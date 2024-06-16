  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Витория
2:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
8' Гол
Willian VI
28' Желтая карточка
Matheus Dias
30' Желтая карточка
Витао
51' Желтая карточка
Энрике Бруно
77' Желтая карточка
Lepu
1:1
82' Гол
Уэсли Лопес
90' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90' Желтая карточка
Аларио Лукас
2:1
90' Пенальти
Wagner Leonardo
90'+14
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
13
Camutanga
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
12
Fabricio
Agosto
Ramírez3
2
Мальо
Уго
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
4
Ренан
Роберт
29
Тьяго
Маия
41
Matheus
Dias
20
Арангис
Чарлес
11
Вандерсон
7
Hyoran
31
Аларио
Лукас
Витория
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Витория
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:3
К
0:1
СA
2:1
СA
2:3
К
1:0
К
2:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 3 0.33
Wagner Leonardo 2 (1) 0.22
Nascimento Leite Matheus II 1 0.11
Иури Фрейтас 1 0.11
Зе Карлос III 0 0
Алеррандро 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 3 0.43
Борре Рафаэль 1 0.14
Фернандо Режес 1 0.14
Мальо Уго 1 0.14
Энрике Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Lepu 3 0
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Эстевес Лукас 2 0
Caio Vinicius2 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 4 0
Витао 3 0
Фернандо Режес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Мальо Уго 1 0
Патрик Алан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
Ромуло 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Matheus Dias 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
3
Витория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
5
71%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

16
5
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
6
38%
1
20%
46-60
4
25%
2
40%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3

Результаты матчей

Витория
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Витория
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
4.
Байя
 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Форталеза Сеара
 0:3 8 2 4 2 6 - 8 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Крисьюма
 1:0 7 2 2 3 11 - 12 8
14.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
15.
Гремио
 1:1 7 2 1 4 6 - 8 7
16.
Куяба
 3:0 9 2 1 6 9 - 15 7
17.
Васко да Гама
 0:0 9 2 1 6 7 - 19 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 0:1 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
11.
Форталеза Сеара
 0:3 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 1:0 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
Куяба
 3:0 5 1 1 3 3 - 6 4
19.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Крузейро
 0:0 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 0:3 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Куяба
 3:0 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 1:1 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Фламенго Араужо Луис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Витао получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Матеус Диас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Willean Lepo сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
    • 8'
      Алеррандро сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Виллиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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