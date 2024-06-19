  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Атлетико Гойаненсе
1:1
Второй тайм: 62'
Крисьюма
0'
1:0
11' Гол
Guilherme Romao
40' Желтая карточка
Боласье Янник
1:1
60' Гол
Newton

Ход матча

11'
Guilherme Romao
(Shaylon)
1:0
40'
 
Боласье Янник
46'
Рони
Густаво Диас
 
46'
Alejo Cruz Techera
Emiliano Rodriguez
 
60'
1:1
Newton
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Крисьюма
3.80
Реклама, zenit.win
5.20
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Густаво
Диас
4
Энрике
Педру
II
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
7
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
25
Alisson
III
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
6
Роналд
10
Маркиньос
IV
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
Атлетико Гойаненсе
4-5-1
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Крисьюма

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
3:0
СB
0:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
3:2
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 2 0.2
Guilherme Romao 1 0.1
Shaylon 1 (1) 0.1
Вагнер Лав 1 0.1
Gabriel Baralhas 1 0.1
Derek 1 0.1
Mateo Zuleta 1 0.1
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.38
Fellipe Mateus 2 0.25
Боласье Янник 1 0.13
Marcelo Hermes 1 0.13
Gustavo Barreto 1 0.13
Newton 1 0.13
Фигейреду Тобиаш 1 0.13
Renato Kayzer 1 0.13
Higor Meritao 1 0.13
Кайке Артур 1 0.13
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 4 0
Martins Adriano 3 0
Guilherme Romao 3 0
Магиньо 1 1
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Jair Ventura 0 1
Роналдо 1 0
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Shaylon 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 2 1
Rodrigo Fagundes 3 0
Eder1 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Фигейреду Тобиаш 2 0
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Marcelo Hermes 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крисьюма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Крисьюма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
3
Атлетико Гойаненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Крисьюма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2
Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3
Крисьюма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Крисьюма

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 6 2 2 14 - 6 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
4.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Сан-Паулу
 0:0 10 4 4 2 14 - 8 16
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 0:0 9 2 5 2 9 - 11 11
12.
Форталеза Сеара
 0:0 9 2 5 2 6 - 10 11
13.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 10 2 3 5 9 - 13 9
14.
Куяба
 0:0 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Васко да Гама
 0:0 10 2 2 6 7 - 19 8
16.
Гремио
 0:0 8 2 1 5 6 - 9 7
17.
Крисьюма
 1:1 8 1 4 3 13 - 15 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
7.
Жувентуде
 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
9.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Гремио
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 0:0 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 1:1 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 5 0 2 3 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Крисьюма
 1:1 4 1 2 1 7 - 5 5
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
13.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Гремио
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 1 4 2 - 7 1
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Г О О О О Л - Newton бьет в цель!
  • 46'
    Emiliano Rodriguez уходит с поля. Alejo Cruz Techera выходит вместо него
  • 46'
    Luiz Gustavo уходит с поля. Рони выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Боласье Янник получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Шайлон сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Guilherme Romao бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойаненсе
Ничья
Крисьюма
3.80
Реклама, zenit.win
5.20
Реклама, betcity.ru
9.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 1:1 Крисьюма онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Гойаненсе
Крисьюма
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный