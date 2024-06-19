Тур: 10.
1:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
11'
1:0
40'
46'
60'
1:1
1
Роналдо
2
Магиньо
10
Shaylon
25
Alisson
III
8
Newton
6
Роналд
10
Маркиньос
IV
45
Кайке
Артур
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
15 РониПолузащитник
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
-
20 Derek
-
21 Max
-
18 Mateo Zuleta
-
16 Даниэл
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
25 Alisson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кайке АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
21 Карлос ЖоаоНападающий
-
-
12 Kaua Moroso
-
41 Erick Garcia
-
-
30 Mateo Barcia
-
17 Matheus XV
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Крисьюма
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|2
|0.2
|Guilherme Romao
|1
|0.1
|Shaylon
|1 (1)
|0.1
|Вагнер Лав
|1
|0.1
|Gabriel Baralhas
|1
|0.1
|Derek
|1
|0.1
|Mateo Zuleta
|1
|0.1
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus XV
|3
|0.38
|Fellipe Mateus
|2
|0.25
|Боласье Янник
|1
|0.13
|Marcelo Hermes
|1
|0.13
|Gustavo Barreto
|1
|0.13
|Newton
|1
|0.13
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.13
|Renato Kayzer
|1
|0.13
|Higor Meritao
|1
|0.13
|Кайке Артур
|1
|0.13
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
|Rodrigo Fagundes
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|4
|0
|Martins Adriano
|3
|0
|Guilherme Romao
|3
|0
|Магиньо
|1
|1
|Luiz Felipe III
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Вагнер Лав
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Bruno Tubarao
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo XII
|2
|1
|Rodrigo Fagundes
|3
|0
|Eder1
|3
|0
|Трауко Мигель
|1
|1
|Боласье Янник
|2
|0
|Фигейреду Тобиаш
|2
|0
|Маркиньос IV
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Higor Meritao
|2
|0
|Marcelo Hermes
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Gustavo Barreto
|1
|0
|Alisson III
|1
|0
|Matheus XV
|1
|0
|Fellipe Mateus
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Крисьюма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Крисьюма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
5
3
Атлетико Гойаненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Крисьюма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
3
43%
4
33%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2
Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3
Крисьюма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Крисьюма
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 6
|20
|2.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|9.
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|12.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 10
|11
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|14.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|15.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|7 - 19
|8
|16.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|17.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|13 - 15
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|19.
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|20.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|10.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|14.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3