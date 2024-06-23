  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 11.
Флуминенсе
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
45' Желтая карточка
Луис Давид
45' Желтая карточка
Гансо Пауло
63' Желтая карточка
Ортис Лео
80' Желтая карточка
Теранс Давид
0:1
83' Пенальти
Педро Гильерме
90' Желтая карточка
Лима
90' Вторая желтая карточка
Лима
90' Желтая карточка
Лео Перейра
90'+7
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
25
Карлос
Антонио
8
Gabriel
Martinelli
III
6
Диого
VII
22
Габриэл
III
45
Лима
II
20
Аугусто
Ренато
10
Гансо
Пауло
9
Джон
Кеннеди
14
Кано
Херман
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
19
Lorran
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Флуминенсе
4-3-3
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Фламенго

31 матч

67.7%
32.3%
21 победа 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
58.1%
19 побед 18 ничьих 0 побед

40 матчей

27.5%
72.5%
0 побед 11 ничьих 29 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 22 ничьи 22 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 12 ничьих 22 победы

71 матч

29.6%
29.6%
40.8%
21 победа 21 ничья 29 побед

Первый тайм

18.3%
50.7%
31%
13 побед 36 ничьих 22 победы

Второй тайм

26.8%
42.3%
30.9%
19 побед 30 ничьих 22 победы

История матчей

ККГ
0:0
ККГ
0:2
ККГ
2:0
СA
1:1
СA
0:0
К
2:0
К
0:0
ККГ
4:1
ККГ
2:0
ККГ
1:2
СA
1:2
СA
1:2
ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Голы

Всего голов

37
43

Голов в среднем за матч

1.12
1.13

Среднее время на гол

80
79

Всего голов

51
42

Голов в среднем за матч

1.34
1.27

Среднее время на гол

67
70

Всего голов

88
85

Голов в среднем за матч

1.24
1.2

Тотал матчей

2.5
64
Больше 90%
Меньше 10%
7
50
Больше 70%
Меньше 30%
21
30
Больше 42%
Меньше 58%
41
16
Больше 23%
Меньше 77%
55
10
Больше 14%
Меньше 86%
61
3
Больше 4%
Меньше 96%
68

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.18
Кано Херман 2 0.18
Лима II 2 0.18
Марсело Виера 1 (1) 0.09
Аугусто Ренато 1 0.09
Мартинелли Габриэл 1 0.09
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 4 (2) 0.36
Араужо Луис 3 0.27
Де ла Крус Николас 2 0.18
Луис Давид 2 0.18
Энрике Бруно 2 0.18
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.09
Жерсон Сантос 1 0.09
Эвертон Соарес 1 0.09
Lorran 1 0.09
Габриэл Барбоза 1 0.09
Evertton Araujo 1 0.09

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 7 0
Лима II 4 1
Мело Фелипе 2 1
Мартинелли Габриэл 3 0
Гуга III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Андре 2 0
Диого VII 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Александр Гомес II 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Тьяго Сантос 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Самуэл Шавьер 1 0
Ариас Джон 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Бруно Фабрисио 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Аллан Соуза 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Энрике Бруно 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
2
Флуминенсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Фламенго
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

0
8
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

20
9
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
5
25%
1
11%
61-75
5
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1
Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6
Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Боливар - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0 Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3

Результаты матчей

Флуминенсе
Фламенго

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 11 7 3 1 19 - 9 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 6 3 2 13 - 5 21
3.
Байя
 11 6 3 2 18 - 12 21
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 6 2 3 18 - 11 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 4 2 15 - 8 19
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 5 2 2 8 - 5 17
7.
Крузейро
 10 5 2 3 13 - 14 17
8.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 4 4 3 13 - 11 16
9.
Сан-Паулу
 11 4 3 4 15 - 13 15
10.
Атлетико Минейро
 0:0 10 3 5 2 14 - 13 14
11.
Жувентуде
 0:0 10 3 5 2 11 - 11 14
12.
Форталеза Сеара
 0:0 10 3 5 2 7 - 10 14
13.
Крисьюма
 9 3 3 3 16 - 16 12
14.
Куяба
 11 3 2 6 12 - 15 11
15.
Васко да Гама
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Витория
 0:0 11 2 4 5 12 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 14 9
18.
Коринтианс
 11 1 5 5 8 - 12 8
19.
Гремио
 9 2 0 7 6 - 11 6
20.
Флуминенсе
 11 1 3 7 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байя
 5 5 0 0 9 - 2 15
2.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 2 0 11 - 3 14
3.
Крузейро
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Фламенго
 5 4 0 1 8 - 5 12
5.
Жувентуде
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
6.
Ред Булл Брагантино
 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 1 1 9 - 4 10
8.
Васко да Гама
 6 3 1 2 9 - 13 10
9.
Форталеза Сеара
 0:0 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 2 0 4 - 2 8
11.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
12.
Сан-Паулу
 5 2 1 2 5 - 4 7
13.
Витория
 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Коринтианс
 5 1 3 1 5 - 3 6
16.
Атлетико Минейро
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
17.
Флуминенсе
 6 1 3 2 8 - 9 6
18.
Крисьюма
 5 1 2 2 8 - 11 5
19.
Куяба
 6 1 2 3 5 - 6 5
20.
Атлетико Гойаненсе
 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 9 - 1 13
2.
Фламенго
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 3 1 2 9 - 7 10
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 0 2 4 - 3 9
5.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Атлетико Гойаненсе
 6 2 2 2 5 - 4 8
7.
Сан-Паулу
 6 2 2 2 10 - 9 8
8.
Крисьюма
 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Куяба
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Байя
 6 1 3 2 9 - 10 6
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Форталеза Сеара
 0:0 5 1 2 2 2 - 7 5
14.
Крузейро
 6 1 2 3 3 - 10 5
15.
Витория
 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
16.
Жувентуде
 0:0 5 0 3 2 4 - 9 3
17.
Коринтианс
 6 0 2 4 3 - 9 2
18.
Гремио
 4 0 0 4 2 - 6 0
19.
Васко да Гама
 5 0 0 5 2 - 9 0
20.
Флуминенсе
 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (2)
Витория Willian VI 5
Байя Стум Эвералдо 5
Фламенго Педро Гильерме 4 (4)
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 4
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Топ нарушителей
Флуминенсе Гансо Пауло 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 3
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Лима II 1 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Луис Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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