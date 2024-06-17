Тур: 9.
1:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолCuiabano
1:1
22' ГолGustavo Gomes
39' Желтая карточкаGustavo Gomes
45' Желтая карточкаГрегоре
1:2
58' ГолСантос Жуниор
78' Желтая карточкаКарбальо Фелипе
82' Желтая карточкаДамиан Суарес
82' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon3
83' Желтая карточкаЯрлен
90'+7
Ход матча
10'
0:1
22'
1:1
39'
45'
58'
1:2
73'
78'
82'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
97
Caique
IV
26
Van
Van
17
Дуглас
XV
11
Педро
Жоао
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
70
Ромеро
Оскар
6
Че
Че
- Основной состав
-
97 Caique IVВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Van VanЗащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Pepe4
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Kaue
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.91
Среднее время на гол
50
47
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
1
Среднее время на гол
53
90
Всего голов
40
33
Голов в среднем за матч
1.74
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.29
|Cuiabano
|1
|0.14
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.14
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.14
|Gustavo Martins
|1
|0.14
|Gustavo Gomes
|1
|0.14
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.33
|Данило Барбоза
|3
|0.33
|Саварино Джефферсон
|2
|0.22
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.22
|Энрике Луис IX
|1
|0.11
|Джеффиньо
|1
|0.11
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.11
|Jacob Montes
|1
|0.11
|Понте Матео
|1
|0.11
|Marlon Freitas
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|4
|0
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|1
|Данило Барбоза
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Гремио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
7
Гремио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
4
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2
Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Результаты матчей
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
45
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3