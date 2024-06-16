Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолHelio Junio
12' Красная карточкаДа Силва Джадсом
14' Желтая карточкаКунья Лукас
1:1
25' ГолMandaca
36' Желтая карточкаMandaca
40' Желтая карточкаШвенгбер Клейтон
41' Желтая карточкаPedro Caixinha
45' Желтая карточкаDanilo Boza
54' Желтая карточкаRodrigo Sam
76' Желтая карточкаМарселинью X
2:1
82' ГолHelio Junio
85' Желтая карточкаКандидо Луан
90' Желтая карточкаIgnacio Laquintana
90'+8
Ход матча
2'
1:0
12'
14'
25'
1:1
36'
40'
41'
45'
54'
76'
76'
82'
2:1
84'
85'
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
34
Rodrigo
Sam
28
Русшел
Алан
95
Caique
44
Mandaca
11
Марселинью
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Dija
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Марселинью XНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 АбнерЗащитник
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
72 Peixoto
-
29 Ruan
-
19 Bill2
-
-
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Жувентуде
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|2
|0.22
|Helio Junio
|2
|0.22
|Саша Эдуардо
|2
|0.22
|Рамирес Эрик II
|1
|0.11
|Энрике Педру II
|1
|0.11
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.11
|Ignacio Laquintana
|1
|0.11
|Борбас Тиаго
|1
|0.11
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.11
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Фернандес Матеус
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|0.25
|Барбоза Лукас
|2
|0.25
|Jadson III
|1
|0.13
|Rodrigo Sam
|1
|0.13
|Danilo Boza
|1
|0.13
|Арруда Эрик
|1
|0.13
|Mandaca
|1
|0.13
|Нене Андерсон
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
|Erick Farias
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Витиньо Витор V
|3
|0
|Nathan Mendes
|3
|0
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Henry Mosquera
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|4
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Барбоза Лукас
|2
|0
|Marcos Ze
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Mandaca
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
3
60%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0
Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Жувентуде
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 5
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|15.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|17.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|12.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3