jadson III 1 0.13
Rodrigo Sam 1 0.13
Danilo Boza 1 0.13
Арруда Эрик 1 0.13
Mandaca 1 0.13
Нене Андерсон 0 0
Марселинью X 0 0
Erick Farias 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 2 1
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Nathan Mendes 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Henry Mosquera 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 4 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Барбоза Лукас 2 0
Marcos Ze 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Danilo Boza 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Mandaca 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
3
60%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0
Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Жувентуде

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 7 17
2.
Байя
 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 5 1 2 12 - 5 16
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
6.
Сан-Паулу
 8 4 2 2 12 - 6 14
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Флуминенсе
 0:0 9 1 4 4 9 - 14 7
14.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
15.
Васко да Гама
 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
17.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 9 1 3 5 6 - 11 6
18.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Флуминенсе
 0:0 5 1 4 0 7 - 6 7
10.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
11.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
12.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Атлетико Гойаненсе
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
10.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 0:0 4 0 0 4 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 2:1 Жувентуде онлайн

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