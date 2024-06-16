Тур: 9.
2:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЛукас Моура
21' Желтая карточкаКоста Диего
1:1
31' ГолКоронадо Игор
1:2
41' Гол в свои воротаКака II
42' Желтая карточкаМигель Карлос
44' Желтая карточкаЛусиано Невес
2:2
45' ГолGustavo Mosquito
69' Желтая карточкаКаэтано Жоао
78' Вторая желтая карточкаКаэтано Жоао
82' Желтая карточкаBidon Breno
83' Желтая карточкаЛукас Моура
90'+7
Ход матча
4'
0:1
21'
31'
1:1
41'
1:2
42'
44'
45'
2:2
69'
78'
82'
82'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
93
Жандрей
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 АртурВратарь
-
21 БидуЗащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
27 Bidon Breno
-
-
47 Tchoca
-
43 Gui Negao
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
-
-
50 Йонг
-
-
28 Alan Franco1
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Коринтианс
Сан-Паулу
35 матчей
77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
21 победа 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.6%
42.9%
8.5%
17 побед 15 ничьих 0 побед
29 матчей
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
72.4%
27.6%
0 побед 21 ничья 11 побед
64 матча
42.2%
31.3%
26.5%
27 побед 20 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.8%
45.3%
21.9%
21 победа 29 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.6%
56.3%
17.1%
17 побед 36 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
26
Голов в среднем за матч
1.87
0.79
Среднее время на гол
48
114
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.09
0.9
Среднее время на гол
82
99
Всего голов
94
54
Голов в среднем за матч
1.47
0.84
Тотал матчей
2.5
55
Больше 86%
Меньше 14%
9
46
Больше 72%
Меньше 28%
18
26
Больше 41%
Меньше 59%
38
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
58
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
Среднее время на гол
61
106
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|2
|0.22
|Уэсли Лопес
|2
|0.22
|Gustavo Mosquito
|1
|0.11
|Кака II
|1
|0.11
|Коронадо Игор
|1
|0.11
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.33
|Кальери Хонатан
|2
|0.22
|Феррейра Факундо
|2
|0.22
|Лукас Моура
|2
|0.22
|Силва Андре III
|1
|0.11
|Арболеда Роберт
|1
|0.11
|Феррареси Науэль
|1
|0.11
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0.11
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Энрике Густаво
|1
|1
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Bidon Breno
|2
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|4
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
5
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сан-Паулу
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
83%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
5
56%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1
Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0
Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Интер Лимейра - Сан-Паулу 0:3
Результаты матчей
Коринтианс
Сан-Паулу
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
36
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:3
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 19
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|11.
|0:3
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Фламенго
|Араужо Луис
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3