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  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 36'
Фламенго
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Фламенго
2.95
3.25
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3.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
23
Filipinho
11
Nikao
88
Christian
Cardoso
9
Gonzalo
Mastriani
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
19
Lorran
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
37%
3.7%
16 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

49 матчей

36.7%
20.4%
42.9%
18 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

24.5%
42.9%
32.6%
12 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

32.7%
40.8%
26.5%
16 побед 20 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:3
К
0:2
К
2:1
СA
2:1
КЛ
1:0
К
0:1
СA
5:0
К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.62
1.04

Среднее время на гол

55
86

Всего голов

73
53

Голов в среднем за матч

1.49
1.08

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
10
Больше 20%
Меньше 80%
39
6
Больше 12%
Меньше 88%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.33
Каноббио Агустин 2 0.22
Pablo I 2 0.22
Nikao 1 0.11
Leonardo Godoy 1 0.11
Tomas Cuello 1 0.11
Erick2 1 0.11
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0
Madson II 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 3 (1) 0.33
Араужо Луис 3 0.33
Де ла Крус Николас 2 0.22
Энрике Бруно 2 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.11
Эвертон Соарес 1 0.11
Lorran 1 0.11
Луис Давид 1 0.11
Габриэл Барбоза 1 0.11
Уэсли Лопес 0 0
Жерсон Сантос 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Esquivel 2 1
Фернандиньо XII 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Зе Витор 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Thiago Heleno 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Сантана Алекс 1 0
Julimar 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 3 0
Тите 3 0
Бруно Фабрисио 2 0
Аллан Соуза 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Хесус Игорь 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фламенго
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1
Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 9 5 3 1 15 - 7 18
2.
Байя
 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 9 5 2 2 12 - 5 17
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
5.
Сан-Паулу
 1:1 9 4 3 2 13 - 7 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 7 3 2 2 5 - 4 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Коринтианс
 1:1 9 1 4 4 6 - 9 7
15.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
16.
Васко да Гама
 8 2 0 6 7 - 19 6
17.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Витория
 1:0 9 1 3 5 7 - 14 6
19.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
20.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 1:1 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 1:1 5 1 3 1 4 - 2 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Витория
 1:0 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 0:0 5 2 3 0 9 - 3 9
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 1:1 5 2 2 1 8 - 4 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 1:0 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 1:1 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Фламенго
2.95
3.25
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