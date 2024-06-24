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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Витория
0'
0:1
17' Гол
Мота Жеан
32' Желтая карточка
Эстевес Лукас
44' Желтая карточка
Helio Junio
1:1
45' Гол
Рамирес Эрик
2:1
66' Гол
Helio Junio
80' Желтая карточка
Nathan Mendes
89' Желтая карточка
Luan5
90' Желтая карточка
Henry Mosquera
90'+6
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
14
Энрике
Педру
II
36
Кандидо
Луан
29
Капишаба
Жуниньо
23
Raul
González
II
7
Рамирес
Эрик
II
8
Эвангелиста
Лукас
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
40
Reynaldo2
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
32
Андраде
Родриго
29
Willian
VI
5
Андраде
Лео
10
Мота
Жеан
31
Erick
Castillo
12
Адриано
Луис
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Витория
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Витория

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
0:2
К
3:0
К
1:0
К
3:2
СB
2:1
СB
4:1
БСБ
3:0
БСБ
0:1
СB
2:2
СB
4:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

2.33
0.6

Среднее время на гол

38
150

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.18
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

41
99

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 3 0.27
Витиньо Витор V 2 0.18
Рамирес Эрик II 2 0.18
Саша Эдуардо 2 0.18
Эвангелиста Лукас 1 0.09
Фернандес Матеус 1 0.09
Энрике Педру II 1 0.09
Ignacio Laquintana 1 0.09
Борбас Тиаго 1 0.09
Кандидо Луан 1 (1) 0.09
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.45
Nascimento Leite Matheus II 2 0.18
Wagner Leonardo 2 (1) 0.18
Мота Жеан 1 0.09
Erick Castillo 1 0.09
Иури Фрейтас 1 0.09
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Алеррандро 0 0
Эстевес Лукас 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 4 0
Nathan Mendes 4 0
Да Силва Джадсом 2 1
Капишаба Жуниньо 3 0
Кандидо Луан 3 0
Henry Mosquera 3 0
Саша Эдуардо 1 1
Pedro Caixinha 1 1
Рамирес Эрик II 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Швенгбер Клейтон 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Helio Junio 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Lepu 3 0
Эстевес Лукас 3 0
Caio Vinicius2 3 0
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Luan5 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0
Тиаго Карпини 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Витория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Витория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
8
Ред Булл Брагантино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Витория
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
4
67%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

12
20
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
4
33%
4
20%
31-45
1
8%
6
30%
46-60
2
17%
5
25%
61-75
1
8%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2
Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1 Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Спортиво Лукеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0
Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0
Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Витория

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 11 7 3 1 19 - 9 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 2 2 16 - 6 23
3.
Байя
 11 6 3 2 18 - 12 21
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Ред Булл Брагантино
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
8.
Крузейро
 10 5 2 3 13 - 14 17
9.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Атлетико Минейро
 10 3 5 2 15 - 14 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 8 - 11 14
12.
Жувентуде
 10 3 4 3 12 - 14 13
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Васко да Гама
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
17.
Витория
 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Коринтианс
 11 1 5 5 8 - 12 8
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 5 5 0 0 9 - 2 15
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
5.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Жувентуде
 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 3 1 2 7 - 5 10
9.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Атлетико Минейро
 5 1 3 1 6 - 7 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фламенго
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 3 - 8 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Жувентуде
 5 0 2 3 5 - 12 2
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Фламенго Педро Гильерме 4 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4 (1)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Жувентуде Jadson III 1 5
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Флуминенсе Лима II 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
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    • 46'
      Виллиан уходит с поля. Raul Caceres выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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