  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Васко да Гама
0:0
Первый тайм: 45'
Крузейро
0'
38' Желтая карточка
Pablo Vegetti

Ход матча

38'
Pablo Vegetti
 
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Крузейро
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Все Коэффициенты
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
23
Jose
Gabriel
27
Гальдамес
Пабло
98
JP
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
31
Росси
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
30
Верон
Габриэл
8
Rafael
VII
80
Vinicius
Robert
Васко да Гама
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Крузейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
0:4
КЛ
0:0
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:3
БСА
2:1
БСА
5:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:3
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.44
David VI 1 0.11
Майкон Перейра 1 0.11
Mateus Cocao 1 0.11
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.38
Rafael VII 3 0.38
Артур Гомес VIII 1 0.13
Витал Матеус 1 0.13
Lucas Silva IV 1 0.13
Papagaio 1 0.13
Виллиам Фуртадо 0 0
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Vegetti 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Гальдамес Пабло 2 0
Jose Gabriel 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Майкон Перейра 1 0
Луис Виктор 1 0
David VI 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 3 0
Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Rafael VII 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Хавьер Марлон 0 1
Виллиам Фуртадо 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Васко да Гама
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
9
Васко да Гама
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Крузейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
3
27%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Крузейро

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
4.
Байя
 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Форталеза Сеара
 0:3 8 2 4 2 6 - 8 10
12.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
13.
Крисьюма
 1:0 7 2 2 3 11 - 12 8
14.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
15.
Гремио
 1:1 7 2 1 4 6 - 8 7
16.
Куяба
 3:0 9 2 1 6 9 - 15 7
17.
Васко да Гама
 0:0 9 2 1 6 7 - 19 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 0:1 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
11.
Форталеза Сеара
 0:3 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 1:0 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
Куяба
 3:0 5 1 1 3 3 - 6 4
19.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Крузейро
 0:0 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 0:3 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Куяба
 3:0 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 1:1 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Фламенго Араужо Луис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Крузейро
3.60
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3.20
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3.25
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