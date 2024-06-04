  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 4.
Барракас Сентраль
0:2
Конец матча
Уракан
0'
29' Желтая карточка
Federico Aguirre
0:1
42' Гол
Пуссетто Игнасио
75' Желтая карточка
Pablo Siles
0:2
87' Гол
Фертоли Эктор
88' Желтая карточка
Santiago Coronel
90' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
90' Желтая карточка
Lucas Carrizo
90'+7
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
48
Federico
Aguirre
32
Sebastian
Meza
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
22
Pablo
Siles
26
Alejo
Toledo
21
Walter
Mazzanti
8
Фертоли
Эктор
16
Rodrigo
Cabral
7
Пуссетто
Игнасио
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Уракан
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Сентраль
Уракан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:1
КПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.25
Rodrigo Insua 1 0.25
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 4 (2) 1
Фертоли Эктор 3 0.75
Walter Mazzanti 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Santiago Coronel 1 0
Manuel Duarte 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Federico Aguirre 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 3 0
Аларкон Вильям 1 1
Пуссетто Игнасио 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Pablo Siles 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Барракас Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Уракан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0
Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Уракан

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Уракан
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Унион Санта-Фе
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Институто Кордоба
 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Бельграно
 4 2 1 1 7 - 8 7
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 2 0 1 3 - 1 6
12.
Архентинос Хуниорс
 4 2 0 2 4 - 6 6
13.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
Платенсе
 4 1 2 1 2 - 3 5
16.
Ланус
 4 1 2 1 4 - 5 5
17.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
18.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 4 4
19.
Сармьенто
 4 1 1 2 3 - 4 4
20.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 5 4
21.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 1 - 5 3
22.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 3 1 2 - 4 3
23.
Годой Крус
 3 0 2 1 2 - 3 2
24.
Дефенса и Хустисия
 4 0 2 2 2 - 5 2
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Банфилд
 3 0 1 2 1 - 5 1
27.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 5 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бельграно
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Уракан
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Унион Санта-Фе
 2 2 0 0 3 - 0 6
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 4 - 2 6
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Велес Сарсфилд
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Атлетико Тукуман
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
14.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Депортиво Риестра
 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Росарио Сентраль
 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Дефенса и Хустисия
 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
24.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Годой Крус
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Сармьенто
 2 0 0 2 1 - 3 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 4 - 8 0
28.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Индепендьенте Ривадавия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 8 - 4 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Сармьенто
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Росарио Сентраль
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Институто Кордоба
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Барракас Сентраль
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Годой Крус
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ланус
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химнасия Ла-Плата
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Платенсе
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Атлетико Тукуман
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Тигре
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 1 - 2 0
22.
Ривер Плейт
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 3 0
25.
Дефенса и Хустисия
 2 0 0 2 1 - 4 0
26.
Архентинос Хуниорс
 2 0 0 2 0 - 4 0
27.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Уракан Пуссетто Игнасио 4 (1)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 4
Химнасия Ла-Плата Абальдо Матиас 3 (1)
Сентраль Кордоба СдЕ Tomas Molina 3 (1)
Бельграно Хара Франко 3
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Моралес Леонардо 4
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 2
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 2
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Платенсе Sasha Marcich 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Лукас Карризо сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Пуссетто Игнасио бьет в цель!
    • 29'
      Федерико Агирре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барракас Сентраль 0:2 Уракан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный