Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЛуис Давид
45' Желтая карточкаГансо Пауло
63' Желтая карточкаОртис Лео
80' Желтая карточкаТеранс Давид
0:1
83' ПенальтиПедро Гильерме
90' Желтая карточкаЛима
90' Вторая желтая карточкаЛима
90' Желтая карточкаЛео Перейра
90'+7
Ход матча
45'
45'
63'
65'
66'
69'
80'
80'
83'
0:1
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Габриэл
III
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
19
Lorran
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
22 ГабриэлПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоНападающий
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
4 МарлонЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Полузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
11 КеноНападающий
-
90 Коста ДугласНападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
31 Calegari
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
35 Lucas Rayan
-
-
-
29 Viktor Hugo
-
26 Werton
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Флуминенсе
Фламенго
31 матч
67.7%
32.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
58.1%
19 побед 18 ничьих 0 побед
40 матчей
27.5%
72.5%
0 побед 11 ничьих 29 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 22 ничьи 22 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 12 ничьих 22 победы
71 матч
29.6%
29.6%
40.8%
21 победа 21 ничья 29 побед
Первый тайм
18.3%
50.7%
31%
13 побед 36 ничьих 22 победы
Второй тайм
26.8%
42.3%
30.9%
19 побед 30 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
43
Голов в среднем за матч
1.12
1.13
Среднее время на гол
80
79
Всего голов
51
42
Голов в среднем за матч
1.34
1.27
Среднее время на гол
67
70
Всего голов
88
85
Голов в среднем за матч
1.24
1.2
Тотал матчей
2.5
64
Больше 90%
Меньше 10%
7
50
Больше 70%
Меньше 30%
21
30
Больше 42%
Меньше 58%
41
16
Больше 23%
Меньше 77%
55
10
Больше 14%
Меньше 86%
61
3
Больше 4%
Меньше 96%
68
Среднее время на гол
72
75
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.18
|Кано Херман
|2
|0.18
|Лима II
|2
|0.18
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.09
|Аугусто Ренато
|1
|0.09
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.09
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|4 (2)
|0.36
|Араужо Луис
|3
|0.27
|Де ла Крус Николас
|2
|0.18
|Луис Давид
|2
|0.18
|Энрике Бруно
|2
|0.18
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.09
|Жерсон Сантос
|1
|0.09
|Эвертон Соарес
|1
|0.09
|Lorran
|1
|0.09
|Габриэл Барбоза
|1
|0.09
|Evertton Araujo
|1
|0.09
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|7
|0
|Лима II
|4
|1
|Мело Фелипе
|2
|1
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Гуга III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Диого VII
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Александр Гомес II
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Самуэл Шавьер
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Энрике Бруно
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
2
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
0
8
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
20
9
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
5
25%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6
Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3
Результаты матчей
Флуминенсе
Фламенго
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|19 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|13 - 5
|21
|3.
|11
|6
|3
|2
|18 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 11
|20
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 8
|19
|6.
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|13 - 14
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|11.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|12.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|7 - 10
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|12 - 15
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|11 - 22
|10
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|17.
|11
|2
|3
|6
|9 - 14
|9
|18.
|11
|1
|5
|5
|8 - 12
|8
|19.
|9
|2
|0
|7
|6 - 11
|6
|20.
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|5.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|9.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|16.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|15.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|17.
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
|19.
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (2)
|Витория
|Willian VI
|5
|Байя
|Стум Эвералдо
|5
|Фламенго
|Педро Гильерме
|4 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Лима II
|1 4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|5