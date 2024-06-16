Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолWillian VI
28' Желтая карточкаMatheus Dias
30' Желтая карточкаВитао
51' Желтая карточкаЭнрике Бруно
77' Желтая карточкаLepu
1:1
82' ГолУэсли Лопес
90' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90' Желтая карточкаАларио Лукас
2:1
90' ПенальтиWagner Leonardo
90'+14
Ход матча
8'
1:0
28'
30'
46'
46'
51'
61'
61'
77'
82'
1:1
90'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
97
Lepu
13
Camutanga
8
Luan5
29
Willian
VI
11
Osvaldo
44
Витао
29
Тьяго
Маия
41
Matheus
Dias
11
Вандерсон
7
Hyoran
31
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
13 CamutangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Адриано ЛуисНападающий
-
-
17 Jose Hugo
-
-
-
40 Reynaldo2
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
41 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
7 HyoranНападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
21 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Витория
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.11
0.78
Среднее время на гол
81
115
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|3
|0.33
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.22
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.11
|Иури Фрейтас
|1
|0.11
|Зе Карлос III
|0
|0
|Алеррандро
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|3
|0.43
|Борре Рафаэль
|1
|0.14
|Фернандо Режес
|1
|0.14
|Мальо Уго
|1
|0.14
|Энрике Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Lepu
|3
|0
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Андраде Лео
|2
|0
|Эстевес Лукас
|2
|0
|Caio Vinicius2
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Витао
|3
|0
|Фернандо Режес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Мальо Уго
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Витория
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Витория
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
3
Витория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
5
71%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
16
5
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
6
38%
1
20%
46-60
4
25%
2
40%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Результаты матчей
Витория
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Витория
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
52
27
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:3
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 19
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|11.
|0:3
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Фламенго
|Араужо Луис
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3