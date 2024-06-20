Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаErick2
0:1
53' ГолGonzalo Mastriani
77' Желтая карточкаChristian Cardoso
77' Желтая карточкаLucas Esquivel
85' Желтая карточкаPablo I
90' Желтая карточкаСантана Алекс
1:1
90' ГолБаштуш Бартоломеу
90'+9
Ход матча
42'
53'
69'
72'
77'
85'
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
66
Cuiabano
6
Че
Че
70
Ромеро
Оскар
26
Erick2
11
Nikao
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
-
67 Ярлен
-
25 Kaue
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
-
22 Madson II
-
-
-
-
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.73
0.93
Среднее время на гол
51
96
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
97
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
1.7
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
97
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантос Жуниор
|3
|0.3
|Данило Барбоза
|3
|0.3
|Саварино Джефферсон
|2
|0.2
|Баштуш Бартоломеу
|2
|0.2
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.2
|Энрике Луис IX
|1
|0.1
|Джеффиньо
|1
|0.1
|Cuiabano
|1
|0.1
|Jacob Montes
|1
|0.1
|Понте Матео
|1
|0.1
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Ромеро Оскар
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.4
|Каноббио Агустин
|2
|0.2
|Pablo I
|2
|0.2
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.1
|Tomas Cuello
|1
|0.1
|Nikao
|1
|0.1
|Leonardo Godoy
|1
|0.1
|Erick2
|1
|0.1
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Madson II
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|1
|Данило Барбоза
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Дамиан Суарес
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Эрнандес Диего
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Энрике Луис IX
|2
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Понте Матео
|1
|0
|Cuiabano
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Esquivel
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Thiago Heleno
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Атлетико Паранаэнсе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1
Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
37
19
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|11 - 4
|17
|6.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 10
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|10.
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 10
|13
|13.
|10
|3
|1
|6
|12 - 15
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|16.
|10
|2
|1
|7
|7 - 21
|7
|17.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|18.
|8
|2
|0
|6
|6 - 10
|6
|19.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|20.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 12
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|14.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|4
|0
|2
|2
|6 - 10
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Байя
|Стум Эвералдо
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (3)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|6
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|5