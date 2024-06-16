  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 9.
Куяба
3:0
Первый тайм: 45+'
Форталеза Сеара
0'
1:0
3' Гол
Clayson
2:0
11' Гол
Рамон
32' Желтая карточка
Max Alves
34' Желтая карточка
Лопес Брено
3:0
37' Гол
Кафу Жонатан
45' Красная карточка
Renato Kayzer
45' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
45' Красная карточка
Бритес Эмануэль

Ход матча

3'
Clayson
1:0
11'
Рамон
2:0
25'
 
Renato Kayzer
Россетто Матеус
32'
Max Alves
 
34'
 
Лопес Брено
37'
Кафу Жонатан
3:0
45'
 
Renato Kayzer
45'
 
Бритес Эмануэль
45'
 
Бритес Эмануэль
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Куяба
Ничья
Форталеза Сеара
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Все Коэффициенты
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
16
Россетто
Матеус
17
Велисон
Хосе
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
26
Лопес
Брено
Куяба
4-3-3
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Форталеза Сеара

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СC
1:1
СC
2:2
СC
2:0
СC
2:0
СC
1:0
СC
1:3

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Clayson 3 0.33
Питта Исидро 2 (1) 0.22
Рамон 2 0.22
Кафу Жонатан 1 0.11
Max Alves 1 0.11
Денилсон Невес 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 1 0.13
Почеттино Томас 1 0.13
Мачука Иманоль 1 0.13
Эркулес 1 0.13
Кушчевич Бенхамин 1 0.13
Наварро Кевин 1 0.13
Лопес Брено 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Marllon 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Рамон 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Филипе Аугусто 1 0
Railan 1 0
Минейро Лукас 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Clayson 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Andre1 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 4 0
Бритес Эмануэль 2 0
Лусеро Хуан Мартин 2 0
Пикашу Яго 2 0
Почеттино Томас 2 0
Лопес Брено 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Renato Kayzer 1 0
Пачеко Бруно 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
4
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2

Результаты матчей

Куяба
Форталеза Сеара

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Куяба
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 2 2 13 - 6 17
4.
Байя
 0:1 9 5 2 2 11 - 8 17
5.
Сан-Паулу
 9 4 3 2 14 - 8 15
6.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 2 2 7 - 4 14
8.
Крузейро
 0:0 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 7 3 4 0 12 - 5 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 8 2 4 2 9 - 11 10
12.
Форталеза Сеара
 0:4 8 2 4 2 6 - 9 10
13.
Крисьюма
 1:0 7 2 2 3 11 - 12 8
14.
Атлетико Гойаненсе
 9 2 2 5 8 - 12 8
15.
Гремио
 1:1 7 2 1 4 6 - 8 7
16.
Куяба
 4:0 9 2 1 6 10 - 15 7
17.
Васко да Гама
 0:0 9 2 1 6 7 - 19 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 0:1 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 0:0 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
7.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Гремио
 1:1 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
11.
Форталеза Сеара
 0:4 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Крисьюма
 1:0 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
Куяба
 4:0 5 1 1 3 4 - 6 4
19.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
20.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
3.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Байя
 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Крузейро
 0:0 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Крисьюма
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Форталеза Сеара
 0:4 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 4:0 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Гремио
 1:1 3 0 0 3 2 - 5 0
19.
Васко да Гама
 0:0 4 0 0 4 2 - 7 0
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Крузейро Перейра Матеус 3 (1)
Фламенго Араужо Луис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
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  • 11'
    Г О О О О Л - Рамон бьет в цель!
  • 3'
    Г О О О О Л - Клейсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куяба
Ничья
Форталеза Сеара
3.05
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9.50
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26.00
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Где смотреть матч Куяба 3:0 Форталеза Сеара онлайн

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Куяба
Форталеза Сеара
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