Тур: 9.
Ход матча
30'
34'
1:0
8
Newton
6
Роналд
45
Кайке
Артур
17
Matheus
XV
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
17 Matheus XVНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
41 Erick Garcia
-
30 Mateo Barcia
-
23 Eder1
-
-
-
25 Alisson III
-
33 Thiago Mina
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
23 Adriel Ramos
-
-
-
66 Ryan Santos
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Крисьюма
Байя
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.2
Среднее время на гол
75
450
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.43
|Fellipe Mateus
|2
|0.29
|Боласье Янник
|1
|0.14
|Marcelo Hermes
|1
|0.14
|Gustavo Barreto
|1
|0.14
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.14
|Renato Kayzer
|1
|0.14
|Higor Meritao
|1
|0.14
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3 (1)
|0.33
|Gabriel Teixeira
|2
|0.22
|Лукас Жан
|1
|0.11
|Соуза Коули
|1
|0.11
|Ратао Рафаэл
|1
|0.11
|Thaciano
|1
|0.11
|Ademir Santos
|1
|0.11
|Александр Кайо
|1
|0.11
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Эступиньян Оскар
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Фигейреду Тобиаш
|2
|0
|Маркиньос IV
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Gustavo XII
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Thaciano
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Крисьюма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Крисьюма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
5
45%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2
Байя
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1
Результаты матчей
Крисьюма
Байя
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
35
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:3
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 19
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|11.
|0:3
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Фламенго
|Араужо Луис
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3