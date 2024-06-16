Тур: 9.
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
38'
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
23
Jose
Gabriel
98
JP
28
Адсон
31
Росси
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
- Полузащитник
-
98 JPПолузащитник
-
28 АдсонНападающий
- Нападающий
-
31 РоссиНападающий
- Запасные игроки
-
37 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 РайанНападающий
-
38 Victor X
-
-
-
25 Hugo Moura
-
85 Mateus Cocao
-
7 David VI
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Педро ЖоаоНападающий
-
23 Machado
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Васко да Гама
Крузейро
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.83
1.14
Среднее время на гол
108
78
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
34
36
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4
|0.44
|David VI
|1
|0.11
|Майкон Перейра
|1
|0.11
|Mateus Cocao
|1
|0.11
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.38
|Rafael VII
|3
|0.38
|Артур Гомес VIII
|1
|0.13
|Витал Матеус
|1
|0.13
|Lucas Silva IV
|1
|0.13
|Papagaio
|1
|0.13
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Hugo Moura
|1
|1
|Victor X
|1
|1
|Гальдамес Пабло
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|1
|Rafael VII
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Хавьер Марлон
|0
|1
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Васко да Гама
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
9
Васко да Гама
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Крузейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
3
27%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Крузейро
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:1
4 раза 50%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:3
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 19
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|11.
|0:3
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Фламенго
|Араужо Луис
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3