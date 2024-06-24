  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Палмейрас Сан-Паулу
3:1
Конец матча
Жувентуде
0'
45' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
1:0
50' Гол
Лопес Хосе Мануэль
57' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
1:1
64' Гол
Erick Farias
2:1
76' Гол
Эстевао
3:1
84' Гол
Майке Роша
87' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
88' Желтая карточка
Marcos Ze
88' Желтая карточка
Jadson III
90'+8
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
34
Kaiky
Naves
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
8
Рафаэл
Жозе
35
Фабиньо
Энрике
23
Вейга
Рафаэль
25
Менино
Габриэль
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
14
Эвертон
10
Нене
Андерсон
7
Erick
Farias
9
Жилберто
IV
Палмейрас Сан-Паулу
4-5-1
Жувентуде
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

150
50

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 3 (1) 0.27
Лопес Хосе Мануэль 2 0.18
Рони III 2 0.18
Лазаро 2 0.18
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.18
Вейга Рафаэль 1 0.09
Гомес Густаво 1 (1) 0.09
Майке Роша 1 0.09
Морено Анибал 1 0.09
Риос Ричард 1 0.09
Рафаэл Жозе 0 0
Luis Guilherme 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 3 0.3
Барбоза Лукас 3 0.3
Jadson III 1 0.1
Erick Farias 1 0.1
Rodrigo Sam 1 0.1
Danilo Boza 1 0.1
Арруда Эрик 1 0.1
Mandaca 1 0.1
Нене Андерсон 0 0
Марселинью X 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 0
Лопес Хосе Мануэль 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Мурило Серкейра 3 0
Эндрик II 3 0
Рафаэл Жозе 2 0
Рони III 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Морено Анибал 2 0
Менино Габриэль 2 0
Вевертон Перейра 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Caio Paulista 1 0
Риос Ричард 1 0
Эстевао 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 5 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Габриэл Васконселлос 3 0
Барбоза Лукас 3 0
Marcos Ze 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Rodrigo Sam 2 0
Mandaca 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Danilo Boza 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Марселинью X 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 80%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
2
8
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 11 7 3 1 19 - 9 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 6 23
3.
Байя
 11 6 3 2 18 - 12 21
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Ред Булл Брагантино
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
8.
Крузейро
 10 5 2 3 13 - 14 17
9.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Атлетико Минейро
 10 3 5 2 15 - 14 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 8 - 11 14
12.
Жувентуде
 10 3 4 3 12 - 14 13
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Васко да Гама
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 11 1 5 5 8 - 12 8
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 5 5 0 0 9 - 2 15
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
5.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
9.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фламенго
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Фламенго Педро Гильерме 4 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Лима II 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
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  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Жадсон получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Ze Marcos получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Пикерес Хоакин получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Caique уходит с поля. Луис Ояма выходит вместо него
  • 85'
    Эвертон уходит с поля. Werik Popo выходит вместо него
  • 84'
    Рафаэл Жозе сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Жувентуде онлайн

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