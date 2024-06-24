Тур: 11.
3:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаГабриэл Васконселлос
1:0
50' ГолЛопес Хосе Мануэль
57' Желтая карточкаЛопес Хосе Мануэль
1:1
64' ГолErick Farias
2:1
76' ГолЭстевао
3:1
84' ГолМайке Роша
87' Желтая карточкаПикерес Хоакин
88' Желтая карточкаMarcos Ze
88' Желтая карточкаJadson III
90'+8
Ход матча
50'
54'
64'
1:1
76'
2:1
77'
80'
84'
3:1
85'
87'
88'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Kaiky
Naves
41
Эстевао
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
14
Эвертон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
44 Витор Нуньеш
-
-
57 Луиджи
-
-
-
7 Дуду
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
14 ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
72 Peixoto
-
45 Werik
-
44 Mandaca
-
29 Ruan
-
19 Bill2
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
150
50
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|3 (1)
|0.27
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.18
|Рони III
|2
|0.18
|Лазаро
|2
|0.18
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.18
|Вейга Рафаэль
|1
|0.09
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.09
|Майке Роша
|1
|0.09
|Морено Анибал
|1
|0.09
|Риос Ричард
|1
|0.09
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Luis Guilherme
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|3
|0.3
|Барбоза Лукас
|3
|0.3
|Jadson III
|1
|0.1
|Erick Farias
|1
|0.1
|Rodrigo Sam
|1
|0.1
|Danilo Boza
|1
|0.1
|Арруда Эрик
|1
|0.1
|Mandaca
|1
|0.1
|Нене Андерсон
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Мурило Серкейра
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Эстевао
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|5
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Барбоза Лукас
|3
|0
|Marcos Ze
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Rodrigo Sam
|2
|0
|Mandaca
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Danilo Boza
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Жувентуде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Жувентуде
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
21%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Ботафого Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Ливерпуль Монтевидео - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Жувентуде
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
8 раз 80%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
28
29
110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5