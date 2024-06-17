Тур: 9.
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолClayson
2:0
12' ГолРамон
32' Желтая карточкаMax Alves
35' Желтая карточкаЛопес Брено
3:0
37' ГолКафу Жонатан
45' Красная карточкаRenato Kayzer
45' Желтая карточкаБритес Эмануэль
45' Красная карточкаБритес Эмануэль
45' Красная карточкаПети Арманду
4:0
45' ГолПитта Исидро
5:0
54' ПенальтиFernando Sobral
64' Желтая карточкаВелисон Хосе
90'+1
Ход матча
3'
1:0
12'
2:0
32'
35'
37'
3:0
45'
45'
45'
45'
45'
4:0
46'
54'
5:0
58'
60'
64'
76'
34
Bruno
VI
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
2
Тинга
I
17
Велисон
Хосе
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Пабло ХуанЗащитник
-
21 RailanЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
97 Andre1
-
-
-
20 Рикельме
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Куяба
Форталеза Сеара
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|3 (1)
|0.33
|Clayson
|3
|0.33
|Рамон
|2
|0.22
|Кафу Жонатан
|1
|0.11
|Max Alves
|1
|0.11
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.11
|Денилсон Невес
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|1
|0.13
|Почеттино Томас
|1
|0.13
|Мачука Иманоль
|1
|0.13
|Эркулес
|1
|0.13
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.13
|Наварро Кевин
|1
|0.13
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Рамон
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Пети Арманду
|0
|1
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|3
|1
|Аугусто Педро
|4
|0
|Renato Kayzer
|1
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|2
|0
|Пикашу Яго
|2
|0
|Почеттино Томас
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
4
Куяба
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Форталеза Сеара
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
18%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3 Луверденсе - Куяба 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2
Результаты матчей
Куяба
Форталеза Сеара
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Куяба
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
53
27
17
27
27
27
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3