Тур: 10.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаАугусто Педро
1:0
42' ПенальтиЛусеро Хуан Мартин
44' Красная карточкаPepe4
45' Желтая карточкаЭли Родриго
45' Желтая карточкаМарчесин Агустин
81' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
90' Желтая карточкаКалебе
90' Желтая карточкаЛусеро Хуан Мартин
90' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
90'+9
Ход матча
33'
42'
44'
45'
45'
67'
77'
78'
90'
90'
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
26
Лопес
Брено
17
Дуглас
XV
23
Pepe4
11
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
-
10 Калебе
-
31 Аморим
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
26 Van Van
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Форталеза Сеара
Гремио
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Среднее время на гол
112
450
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
180
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|2 (1)
|0.22
|Почеттино Томас
|1
|0.11
|Мачука Иманоль
|1
|0.11
|Эркулес
|1
|0.11
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.11
|Наварро Кевин
|1
|0.11
|Лопес Брено
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|2
|0.25
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.13
|Cuiabano
|1
|0.13
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.13
|Gustavo Martins
|1
|0.13
|Gustavo Gomes
|1
|0.13
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|5
|0
|Бритес Эмануэль
|3
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|3
|0
|Renato Kayzer
|1
|1
|Пикашу Яго
|2
|0
|Почеттино Томас
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Leandro Martinez I
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|4
|0
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|3
|0
|Эли Родриго
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Pepe4
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Дуглас XV
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Nathan Ribeiro
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гремио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
3
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
40%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0
Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1
Гремио
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1
Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Гремио - Куяба 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0 Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Гремио
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|16.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|17.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|18.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5