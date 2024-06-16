Тур: 9.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
22
Madson
II
26
Erick2
23
Filipinho
11
Nikao
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
19
Lorran
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
-
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
-
26 Werton
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
35 Lucas Rayan
-
49 Dyogo
-
51 Daniel Sales
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
49 матчей
36.7%
20.4%
42.9%
18 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
24.5%
42.9%
32.6%
12 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
32.7%
40.8%
26.5%
16 побед 20 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.62
1.04
Среднее время на гол
55
86
Всего голов
73
53
Голов в среднем за матч
1.49
1.08
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|0.33
|Каноббио Агустин
|2
|0.22
|Pablo I
|2
|0.22
|Nikao
|1
|0.11
|Leonardo Godoy
|1
|0.11
|Tomas Cuello
|1
|0.11
|Erick2
|1
|0.11
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
|Madson II
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|3 (1)
|0.33
|Араужо Луис
|3
|0.33
|Де ла Крус Николас
|2
|0.22
|Энрике Бруно
|2
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.11
|Эвертон Соарес
|1
|0.11
|Lorran
|1
|0.11
|Луис Давид
|1
|0.11
|Габриэл Барбоза
|1
|0.11
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Жерсон Сантос
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Esquivel
|2
|1
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
6
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1
Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
53
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|15.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|16.
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|17.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|20.
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|15.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3