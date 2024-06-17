  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Гремио
1:2
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
10' Гол
Cuiabano
1:1
22' Гол
Gustavo Gomes
39' Желтая карточка
Gustavo Gomes
45' Желтая карточка
Грегоре
1:2
58' Гол
Сантос Жуниор
78' Желтая карточка
Карбальо Фелипе
82' Желтая карточка
Дамиан Суарес
82' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon3
83' Желтая карточка
Ярлен
90'+7
97
Caique
IV
2
Фабио
да
Сильва
3
Джеромел
Педро
53
Gustavo
Martins
26
Van
Van
8
Карбальо
Фелипе
17
Дуглас
XV
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
11
Педро
Жоао
39
Gustavo
Gomes
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
66
Cuiabano
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
70
Ромеро
Оскар
6
Че
Че
11
Сантос
Жуниор
Гремио
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
3:4
СA
0:2
СA
2:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.91

Среднее время на гол

50
47

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
1

Среднее время на гол

53
90

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.74
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.29
Cuiabano 1 0.14
Сотельдо Йеферсон 1 0.14
Эденилсон дос Сантос 1 0.14
Gustavo Martins 1 0.14
Gustavo Gomes 1 0.14
Каннеманн Вальтер 0 0
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.33
Данило Барбоза 3 0.33
Саварино Джефферсон 2 0.22
Соарес Франсиско 2 (1) 0.22
Энрике Луис IX 1 0.11
Джеффиньо 1 0.11
Баштуш Бартоломеу 1 0.11
Jacob Montes 1 0.11
Понте Матео 1 0.11
Marlon Freitas 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Эрнандес Диего 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 4 0
Каннеманн Вальтер 3 0
Henrique Souza Ewerthon3 3 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Эли Родриго 1 0
Дуглас XV 1 0
Педро Жоао II 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Nathan Ribeiro 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 1
Данило Барбоза 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Грегоре 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Гремио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
7
Гремио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
4
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
4
25%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2
Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1

Результаты матчей

Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гремио
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 6 1 2 16 - 8 19
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 4 2 6 - 10 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
14.
Куяба
 9 2 1 6 11 - 15 7
15.
Васко да Гама
 9 2 1 6 7 - 19 7
16.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
17.
Гремио
 7 2 0 5 6 - 9 6
18.
Крисьюма
 7 1 3 3 12 - 14 6
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
9.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Грегоре уходит с поля. Ярлен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Грегоре получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Густаво Гомес получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Густаво Гомес бьет в цель!
    • 10'
      Марлон Фрейтас сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Куябано бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гремио 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный