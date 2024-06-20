  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Жувентуде
2:0
Конец матча
Васко да Гама
0'
3' Желтая карточка
Jose Gabriel
32' Желтая карточка
Гальдамес Пабло
1:0
52' Гол
Барбоза Лукас
70' Желтая карточка
Кампуш Сержинью
84' Желтая карточка
Барбоза Лукас
90' Желтая карточка
Mandaca
90' Красная карточка
Луис Виктор
2:0
90' Гол
Vicente Jean Carlos
90'+9
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
9
Жилберто
IV
11
Марселинью
X
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
12
Луис
Виктор
23
Jose
Gabriel
27
Гальдамес
Пабло
98
JP
31
Росси
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
28
Адсон
Жувентуде
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Васко да Гама

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 3 0.33
Барбоза Лукас 3 0.33
Jadson III 1 0.11
Rodrigo Sam 1 0.11
Danilo Boza 1 0.11
Арруда Эрик 1 0.11
Mandaca 1 0.11
Нене Андерсон 0 0
Марселинью X 0 0
Erick Farias 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 4 0.4
David VI 1 0.1
Майкон Перейра 1 0.1
Mateus Cocao 1 0.1
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Hugo Moura 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 4 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Барбоза Лукас 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Marcos Ze 2 0
Mandaca 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Danilo Boza 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Луис Виктор 1 1
Hugo Moura 1 1
Victor X 1 1
David VI 2 0
Mateus Cocao 2 0
Росси 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Майкон Перейра 1 0
Leo XV 1 0
Lucas Piton 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Ramon Diaz 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Васко да Гама
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Васко да Гама
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

2
4
Жувентуде
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Васко да Гама
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
27%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
1
9%
6
29%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
2
18%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3
Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3 Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0

Результаты матчей

Жувентуде
Васко да Гама

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
1.5
Больше Меньше
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Крузейро
 1:0 9 5 2 2 11 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
16.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
17.
Коринтианс
 0:1 10 1 4 5 7 - 11 7
18.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
19.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
Флуминенсе
 0:1 10 1 3 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 1:0 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Коринтианс
 0:1 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Флуминенсе
 0:1 5 1 3 1 8 - 8 6
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 1:0 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 0:1 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 0:1 5 0 0 5 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Г О О О О Л - Жан бьет в цель!
  • 96'
    УДАЛЕНИЕ! - Луис Виктор увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 92'
    Мандака получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Жадсон уходит с поля. Мандака выходит вместо него
  • 87'
    Барбоза Лукас уходит с поля. Werik Popo выходит вместо него
  • 84'
    Барбоза Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Росси уходит с поля. Райан I выходит вместо него
    • 46'
      JP уходит с поля. Матеус Какао выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Гальдамес Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Жозе Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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