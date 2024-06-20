Тур: 10.
0'
36' Желтая карточкаAlisson II
78' Желтая карточкаWilliam Gomes
0:1
82' ГолChrytian Eliel
85' Желтая карточкаMatheus Alexandre
87' Желтая карточкаRailan
88' Желтая карточкаРамон
90'+7
Ход матча
36'
78'
82'
0:1
87'
88'
93
Жандрей
25
Alisson
II
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Густаво ДиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
-
-
50 Йонг
-
36 Patryck
-
-
-
35 Sabino2
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
3 АллисонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
97 Andre1
-
-
20 Рикельме
-
34 Bruno VI
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Сан-Паулу
Куяба
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.3
|Кальери Хонатан
|2
|0.2
|Феррейра Факундо
|2
|0.2
|Лукас Моура
|2
|0.2
|Силва Андре III
|1
|0.1
|Арболеда Роберт
|1
|0.1
|Феррареси Науэль
|1
|0.1
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0.1
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Арруда Эрик
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|3 (1)
|0.3
|Clayson
|3
|0.3
|Рамон
|2
|0.2
|Кафу Жонатан
|1
|0.1
|Max Alves
|1
|0.1
|Chrytian Eliel
|1
|0.1
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.1
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|4
|0
|Alisson II
|3
|0
|Michel Araujo
|3
|0
|Igor Vinicius
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Лукас Моура
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|Бобадиллья Дамиан
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Денилсон Невес
|3
|0
|Рамон
|3
|0
|Marllon
|3
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Railan
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Пети Арманду
|0
|1
|Филипе Аугусто
|1
|0
|Минейро Лукас
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
5
Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Куяба
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
2
67%
1
11%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3
Результаты матчей
Сан-Паулу
Куяба
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
55
28
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|16.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|17.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|18.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5