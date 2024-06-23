  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Байя
4:1
Конец матча
Крузейро
0'
0:1
14' Гол
Верон Габриэл
45' Желтая карточка
Lucas Silva IV
1:1
45' Гол
Thaciano
48' Желтая карточка
Верон Габриэл
70' Красная карточка
Хавьер Марлон
2:1
78' Гол
Эступиньян Оскар
90' Желтая карточка
Рамиро
3:1
90' Гол
Gabriel Teixeira
4:1
90' Гол
Эступиньян Оскар
90'+8
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
14
Де
Пена
Карлос
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
17
Рамиро
16
Lucas
Silva
IV
10
Перейра
Матеус
30
Верон
Габриэл
80
Vinicius
Robert
Байя
4-4-2
Крузейро
4-4-2

История личных встреч

Байя
Крузейро

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:2
СB
1:0
СB
2:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
216

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 5 (1) 0.45
Gabriel Teixeira 3 0.27
Эступиньян Оскар 2 0.18
Thaciano 2 0.18
Александр Кайо 2 0.18
Лукас Жан 1 0.09
Соуза Коули 1 0.09
Ademir Santos 1 0.09
Ратао Рафаэл 1 0.09
Рибейро Эвертон 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 3 0.3
Rafael VII 3 0.3
Виллиам Фуртадо 2 (1) 0.2
Артур Гомес VIII 1 0.1
Витал Матеус 1 0.1
Lucas Silva IV 1 0.1
Papagaio 1 0.1
Верон Габриэл 1 0.1
Барреаль Альваро 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thaciano 4 0
Кану Рубенилсон 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Габриэл Шавьер 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Лукас Жан 2 0
Александр Кайо 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Куэста Виктор 1 0
Yago I 1 0
Rezende2 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 4 0
Ромеро Лукас Даниэль 2 1
Хавьер Марлон 0 2
Рамиро 2 0
Rafael VII 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Lucas Silva IV 2 0
Ivaldo 2 0
Papagaio 2 0
Machado 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Марсело Жоао 1 0
Каики II 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
11
Байя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Крузейро
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
67%
76-90

Пропущено

2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
5
56%
3
27%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1
Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1
Крузейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0

Результаты матчей

Байя
Крузейро

Точный счет

1:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Байя
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
4
6
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 11 7 3 1 19 - 9 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 6 3 2 13 - 5 21
3.
Байя
 11 6 3 2 18 - 12 21
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
7.
Крузейро
 10 5 2 3 13 - 14 17
8.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Атлетико Минейро
 0:0 10 3 5 2 14 - 13 14
11.
Жувентуде
 0:0 10 3 5 2 11 - 11 14
12.
Форталеза Сеара
 0:0 10 3 5 2 7 - 10 14
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Васко да Гама
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Витория
 0:0 11 2 4 5 12 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
18.
Коринтианс
 11 1 5 5 8 - 12 8
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 5 5 0 0 9 - 2 15
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
9.
Форталеза Сеара
 0:0 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Атлетико Минейро
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фламенго
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 2 2 2 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
16.
Жувентуде
 0:0 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Фламенго Педро Гильерме 4 (4)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Лима II 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
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