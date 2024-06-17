  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Крисьюма
2:2
Конец матча
Байя
0'
30' Желтая карточка
Фигейреду Тобиаш
1:0
34' Гол
Marcelo Hermes
2:0
47' Гол
Кайке Артур
2:1
56' Гол
Стум Эвералдо
57' Желтая карточка
Gustavo XII
63' Вторая желтая карточка
Gustavo XII
2:2
72' Гол
Александр Кайо
88' Желтая карточка
Thaciano
90' Желтая карточка
Eder1
90'+7
1
Gustavo
XII
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
6
Роналд
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
17
Matheus
XV
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
15
Куэста
Виктор
Крисьюма
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Крисьюма
Байя

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

К
0:2
К
1:0
СB
0:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
3:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
2:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.2

Среднее время на гол

75
450

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.43
Fellipe Mateus 2 0.29
Боласье Янник 1 0.14
Marcelo Hermes 1 0.14
Gustavo Barreto 1 0.14
Фигейреду Тобиаш 1 0.14
Renato Kayzer 1 0.14
Higor Meritao 1 0.14
Кайке Артур 1 0.14
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 4 (1) 0.44
Gabriel Teixeira 2 0.22
Александр Кайо 2 0.22
Соуза Коули 1 0.11
Лукас Жан 1 0.11
Ратао Рафаэл 1 0.11
Thaciano 1 0.11
Ademir Santos 1 0.11
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Эступиньян Оскар 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 2 1
Rodrigo Fagundes 3 0
Eder1 3 0
Трауко Мигель 1 1
Фигейреду Тобиаш 2 0
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Боласье Янник 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thaciano 4 0
Кану Рубенилсон 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Лукас Жан 1 0
Rezende2 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6
Крисьюма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Крисьюма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
3
50%
5
63%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
4
33%
6
46%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2
Байя
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1

Результаты матчей

Крисьюма
Байя

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
5
1
6
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 6 1 2 16 - 8 19
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 4 2 6 - 10 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Куяба
 9 2 1 6 11 - 15 7
15.
Васко да Гама
 9 2 1 6 7 - 19 7
16.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
17.
Гремио
 7 2 0 5 6 - 9 6
18.
Крисьюма
 7 1 3 3 12 - 14 6
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Gustavo получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Рибейро Эвертон сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Стум Эвералдо бьет в цель!
    • 47'
      Rodrigo Fagundes сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Кайке Артур бьет в цель!
    • 46'
      Jonathan уходит с поля. Клаудиньо Родригес выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Марсело Эрмес бьет в цель!
    • 30'
      Фигейреду Тобиаш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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