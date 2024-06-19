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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:1
Второй тайм: 65'
Атлетико Паранаэнсе
0'
42' Желтая карточка
Erick2
0:1
53' Гол
Gonzalo Mastriani

Ход матча

42'
 
Erick2
53'
0:1
Gonzalo Mastriani
(Tomas Cuello)
57'
Энрике Луис
Данило Барбоза
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
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12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
3
Lucas
Halter
15
Баштуш
Бартоломеу
66
Cuiabano
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
33
Эдуардо
Карлос
II
11
Сантос
Жуниор
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
11
Nikao
9
Gonzalo
Mastriani
28
Tomas
Cuello
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
К
1:0
К
3:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
КС
3:2
КС
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.73
0.93

Среднее время на гол

51
96

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
97

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

1.7
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
97

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантос Жуниор 3 0.3
Данило Барбоза 3 0.3
Саварино Джефферсон 2 0.2
Соарес Франсиско 2 (1) 0.2
Энрике Луис IX 1 0.1
Джеффиньо 1 0.1
Cuiabano 1 0.1
Баштуш Бартоломеу 1 0.1
Jacob Montes 1 0.1
Понте Матео 1 0.1
Marlon Freitas 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.3
Каноббио Агустин 2 0.2
Pablo I 2 0.2
Фернандиньо XII 1 (1) 0.1
Nikao 1 0.1
Leonardo Godoy 1 0.1
Tomas Cuello 1 0.1
Erick2 1 0.1
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Madson II 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 1
Данило Барбоза 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Дамиан Суарес 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Грегоре 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Ярлен 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Esquivel 2 1
Фернандиньо XII 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Pablo I 2 0
Madson II 2 0
Понтес Микаэл 0 1
Thiago Heleno 1 0
Сантана Алекс 1 0
Julimar 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Filipinho 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атлетико Паранаэнсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 10 6 2 2 14 - 6 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 8 18
4.
Байя
 9 5 3 1 13 - 9 18
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 5 2 2 11 - 4 17
6.
Сан-Паулу
 0:0 10 4 4 2 14 - 8 16
7.
Ред Булл Брагантино
 9 4 3 2 12 - 9 15
8.
Крузейро
 8 4 2 2 10 - 10 14
9.
Атлетико Минейро
 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 3 2 2 6 - 5 11
11.
Жувентуде
 0:0 9 2 5 2 9 - 11 11
12.
Форталеза Сеара
 0:0 9 2 5 2 6 - 10 11
13.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 10 2 3 5 9 - 13 9
14.
Куяба
 0:0 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Васко да Гама
 0:0 10 2 2 6 7 - 19 8
16.
Гремио
 0:0 8 2 1 5 6 - 9 7
17.
Крисьюма
 1:1 8 1 4 3 13 - 15 7
18.
Коринтианс
 9 1 4 4 7 - 10 7
19.
Флуминенсе
 9 1 3 5 10 - 16 6
20.
Витория
 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Байя
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Крузейро
 3 3 0 0 8 - 4 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 6 - 4 9
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
7.
Жувентуде
 0:0 5 2 3 0 5 - 2 9
8.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
9.
Васко да Гама
 0:0 5 2 1 2 5 - 12 7
10.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Гремио
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
12.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
13.
Флуминенсе
 5 1 3 1 8 - 8 6
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 3 - 2 5
15.
Атлетико Минейро
 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 1 2 2 - 3 4
17.
Куяба
 0:0 5 1 1 3 5 - 6 4
18.
Витория
 5 1 1 3 5 - 9 4
19.
Крисьюма
 1:1 4 0 2 2 6 - 10 2
20.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 5 0 2 3 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Фламенго
 5 2 3 0 10 - 4 9
4.
Атлетико Минейро
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 1:1 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Байя
 5 1 3 1 8 - 8 6
10.
Крисьюма
 1:1 4 1 2 1 7 - 5 5
11.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Крузейро
 5 1 2 2 2 - 6 5
13.
Форталеза Сеара
 0:0 4 1 1 2 2 - 7 4
14.
Куяба
 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Жувентуде
 0:0 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Гремио
 0:0 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 1 4 2 - 7 1
20.
Флуминенсе
 4 0 0 4 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5 (2)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Байя Стум Эвералдо 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Гансо Пауло 6
Жувентуде Jadson III 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Ботафого Рио-де-Жанейро.
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
2.45
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