Стадион: Галгенваард. Главный судья: Линдхут Аллард
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
20' Желтая карточкаБут Тейлор
1:0
31' ГолВиргевер Ник
37' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
44' Желтая карточкаВиргевер Ник
86' Красная карточкаФрауло Оскар
87' Желтая карточкаДе Ланге Жеффри
1:1
90' Гол в свои воротаВиргевер Ник
Ход матча
20'
31'
1:0
37'
44'
86'
87'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
257 Количество передач 190
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.07
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
84
58
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|11 (1)
|0.31
|Йенсен Виктор
|8
|0.23
|Бут Тейлор
|5
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.11
|Лидберг Исак
|4
|0.11
|Бауссайд Отман
|4
|0.11
|Боздоган Джан
|3
|0.09
|Фламинго Райан
|3
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Виргевер Ник
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Оккельс Йеппе
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.2
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.2
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.17
|Кюйперс Бас
|5
|0.14
|Ромменс Филипп
|5 (1)
|0.14
|Со Силла
|5
|0.14
|Мартинсен Якоб
|3
|0.09
|Льянсана Энрик
|3
|0.09
|Наубер Геррит
|2
|0.06
|Крамер Йорис
|2
|0.06
|Штоккерс Финн
|1
|0.03
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|1
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Виргевер Ник
|2
|1
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|6
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Де Ланге Жеффри
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
7
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
17
27
Утрехт
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (8)
54% (19)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
34% (12)
20% (7)
Гоу Эхед Иглс
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
24
34
Голы по времени матча
Забито
32
18
9 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
1
3%
1
6%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
7
22%
3
17%
46-60
6
19%
2
11%
61-75
10
31%
8
44%
76-90
Пропущено
24
24
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
6
25%
8
33%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Забито
20
32
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
25 Не забивали 22
5
25%
3
9%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
8
25%
31-45
3
15%
2
6%
46-60
4
20%
7
22%
61-75
3
15%
9
28%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
7
29%
29%
6
27%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
6
27%
76-90
Забито
52
50
19 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 9
6
12%
4
8%
1-15
6
12%
5
10%
16-30
7
13%
10
20%
31-45
10
19%
5
10%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
13
25%
17
34%
76-90
Пропущено
48
46
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 24
5
10%
7
15%
1-15
3
6%
6
13%
16-30
12
25%
9
20%
31-45
8
17%
8
17%
46-60
10
21%
4
9%
61-75
10
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0
Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Результаты матчей
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
711
89
513
611
414
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
135
710
513
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
269
1421
1322
827
629
431
332
134
134
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7