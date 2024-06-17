Тур: 9.
0'
30' Желтая карточкаФигейреду Тобиаш
1:0
34' ГолMarcelo Hermes
2:0
47' ГолКайке Артур
2:1
56' ГолСтум Эвералдо
57' Желтая карточкаGustavo XII
63' Вторая желтая карточкаGustavo XII
2:2
72' ГолАлександр Кайо
88' Желтая карточкаThaciano
90' Желтая карточкаEder1
90'+7
Ход матча
30'
34'
1:0
47'
2:0
56'
2:1
57'
63'
72'
2:2
85'
88'
90'
90'
8
Newton
6
Роналд
45
Кайке
Артур
17
Matheus
XV
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
-
17 Matheus XVНападающий
- Запасные игроки
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
41 Erick Garcia
-
30 Mateo Barcia
-
23 Eder1
-
-
-
25 Alisson III
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
23 Adriel Ramos
-
-
-
66 Ryan Santos
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Крисьюма
Байя
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.2
Среднее время на гол
75
450
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.43
|Fellipe Mateus
|2
|0.29
|Боласье Янник
|1
|0.14
|Marcelo Hermes
|1
|0.14
|Gustavo Barreto
|1
|0.14
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.14
|Renato Kayzer
|1
|0.14
|Higor Meritao
|1
|0.14
|Кайке Артур
|1
|0.14
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|4 (1)
|0.44
|Gabriel Teixeira
|2
|0.22
|Александр Кайо
|2
|0.22
|Соуза Коули
|1
|0.11
|Лукас Жан
|1
|0.11
|Ратао Рафаэл
|1
|0.11
|Thaciano
|1
|0.11
|Ademir Santos
|1
|0.11
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Эступиньян Оскар
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|2
|1
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Фигейреду Тобиаш
|2
|0
|Маркиньос IV
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thaciano
|4
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Байя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
6
Крисьюма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
5
Крисьюма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Байя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
3
50%
5
63%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
4
33%
6
46%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2
Байя
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2
Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1
Результаты матчей
Крисьюма
Байя
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
45
16
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3