  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Коринтианс
0'
40' Желтая карточка
Раул Педро
1:0
45' Гол
Christian Cardoso
65' Желтая карточка
Фернандиньо XII
90' Желтая карточка
Ди Йорио Лукас
1:1
90' Гол
Кака II
90'+7
24
Leonardo
Linck
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
11
Nikao
88
Christian
Cardoso
28
Tomas
Cuello
9
Gonzalo
Mastriani
32
Донелли
Матеус
35
Leonardo
Mana
25
Кака
II
4
Каэтано
Жоао
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
19
Gustavo
Mosquito
20
Раул
Педро
36
Уэсли
Лопес
Атлетико Паранаэнсе
4-5-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

31 матч

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.36
Каноббио Агустин 2 0.18
Pablo I 2 0.18
Фернандиньо XII 1 (1) 0.09
Tomas Cuello 1 0.09
Nikao 1 0.09
Leonardo Godoy 1 0.09
Christian Cardoso 1 0.09
Erick2 1 0.09
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Madson II 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 3 0.27
Алберто Юри 2 0.18
Кака II 2 0.18
Gustavo Mosquito 1 0.09
Коронадо Игор 1 0.09
Гарро Родриго 0 0
Hugo Farias 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Esquivel 3 1
Фернандиньо XII 4 0
Pablo I 3 0
Каноббио Агустин 1 1
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Christian Cardoso 2 0
Понтес Микаэл 0 1
Thiago Heleno 1 0
Julimar 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Filipinho 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 4 0
Алберто Юри 3 0
Мигель Карлос 3 0
Raniele 3 0
Энрике Густаво 1 1
Каэтано Жоао 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Bidon Breno 2 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Раул Педро 1 0
Hugo Farias 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
83%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
5
50%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 11 7 3 1 19 - 9 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 6 3 2 13 - 5 21
3.
Байя
 11 6 3 2 18 - 12 21
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
7.
Крузейро
 10 5 2 3 13 - 14 17
8.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Атлетико Минейро
 0:0 10 3 5 2 14 - 13 14
11.
Жувентуде
 0:0 10 3 5 2 11 - 11 14
12.
Форталеза Сеара
 0:0 10 3 5 2 7 - 10 14
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Васко да Гама
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Витория
 0:0 11 2 4 5 12 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
18.
Коринтианс
 11 1 5 5 8 - 12 8
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 5 5 0 0 9 - 2 15
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
9.
Форталеза Сеара
 0:0 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Атлетико Минейро
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фламенго
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 2 2 2 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
16.
Жувентуде
 0:0 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Фламенго Педро Гильерме 4 (4)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Лима II 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Лукас Эскивель сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Кристиан Кардосо бьет в цель!
    • 40'
      Раул Педро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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