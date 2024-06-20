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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Форталеза Сеара
1:0
Конец матча
Гремио
0'
33' Желтая карточка
Аугусто Педро
1:0
42' Пенальти
Лусеро Хуан Мартин
44' Красная карточка
Pepe4
45' Желтая карточка
Эли Родриго
45' Желтая карточка
Марчесин Агустин
81' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
90' Желтая карточка
Калебе
90' Желтая карточка
Лусеро Хуан Мартин
90' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
90'+9
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
25
Кардона
Томас
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
35
Эркулес
8
Leandro
Martinez
I
7
Почеттино
Томас
26
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
5
Эли
Родриго
53
Gustavo
Martins
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
37
Кейрос
Эдуардо
21
Павон
Кристиан
11
Педро
Жоао
39
Gustavo
Gomes
Форталеза Сеара
4-4-2
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Гремио

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
0:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Среднее время на гол

112
450

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
180

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 2 (1) 0.22
Почеттино Томас 1 0.11
Мачука Иманоль 1 0.11
Эркулес 1 0.11
Кушчевич Бенхамин 1 0.11
Наварро Кевин 1 0.11
Лопес Брено 0 0
Аугусто Педро 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 2 0.25
Сотельдо Йеферсон 1 0.13
Cuiabano 1 0.13
Эденилсон дос Сантос 1 0.13
Gustavo Martins 1 0.13
Gustavo Gomes 1 0.13
Каннеманн Вальтер 0 0
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 5 0
Бритес Эмануэль 3 1
Лусеро Хуан Мартин 3 0
Renato Kayzer 1 1
Пикашу Яго 2 0
Почеттино Томас 2 0
Лопес Брено 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Leandro Martinez I 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 4 0
Каннеманн Вальтер 3 0
Henrique Souza Ewerthon3 3 0
Эли Родриго 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Pepe4 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Эденилсон дос Сантос 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Дуглас XV 1 0
Педро Жоао II 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Nathan Ribeiro 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
3
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1
Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1
Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Гремио

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 6 2 2 17 - 9 20
2.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
3.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 3 2 14 - 7 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Крузейро
 1:0 9 5 2 2 11 - 10 17
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 14 - 9 15
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 8 4 2 2 7 - 5 14
10.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Жувентуде
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Форталеза Сеара
 9 3 4 2 7 - 10 13
13.
Куяба
 10 3 1 6 12 - 15 10
14.
Крисьюма
 8 2 3 3 14 - 15 9
15.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 2 6 9 - 14 8
16.
Васко да Гама
 10 2 1 7 7 - 21 7
17.
Коринтианс
 0:1 10 1 4 5 7 - 11 7
18.
Гремио
 8 2 0 6 6 - 10 6
19.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
20.
Флуминенсе
 0:1 10 1 3 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Крузейро
 1:0 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
11.
Васко да Гама
 5 2 1 2 5 - 12 7
12.
Гремио
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Коринтианс
 0:1 5 1 3 1 5 - 3 6
14.
Флуминенсе
 0:1 5 1 3 1 8 - 8 6
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Атлетико Гойаненсе
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Крузейро
 1:0 5 1 2 2 2 - 6 5
14.
Форталеза Сеара
 4 1 1 2 2 - 7 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Коринтианс
 0:1 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 0:1 5 0 0 5 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Аугусто Педро 5
Весь список
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