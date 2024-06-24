Тур: 11.
1:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолЛопес Брено
45' Желтая карточкаIgor Rabello
54' Желтая карточкаПочеттино Томас
1:1
58' ГолПаулиньо Жозе
73' Желтая карточкаLeandro Martinez I
84' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
90' Желтая карточкаРомуло
90'+8
Ход матча
23'
25'
0:1
45'
54'
58'
61'
77'
86'
90'
22
Эверсон
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
26
Лопес
Брено
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 РомулоЗащитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
41 Isaac Aguiar
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Калебе
-
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Атлетико Минейро
Форталеза Сеара
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|4 (1)
|0.4
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.3
|Варгас Эдуардо
|3
|0.3
|Сарачо Федерико
|2
|0.2
|Халк Живанилдо
|1
|0.1
|Арана Гильерме
|1
|0.1
|Brahian Palacios
|1
|0.1
|Igor Gomes
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|2 (1)
|0.2
|Почеттино Томас
|1
|0.1
|Лопес Брено
|1
|0.1
|Мачука Иманоль
|1
|0.1
|Эркулес
|1
|0.1
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.1
|Наварро Кевин
|1
|0.1
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|3
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|3
|1
|Халк Живанилдо
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Igor Rabello
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|5
|0
|Бритес Эмануэль
|3
|1
|Лусеро Хуан Мартин
|3
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Renato Kayzer
|1
|1
|Пикашу Яго
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Лопес Брено
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Пачеко Бруно
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
5
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1
Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Форталеза Сеара
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
19
28
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5