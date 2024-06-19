Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
3'
95
Caique
16
Jadson
III
11
Марселинью
X
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
23
Jose
Gabriel
98
JP
31
Росси
28
Адсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Марселинью XНападающий
- Запасные игроки
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
19 Bill2
-
44 Mandaca
-
45 Werik
-
72 Peixoto
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
- Полузащитник
-
98 JPПолузащитник
-
31 РоссиНападающий
- Нападающий
-
28 АдсонНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
-
85 Mateus Cocao
-
25 Hugo Moura
-
-
38 Victor X
-
-
-
7 David VI
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
История личных встреч
Жувентуде
Васко да Гама
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|0.22
|Барбоза Лукас
|2
|0.22
|Jadson III
|1
|0.11
|Rodrigo Sam
|1
|0.11
|Danilo Boza
|1
|0.11
|Арруда Эрик
|1
|0.11
|Mandaca
|1
|0.11
|Нене Андерсон
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
|Erick Farias
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|4
|0.4
|David VI
|1
|0.1
|Майкон Перейра
|1
|0.1
|Mateus Cocao
|1
|0.1
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Hugo Moura
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|4
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Барбоза Лукас
|2
|0
|Marcos Ze
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Mandaca
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Hugo Moura
|1
|1
|Victor X
|1
|1
|Гальдамес Пабло
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Росси
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
2
4
Жувентуде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Васко да Гама
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3
Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0
Результаты матчей
Жувентуде
Васко да Гама
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 6
|20
|2.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|12.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 10
|11
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|14.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|15.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|7 - 19
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|17.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|13 - 15
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|10.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|14.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3