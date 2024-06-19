  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Жувентуде
0:0
Первый тайм: 20'
Васко да Гама
0'
3' Желтая карточка
Jose Gabriel

Ход матча

3'
 
Jose Gabriel
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Васко да Гама
3.10
Реклама, betboom.ru
3.13
Реклама, melbet.ru
4.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
11
Марселинью
X
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
23
Jose
Gabriel
27
Гальдамес
Пабло
98
JP
31
Росси
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
28
Адсон
Жувентуде
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Васко да Гама

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 0.22
Барбоза Лукас 2 0.22
Jadson III 1 0.11
Rodrigo Sam 1 0.11
Danilo Boza 1 0.11
Арруда Эрик 1 0.11
Mandaca 1 0.11
Нене Андерсон 0 0
Марселинью X 0 0
Erick Farias 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.4
David VI 1 0.1
Майкон Перейра 1 0.1
Mateus Cocao 1 0.1
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 4 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Барбоза Лукас 2 0
Marcos Ze 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Danilo Boza 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Mandaca 1 0
Марселинью X 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Vegetti 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
Гальдамес Пабло 2 0
David VI 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Майкон Перейра 1 0
Луис Виктор 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

2
4
Жувентуде
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Васко да Гама
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
27%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
1
9%
5
26%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3
Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0

Результаты матчей

Жувентуде
Васко да Гама

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 6 2 2 14 - 6 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
4.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Сан-Паулу
 0:0 10 4 4 2 14 - 8 16
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 0:0 9 2 5 2 9 - 11 11
12.
Форталеза Сеара
 0:0 9 2 5 2 6 - 10 11
13.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 10 2 3 5 9 - 13 9
14.
Куяба
 0:0 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Васко да Гама
 0:0 10 2 2 6 7 - 19 8
16.
Гремио
 0:0 8 2 1 5 6 - 9 7
17.
Крисьюма
 1:1 8 1 4 3 13 - 15 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
7.
Жувентуде
 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
9.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Гремио
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 0:0 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 1:1 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 5 0 2 3 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Крисьюма
 1:1 4 1 2 1 7 - 5 5
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
13.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Гремио
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 1 4 2 - 7 1
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Жозе Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.24. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.24 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Васко да Гама
3.10
Реклама, betboom.ru
3.13
Реклама, melbet.ru
4.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жувентуде 0:0 Васко да Гама онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Жувентуде
Васко да Гама
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный