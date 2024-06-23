Тур: 11.
0'
0:1
14' ГолВерон Габриэл
45' Желтая карточкаLucas Silva IV
1:1
45' ГолThaciano
48' Желтая карточкаВерон Габриэл
70' Красная карточкаХавьер Марлон
2:1
78' ГолЭступиньян Оскар
90' Желтая карточкаРамиро
3:1
90' ГолGabriel Teixeira
4:1
90' ГолЭступиньян Оскар
90'+8
Ход матча
14'
0:1
45'
45'
1:1
48'
70'
78'
80'
83'
90'
90'
90'
16
Thaciano
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
66 Ryan Santos
-
-
5 Rezende2
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
-
23 Machado
-
31 Rafael Bilu
-
68 Viana Arthur
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Байя
Крузейро
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
216
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|5 (1)
|0.45
|Gabriel Teixeira
|3
|0.27
|Эступиньян Оскар
|2
|0.18
|Thaciano
|2
|0.18
|Александр Кайо
|2
|0.18
|Лукас Жан
|1
|0.09
|Соуза Коули
|1
|0.09
|Ademir Santos
|1
|0.09
|Ратао Рафаэл
|1
|0.09
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|3
|0.3
|Rafael VII
|3
|0.3
|Виллиам Фуртадо
|2 (1)
|0.2
|Артур Гомес VIII
|1
|0.1
|Витал Матеус
|1
|0.1
|Lucas Silva IV
|1
|0.1
|Papagaio
|1
|0.1
|Верон Габриэл
|1
|0.1
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thaciano
|4
|0
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Лукас Жан
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Куэста Виктор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Rezende2
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|4
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|2
|1
|Хавьер Марлон
|0
|2
|Рамиро
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Lucas Silva IV
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Каики II
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
11
Байя
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Крузейро
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
67%
76-90
Пропущено
2
10
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
5
56%
3
27%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1
Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2 Байя - Флуминенсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1
Крузейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0
Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3 Крузейро - Витория 3:1 Унион Ла-Калера - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 3:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0
Результаты матчей
Байя
Крузейро
Точный счет
1:0
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Байя
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
46
110
28
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|19 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 5
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 8
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|13 - 14
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|11.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|12.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|7 - 10
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|18.
|11
|1
|5
|5
|8 - 12
|8
|19.
|9
|2
|0
|7
|6 - 11
|6
|20.
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|9.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5