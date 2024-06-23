Тур: 11.
1:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаРаул Педро
1:0
45' ГолChristian Cardoso
65' Желтая карточкаФернандиньо XII
90' Желтая карточкаДи Йорио Лукас
1:1
90' ГолКака II
90'+7
Ход матча
40'
45'
65'
70'
85'
90'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Madson
II
26
Erick2
11
Nikao
28
Tomas
Cuello
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
20
Раул
Педро
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
-
29 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
31 KaykeНападающий
- Нападающий
-
40 Felipe Longo
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
31 матч
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.36
|Каноббио Агустин
|2
|0.18
|Pablo I
|2
|0.18
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.09
|Tomas Cuello
|1
|0.09
|Nikao
|1
|0.09
|Leonardo Godoy
|1
|0.09
|Christian Cardoso
|1
|0.09
|Erick2
|1
|0.09
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Madson II
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|3
|0.27
|Алберто Юри
|2
|0.18
|Кака II
|2
|0.18
|Gustavo Mosquito
|1
|0.09
|Коронадо Игор
|1
|0.09
|Гарро Родриго
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Esquivel
|3
|1
|Фернандиньо XII
|4
|0
|Pablo I
|3
|0
|Каноббио Агустин
|1
|1
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Thiago Heleno
|1
|0
|Julimar
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|4
|0
|Алберто Юри
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Энрике Густаво
|1
|1
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Bidon Breno
|2
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Раул Педро
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Коринтианс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Атлетико Паранаэнсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
83%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
4
29%
5
50%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
3
21%
1
10%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
38
38
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|19 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 5
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 8
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|13 - 14
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|11.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|12.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|7 - 10
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|18.
|11
|1
|5
|5
|8 - 12
|8
|19.
|9
|2
|0
|7
|6 - 11
|6
|20.
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|9.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5