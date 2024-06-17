  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Васко да Гама
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
38' Желтая карточка
Pablo Vegetti
62' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
69' Желтая карточка
Viana Arthur
79' Желтая карточка
Рамиро
83' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
90' Желтая карточка
David VI
90'+6
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
23
Jose
Gabriel
27
Гальдамес
Пабло
98
JP
28
Адсон
99
Pablo
Vegetti
31
Росси
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
30
Верон
Габриэл
8
Rafael
VII
80
Vinicius
Robert
Васко да Гама
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Васко да Гама
Крузейро

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
0:4
КЛ
0:0
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:3
БСА
2:1
БСА
5:3
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:3
СA
0:3
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.44
David VI 1 0.11
Майкон Перейра 1 0.11
Mateus Cocao 1 0.11
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.38
Rafael VII 3 0.38
Артур Гомес VIII 1 0.13
Витал Матеус 1 0.13
Lucas Silva IV 1 0.13
Papagaio 1 0.13
Виллиам Фуртадо 0 0
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Vegetti 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Гальдамес Пабло 2 0
David VI 2 0
Jose Gabriel 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Майкон Перейра 1 0
Луис Виктор 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Перейра Матеус 3 0
Rafael VII 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Хавьер Марлон 0 1
Рамиро 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Крузейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Васко да Гама
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
9
Васко да Гама
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Крузейро
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
3
43%
3
27%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
3
16%
2
22%
31-45
5
26%
1
11%
46-60
3
16%
1
11%
61-75
3
16%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0
Крузейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0
Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Крузейро

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 6 1 2 16 - 8 19
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 4 2 6 - 10 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Куяба
 9 2 1 6 11 - 15 7
15.
Васко да Гама
 9 2 1 6 7 - 19 7
16.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
17.
Гремио
 7 2 0 5 6 - 9 6
18.
Крисьюма
 7 1 3 3 12 - 14 6
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
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Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
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    • 46'
      Rafael Silva уходит с поля. Viana Arthur выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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