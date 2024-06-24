Тур: 11.
2:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолМота Жеан
32' Желтая карточкаЭстевес Лукас
44' Желтая карточкаHelio Junio
1:1
45' ГолРамирес Эрик
2:1
66' ГолHelio Junio
80' Желтая карточкаNathan Mendes
89' Желтая карточкаLuan5
90' Желтая карточкаHenry Mosquera
90'+6
Ход матча
17'
0:1
32'
44'
45'
1:1
62'
66'
2:1
80'
89'
90'
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
97
Lepu
40
Reynaldo2
29
Willian
VI
10
Мота
Жеан
12
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
40 Reynaldo2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoНападающий
-
-
-
8 Luan5
-
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Витория
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
2.33
0.6
Среднее время на гол
38
150
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.18
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
41
99
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|3
|0.27
|Витиньо Витор V
|2
|0.18
|Рамирес Эрик II
|2
|0.18
|Саша Эдуардо
|2
|0.18
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.09
|Энрике Педру II
|1
|0.09
|Ignacio Laquintana
|1
|0.09
|Борбас Тиаго
|1
|0.09
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.09
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.45
|Nascimento Leite Matheus II
|2
|0.18
|Wagner Leonardo
|2 (1)
|0.18
|Мота Жеан
|1
|0.09
|Erick Castillo
|1
|0.09
|Иури Фрейтас
|1
|0.09
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Алеррандро
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Кандидо Луан
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Саша Эдуардо
|1
|1
|Pedro Caixinha
|1
|1
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Lepu
|3
|0
|Эстевес Лукас
|3
|0
|Caio Vinicius2
|3
|0
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Андраде Лео
|2
|0
|Luan5
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
|Тиаго Карпини
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Витория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Витория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
8
Ред Булл Брагантино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Витория
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
4
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2
Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0
Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0
Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Витория
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
38
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4 (1)
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Жувентуде
|Jadson III
|1 5
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5