  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
25' Гол
Лопес Брено
45' Желтая карточка
Igor Rabello
54' Желтая карточка
Почеттино Томас
1:1
58' Гол
Паулиньо Жозе
73' Желтая карточка
Leandro Martinez I
84' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
90' Желтая карточка
Ромуло
90'+8
22
Эверсон
4
Лемос
Маурисио
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
16
Igor
Rabello
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
17
Igor
Gomes
15
Сарачо
Федерико
6
Скарпа
Густаво
10
Паулиньо
Жозе
42
Carlos
Amaral
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
79
Renato
Kayzer
26
Лопес
Брено
Атлетико Минейро
3-5-2
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Форталеза Сеара

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:2
К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 4 (1) 0.4
Скарпа Густаво 3 (1) 0.3
Варгас Эдуардо 3 0.3
Сарачо Федерико 2 0.2
Халк Живанилдо 1 0.1
Арана Гильерме 1 0.1
Brahian Palacios 1 0.1
Igor Gomes 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 2 (1) 0.2
Почеттино Томас 1 0.1
Лопес Брено 1 0.1
Мачука Иманоль 1 0.1
Эркулес 1 0.1
Кушчевич Бенхамин 1 0.1
Наварро Кевин 1 0.1
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 3 2
Де Лара Фукс Бруно 3 1
Халк Живанилдо 2 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Ромуло 2 0
Igor Rabello 2 0
Igor Gomes 2 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 5 0
Бритес Эмануэль 3 1
Лусеро Хуан Мартин 3 0
Почеттино Томас 3 0
Renato Kayzer 1 1
Пикашу Яго 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Лопес Брено 2 0
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Мариньо 1 0
Тинга I 1 0
Пачеко Бруно 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
5
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
7%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
2
14%
2
18%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1
Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0 Пеньяроль - Атлетико Минейро 2:0 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Пеньяроль 3:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Атлетико Минейро - Крисьюма 1:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0
Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Насьональ Потоси - Форталеза Сеара 4:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Форталеза Сеара

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
1
9
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 11 7 3 1 19 - 9 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 6 23
3.
Байя
 11 6 3 2 18 - 12 21
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Ред Булл Брагантино
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
8.
Крузейро
 10 5 2 3 13 - 14 17
9.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Атлетико Минейро
 10 3 5 2 15 - 14 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 8 - 11 14
12.
Жувентуде
 10 3 4 3 12 - 14 13
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Васко да Гама
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 11 1 5 5 8 - 12 8
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 5 5 0 0 9 - 2 15
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
5.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
9.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фламенго
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Фламенго Педро Гильерме 4 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Лима II 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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