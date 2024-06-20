  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Куяба
0'
36' Желтая карточка
Alisson II
78' Желтая карточка
William Gomes
0:1
82' Гол
Chrytian Eliel
85' Желтая карточка
Matheus Alexandre
87' Желтая карточка
Railan
88' Желтая карточка
Рамон
90'+7
93
Жандрей
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
4
Коста
Диего
6
Welington
25
Alisson
II
15
Michel
Araujo
27
Wellington
Rato
8
Giuliano
Galoppo
10
Лусиано
Невес
9
Кальери
Хонатан
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
7
Кафу
Жонатан
9
Питта
Исидро
25
Clayson
Сан-Паулу
4-2-3-1
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Сан-Паулу
Куяба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 3 (1) 0.3
Кальери Хонатан 2 0.2
Феррейра Факундо 2 0.2
Лукас Моура 2 0.2
Силва Андре III 1 0.1
Арболеда Роберт 1 0.1
Феррареси Науэль 1 0.1
Бобадиллья Дамиан 1 0.1
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Igor Vinicius 0 0
Alan Franco1 0 0
Арруда Эрик 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 3 (1) 0.3
Clayson 3 0.3
Рамон 2 0.2
Кафу Жонатан 1 0.1
Max Alves 1 0.1
Chrytian Eliel 1 0.1
Fernando Sobral 1 (1) 0.1
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 4 0
Alisson II 3 0
Michel Araujo 3 0
Igor Vinicius 3 0
Коста Диего 2 0
Кальери Хонатан 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Alan Franco1 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Луис Франциско Зубелдиа 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Лукас Моура 1 0
Густаво Диас 1 0
Арруда Эрик 1 0
Бобадиллья Дамиан 1 0
William Gomes 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheus Alexandre 4 0
Денилсон Невес 3 0
Рамон 3 0
Marllon 3 0
Эмпереур Алан 2 0
Railan 2 0
Fernando Sobral 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Пети Арманду 0 1
Филипе Аугусто 1 0
Минейро Лукас 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Clayson 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Andre1 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Guilherme Madruga 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
5
Сан-Паулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Куяба
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
2
67%
1
11%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
5
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
6
40%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Сан-Паулу - Агуя де Мараба 2:0 Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 0:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Кобресал - Сан-Паулу 1:3 Витория - Сан-Паулу 1:3 Агуя де Мараба - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Барселона Гуаякиль - Сан-Паулу 0:2 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Новоризонтино 1:1 Итуано - Сан-Паулу 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Куяба
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1 Гремио - Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Метрополитанос - Куяба 0:2 Униан Рондонополис - Куяба 0:1 Куяба - Ланус 1:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Куяба - Луверденсе 4:3

Результаты матчей

Сан-Паулу
Куяба

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
5
5
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Крузейро
 1:0 9 5 2 2 11 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
16.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
17.
Коринтианс
 0:1 10 1 4 5 7 - 11 7
18.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
19.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
Флуминенсе
 0:1 10 1 3 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 1:0 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Коринтианс
 0:1 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Флуминенсе
 0:1 5 1 3 1 8 - 8 6
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 1:0 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 0:1 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 0:1 5 0 0 5 2 - 9 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
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Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
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    • 56'
      Денилсон Невес уходит с поля. Фернандо Собрал выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Алиссон получил желтую карточку от судьи
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