  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Крисьюма
1:0
Перерыв
Байя
0'
30' Желтая карточка
Фигейреду Тобиаш
1:0
34' Гол
Marcelo Hermes

Ход матча

30'
Фигейреду Тобиаш
 
34'
Marcelo Hermes
1:0
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Крисьюма
Ничья
Байя
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Все Коэффициенты
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
6
Роналд
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
17
Matheus
XV
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
15
Куэста
Виктор
Крисьюма
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Крисьюма
Байя

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

К
0:2
К
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.2

Среднее время на гол

75
450

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.43
Fellipe Mateus 2 0.29
Боласье Янник 1 0.14
Marcelo Hermes 1 0.14
Gustavo Barreto 1 0.14
Фигейреду Тобиаш 1 0.14
Renato Kayzer 1 0.14
Higor Meritao 1 0.14
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 (1) 0.33
Gabriel Teixeira 2 0.22
Лукас Жан 1 0.11
Соуза Коули 1 0.11
Ратао Рафаэл 1 0.11
Thaciano 1 0.11
Ademir Santos 1 0.11
Александр Кайо 1 0.11
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Эступиньян Оскар 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fagundes 3 0
Трауко Мигель 1 1
Фигейреду Тобиаш 2 0
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Eder1 2 0
Боласье Янник 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Gustavo XII 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Thaciano 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Крисьюма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Крисьюма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
5
45%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2
Байя
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1

Результаты матчей

Крисьюма
Байя

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
4.
Байя
 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Форталеза Сеара
 0:3 8 2 4 2 6 - 8 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Крисьюма
 1:0 7 2 2 3 11 - 12 8
14.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
15.
Гремио
 1:1 7 2 1 4 6 - 8 7
16.
Куяба
 3:0 9 2 1 6 9 - 15 7
17.
Васко да Гама
 0:0 9 2 1 6 7 - 19 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 0:1 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
11.
Форталеза Сеара
 0:3 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 1:0 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
Куяба
 3:0 5 1 1 3 3 - 6 4
19.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Крузейро
 0:0 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 0:3 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Куяба
 3:0 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 1:1 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Фламенго Араужо Луис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
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