  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Атлетико Гойаненсе
1:2
Конец матча
Крисьюма
0'
1:0
11' Гол
Guilherme Romao
41' Желтая карточка
Боласье Янник
1:1
60' Гол
Newton
90' Желтая карточка
Энрике Педру
90' Красная карточка
Роналдо
1:2
90' Гол
Трауко Мигель
90'+14
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Густаво
Диас
4
Энрике
Педру
II
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
7
Rhaldney
Norberto
8
Gabriel
Baralhas
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
25
Alisson
III
13
Jonatan
Moreira
III
3
Rodrigo
Fagundes
29
Фигейреду
Тобиаш
14
Трауко
Мигель
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
6
Роналд
10
Маркиньос
IV
11
Боласье
Янник
45
Кайке
Артур
Атлетико Гойаненсе
4-5-1
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Крисьюма

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
3:0
СB
0:1
СB
3:1
СB
1:1
СB
3:2
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 2 0.2
Guilherme Romao 1 0.1
Shaylon 1 (1) 0.1
Вагнер Лав 1 0.1
Gabriel Baralhas 1 0.1
Derek 1 0.1
Mateo Zuleta 1 0.1
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus XV 3 0.38
Fellipe Mateus 2 0.25
Боласье Янник 1 0.13
Marcelo Hermes 1 0.13
Gustavo Barreto 1 0.13
Newton 1 0.13
Трауко Мигель 1 0.13
Фигейреду Тобиаш 1 0.13
Renato Kayzer 1 0.13
Higor Meritao 1 0.13
Кайке Артур 1 0.13
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Rodrigo Fagundes 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 4 0
Martins Adriano 3 0
Guilherme Romao 3 0
Роналдо 1 1
Магиньо 1 1
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Энрике Педру II 2 0
Рони 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Shaylon 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo XII 2 1
Rodrigo Fagundes 3 0
Eder1 3 0
Трауко Мигель 1 1
Боласье Янник 2 0
Фигейреду Тобиаш 2 0
Маркиньос IV 2 0
Роналд 2 0
Higor Meritao 2 0
Marcelo Hermes 1 0
Аллано Лима 1 0
Gustavo Barreto 1 0
Alisson III 1 0
Matheus XV 1 0
Fellipe Mateus 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Крисьюма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Крисьюма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
3
Атлетико Гойаненсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Крисьюма
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2
Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3
Крисьюма
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Крисьюма

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Крузейро
 1:0 9 5 2 2 11 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
16.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
17.
Коринтианс
 0:1 10 1 4 5 7 - 11 7
18.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
19.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
Флуминенсе
 0:1 10 1 3 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 1:0 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Коринтианс
 0:1 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Флуминенсе
 0:1 5 1 3 1 8 - 8 6
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 1:0 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 0:1 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 0:1 5 0 0 5 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Боласье Янник получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Шайлон сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Guilherme Romao бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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