  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Витория
1:0
Первый тайм: 44'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
8' Гол
Willian VI
28' Желтая карточка
Matheus Dias
30' Желтая карточка
Витао

Ход матча

8'
Willian VI
(Алеррандро)
1:0
28'
 
Matheus Dias
30'
 
Витао
Прогноз на матч от Liveresult
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Витория
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
13
Camutanga
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
2
Мальо
Уго
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
4
Ренан
Роберт
29
Тьяго
Маия
41
Matheus
Dias
20
Арангис
Чарлес
11
Вандерсон
7
Hyoran
31
Аларио
Лукас
Витория
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Витория
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:3
К
0:1
СA
2:1
СA
2:3
К
1:0
К
2:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 3 0.33
Nascimento Leite Matheus II 1 0.11
Иури Фрейтас 1 0.11
Wagner Leonardo 1 0.11
Зе Карлос III 0 0
Алеррандро 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.29
Борре Рафаэль 1 0.14
Фернандо Режес 1 0.14
Мальо Уго 1 0.14
Энрике Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Lepu 2 0
Эстевес Лукас 2 0
Caio Vinicius2 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 3 0
Фернандо Режес 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Витао 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Мальо Уго 1 0
Аларио Лукас 1 0
Патрик Алан 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Витория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
3
Витория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
5
71%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

15
3
4 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
6
40%
1
33%
46-60
4
27%
2
67%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3

Результаты матчей

Витория
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Витория
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
7
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 0:0 9 5 3 1 15 - 7 18
2.
Байя
 8 5 2 1 11 - 7 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 9 5 2 2 12 - 5 17
4.
Сан-Паулу
 2:1 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 7 4 1 2 10 - 10 13
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 7 3 2 2 5 - 4 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 6 - 5 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Гремио
 6 2 0 4 5 - 7 6
15.
Васко да Гама
 8 2 0 6 7 - 19 6
16.
Коринтианс
 1:2 9 1 3 5 6 - 10 6
17.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
18.
Витория
 1:0 9 1 3 5 7 - 14 6
19.
Крисьюма
 6 1 2 3 10 - 12 5
20.
Куяба
 8 1 1 6 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 0:0 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 2:1 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Коринтианс
 1:2 5 1 2 2 4 - 3 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Витория
 1:0 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Сан-Паулу
 2:1 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Фламенго
 0:0 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 4 2 0 2 2 - 2 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Форталеза Сеара
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 1:0 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 1:2 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Витао получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Матеус Диас получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Willean Lepo сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
  • 8'
    Алеррандро сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Виллиан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.25
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4.10
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8.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Витория
Интернасьонал Порту Алегре
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