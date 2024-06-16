Тур: 9.
1:2
Конец матча
0'
1:0
41' ГолГансо Пауло
67' Желтая карточкаСамуэл Шавьер
70' Желтая карточкаMartins Adriano
70' Желтая карточкаГансо Пауло
1:1
71' ГолФернандо Луис
90' Желтая карточкаМарлон
90' Желтая карточкаГуга
1:2
90' ГолMateo Zuleta
90'+9
Ход матча
41'
1:0
56'
59'
64'
67'
70'
70'
71'
1:1
90'
90'
90'
1:2
4
Марлон
30
Мело
Фелипе
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
11
Кено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
11 КеноНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
6 ДиогоЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кауан Элиас
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Густаво ДиасПолузащитник
-
15 РониПолузащитник
-
18 Вагнер ЛавНападающий
-
-
16 Randerson
-
17 Mateo Zuleta
-
19 Derek
-
20 Max
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Гойаненсе
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.22
|Кано Херман
|2
|0.22
|Лима II
|2
|0.22
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.11
|Аугусто Ренато
|1
|0.11
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.11
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|2
|0.22
|Вагнер Лав
|1
|0.11
|Gabriel Baralhas
|1
|0.11
|Derek
|1
|0.11
|Mateo Zuleta
|1
|0.11
|Shaylon
|1 (1)
|0.11
|Guilherme Romao
|0
|0
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|6
|0
|Лима II
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Мело Фелипе
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Александр Гомес II
|2
|0
|Диниз Фернандо
|0
|1
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Диого VII
|1
|0
|Самуэл Шавьер
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|4
|0
|Martins Adriano
|3
|0
|Guilherme Romao
|3
|0
|Магиньо
|1
|1
|Luiz Felipe III
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Вагнер Лав
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Bruno Tubarao
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атлетико Гойаненсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
1
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
0
1
Флуминенсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Атлетико Гойаненсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
4
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
5
29%
29%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0
Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2
Результаты матчей
Флуминенсе
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
36
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3