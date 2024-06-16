  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Флуминенсе
1:2
Конец матча
Атлетико Гойаненсе
0'
1:0
41' Гол
Гансо Пауло
67' Желтая карточка
Самуэл Шавьер
70' Желтая карточка
Martins Adriano
70' Желтая карточка
Гансо Пауло
1:1
71' Гол
Фернандо Луис
90' Желтая карточка
Марлон
90' Желтая карточка
Гуга
1:2
90' Гол
Mateo Zuleta
90'+9
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
4
Марлон
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
5
Александр
Гомес
II
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
11
Кено
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Энрике
Педру
II
6
Alejo
Cruz
Techera
5
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
7
Rhaldney
Norberto
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
Флуминенсе
4-3-3
Атлетико Гойаненсе
4-5-1

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Гойаненсе

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:1
К
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:2
СA
4:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.22
Кано Херман 2 0.22
Лима II 2 0.22
Марсело Виера 1 (1) 0.11
Аугусто Ренато 1 0.11
Мартинелли Габриэл 1 0.11
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 2 0.22
Вагнер Лав 1 0.11
Gabriel Baralhas 1 0.11
Derek 1 0.11
Mateo Zuleta 1 0.11
Shaylon 1 (1) 0.11
Guilherme Romao 0 0
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 6 0
Лима II 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Мело Фелипе 2 0
Андре 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Александр Гомес II 2 0
Диниз Фернандо 0 1
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Диого VII 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Ариас Джон 1 0
Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 4 0
Martins Adriano 3 0
Guilherme Romao 3 0
Магиньо 1 1
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Jair Ventura 0 1
Роналдо 1 0
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Shaylon 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Атлетико Гойаненсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

0
1
Флуминенсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Атлетико Гойаненсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
4
31%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
5
29%
29%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0
Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2

Результаты матчей

Флуминенсе
Атлетико Гойаненсе

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Атлетико Гойаненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 7 17
2.
Байя
 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 8 5 1 2 12 - 5 16
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
6.
Сан-Паулу
 8 4 2 2 12 - 6 14
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
15.
Васко да Гама
 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
17.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
19.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
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    • 56'
      Мело Фелипе уходит с поля. Маноэл выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Гансо Пауло бьет в цель!
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    Где смотреть матч Флуминенсе 1:2 Атлетико Гойаненсе онлайн

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