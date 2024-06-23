Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
34
Kaiky
Naves
41
Эстевао
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
14
Эвертон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
44 Витор Нуньеш
-
-
57 Луиджи
-
-
-
7 Дуду
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
72 Peixoto
-
45 Werik
-
44 Mandaca
-
29 Ruan
-
19 Bill2
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
150
50
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|2 (1)
|0.18
|Рони III
|2
|0.18
|Лазаро
|2
|0.18
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.18
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.09
|Вейга Рафаэль
|1
|0.09
|Морено Анибал
|1
|0.09
|Риос Ричард
|1
|0.09
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|3
|0.3
|Барбоза Лукас
|3
|0.3
|Jadson III
|1
|0.1
|Rodrigo Sam
|1
|0.1
|Danilo Boza
|1
|0.1
|Арруда Эрик
|1
|0.1
|Mandaca
|1
|0.1
|Нене Андерсон
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
|Erick Farias
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|4
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Барбоза Лукас
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Marcos Ze
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Жувентуде
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
4
29%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 78%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
27
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|19 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 5
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 8
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|13 - 14
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|11.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|12.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|7 - 10
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|18.
|11
|1
|5
|5
|8 - 12
|8
|19.
|9
|2
|0
|7
|6 - 11
|6
|20.
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|9.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5