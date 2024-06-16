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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Коринтианс
1:2
Первый тайм: 45'
Сан-Паулу
0'
0:1
4' Гол
Лукас Моура
21' Желтая карточка
Коста Диего
1:1
31' Гол
Коронадо Игор
1:2
42' Гол
Лусиано Невес
44' Желтая карточка
Мигель Карлос

Ход матча

4'
0:1
Лукас Моура
(Кальери Хонатан)
21'
 
Коста Диего
31'
Коронадо Игор
(Hugo Farias)
1:1
42'
1:2
Лусиано Невес
(Igor Vinicius)
44'
Мигель Карлос
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Коринтианс
Ничья
Сан-Паулу
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Мигель
Карлос
2
Котулио
Матеус
25
Кака
II
4
Каэтано
Жоао
46
Hugo
Farias
14
Raniele
44
Москардо
Габриэль
77
Коронадо
Игор
19
Gustavo
Mosquito
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
4
Коста
Диего
5
Арболеда
Роберт
6
Welington
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
11
Rodrigo
Nestor
9
Кальери
Хонатан
Коринтианс
4-3-3
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Коринтианс
Сан-Паулу

35 матчей

77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
21 победа 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.6%
42.9%
8.5%
17 побед 15 ничьих 0 побед

29 матчей

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

72.4%
27.6%
0 побед 21 ничья 11 побед

64 матча

42.2%
31.3%
26.5%
27 побед 20 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.8%
45.3%
21.9%
21 победа 29 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.6%
56.3%
17.1%
17 побед 36 ничьих 11 побед

История матчей

ПА
1:2
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:1
ПА
1:2
СA
1:1
СA
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:2
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ТМК
0:0
СA
4:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
6:1
СA
1:1
КЛ
2:0
ПА
0:1
КЛ
2:0
БСА
3:2
БСА
1:1
П
2:3
БСА
0:0
БСА
0:0
РС
2:0
РС
1:2
П
0:0
П
1:2
СA
3:1
СA
1:2
CP
1:0
СA
0:0
СA
5:0
CP
2:1
СA
0:2
СA
3:0
CP
4:3
СA
1:1
СA
3:1
CP
0:2
CP
2:1
CP
1:1
CP
0:0

Голы

Всего голов

58
26

Голов в среднем за матч

1.87
0.79

Среднее время на гол

48
114

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.09
0.9

Среднее время на гол

82
99

Всего голов

94
54

Голов в среднем за матч

1.47
0.84

Тотал матчей

2.5
55
Больше 86%
Меньше 14%
9
46
Больше 72%
Меньше 28%
18
26
Больше 41%
Меньше 59%
38
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
62

Среднее время на гол

61
106

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.22
Алберто Юри 2 0.22
Кака II 1 0.11
Коронадо Игор 1 0.11
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0
Gustavo Mosquito 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 4 (1) 0.44
Кальери Хонатан 2 0.22
Феррейра Факундо 2 0.22
Лукас Моура 2 0.22
Силва Андре III 1 0.11
Арболеда Роберт 1 0.11
Феррареси Науэль 1 0.11
Бобадиллья Дамиан 1 0.11
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 3 0
Raniele 3 0
Энрике Густаво 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Алберто Юри 2 0
Мигель Карлос 2 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Коста Диего 2 0
Кальери Хонатан 2 0
Alisson II 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Луис Франциско Зубелдиа 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Густаво Диас 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
5
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1
Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0
Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3

Результаты матчей

Коринтианс
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 9 5 3 1 15 - 7 18
2.
Байя
 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 9 5 2 2 12 - 5 17
4.
Сан-Паулу
 2:1 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 7 3 2 2 5 - 4 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
15.
Васко да Гама
 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Коринтианс
 1:2 9 1 3 5 6 - 10 6
17.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Витория
 1:0 9 1 3 5 7 - 14 6
19.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
20.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 2:1 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 1:2 5 1 2 2 4 - 3 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Витория
 1:0 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Сан-Паулу
 2:1 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Фламенго
 0:0 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 1:0 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • 4'
    Г О О О О Л - Лукас Моура бьет в цель!
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