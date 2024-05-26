Стадион: Галгенваард. Главный судья: Линдхут Аллард
1:2
Итог доп. времени
0'
20' Желтая карточкаБут Тейлор
1:0
31' ГолВиргевер Ник
37' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
44' Желтая карточкаВиргевер Ник
86' Красная карточкаФрауло Оскар
87' Желтая карточкаДе Ланге Жеффри
1:1
90' Гол в свои воротаВиргевер Ник
90' Желтая карточкаКрамер Йорис
114' Желтая карточкаБатен Тибо
117' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
1:2
117' ГолКрамер Йорис
120' Желтая карточкаШтоккерс Финн
Ход матча
20'
31'
1:0
37'
44'
86'
87'
90'
1:1
90'
114'
117'
117'
1:2
120'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 13
-
9 Удары в створ 9
-
11 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
379 Количество передач 496
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лидберг ИсакПолузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.07
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
84
58
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|11 (1)
|0.31
|Йенсен Виктор
|8
|0.22
|Бут Тейлор
|5
|0.14
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.11
|Лидберг Исак
|4
|0.11
|Бауссайд Отман
|4
|0.11
|Боздоган Джан
|3
|0.08
|Фламинго Райан
|3
|0.08
|Фрауло Оскар
|2
|0.06
|Виргевер Ник
|2
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.03
|Рамселар Барт
|1
|0.03
|Блейк Адриан
|1
|0.03
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Ромени Оле
|1
|0.03
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Оккельс Йеппе
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7
|0.19
|Эдвардсен Оливер
|7
|0.19
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.17
|Ромменс Филипп
|5 (1)
|0.14
|Кюйперс Бас
|5
|0.14
|Со Силла
|5
|0.14
|Мартинсен Якоб
|3
|0.08
|Крамер Йорис
|3
|0.08
|Льянсана Энрик
|3
|0.08
|Наубер Геррит
|2
|0.06
|Штоккерс Финн
|1
|0.03
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Амофа Джамал
|1
|0.03
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|1
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|5
|0
|Боздоган Джан
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Виргевер Ник
|2
|1
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Новоа Уго
|1
|1
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|6
|1
|Кюйперс Бас
|6
|0
|Адеканье Бобби
|4
|1
|Батен Тибо
|4
|0
|Наубер Геррит
|3
|0
|Крамер Йорис
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Де Ланге Жеффри
|3
|0
|Бломме Ксандер
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Дейл Матс
|2
|0
|Мартинсен Якоб
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Гоу Эхед Иглс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
17
27
Утрехт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
26
34
Голы по времени матча
Забито
34
19
10 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
1
3%
1
5%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
11
32%
8
42%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
25
26
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
6
24%
8
31%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
4
16%
7
27%
76-90
1
4%
0
0%
91-120
Забито
20
32
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
5
25%
3
9%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
8
25%
31-45
3
15%
2
6%
46-60
4
20%
7
22%
61-75
3
15%
9
28%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
7
29%
29%
6
27%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
6
27%
76-90
Забито
54
51
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
10 Не забивали 9
6
11%
4
8%
1-15
6
11%
5
10%
16-30
8
15%
10
20%
31-45
10
19%
5
10%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
14
26%
17
33%
76-90
0
0%
1
2%
91-120
Пропущено
49
48
20 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
5
10%
7
15%
1-15
3
6%
6
13%
16-30
12
24%
10
21%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
10
20%
4
8%
61-75
10
20%
13
27%
76-90
1
2%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0
Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3
Результаты матчей
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
134
712
89
514
611
415
314
118
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
145
710
613
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
279
1422
1422
828
630
432
333
135
135
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|30 (4)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|29 (15)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|25 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|19 (8)
|Твенте
|Стейн Сем
|17 (3)
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|10
|Хераклес
|Брюнс Томас
|9
|Витесс
|Ороз Алоис
|9
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 7
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|1 7