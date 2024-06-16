Тур: 9.
1:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
10'
0:1
21'
1:1
39'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.30 Победа «Ботафого»
-
97
Caique
IV
26
Van
Van
17
Дуглас
XV
11
Педро
Жоао
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
70
Ромеро
Оскар
6
Че
Че
- Основной состав
-
97 Caique IVВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Van VanЗащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Pepe4
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Kaue
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.91
Среднее время на гол
50
47
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.74
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.29
|Cuiabano
|1
|0.14
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.14
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.14
|Gustavo Martins
|1
|0.14
|Gustavo Gomes
|1
|0.14
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данило Барбоза
|3
|0.33
|Сантос Жуниор
|2
|0.22
|Саварино Джефферсон
|2
|0.22
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.22
|Джеффиньо
|1
|0.11
|Энрике Луис IX
|1
|0.11
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.11
|Jacob Montes
|1
|0.11
|Понте Матео
|1
|0.11
|Marlon Freitas
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|4
|0
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Карбальо Фелипе
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|1
|Данило Барбоза
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Грегоре
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Гремио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
7
Гремио
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
3
21%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2
Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Результаты матчей
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|7 - 4
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|7
|3
|4
|0
|12 - 5
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:3
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|3:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 19
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|11.
|0:3
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|19.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Фламенго
|Араужо Луис
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3