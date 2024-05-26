Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Фрауло Оскар пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

85' Хорошую попытку сделал Йенсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Фрауло Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Игра в одни ворота сейчас. Гоу Эхед Иглс доминирует и владеет мячом

80' Удар от ворот произведет Утрехт

80' Эдвардсен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Матч возобновлен

79' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Удар от ворот произведет Утрехт

76' Серен Тенгстедт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

73' Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Удар от ворот произведет Утрехт

68' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Тер Авест Хидде и попал в каркас ворот!

66' Ламмерс Сэм из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Утрехт

61' Дейл Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Бут Тейлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

57' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

56' Дейл Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

54' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Удар от ворот произведет Утрехт

50' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Эдвардсен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.