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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Утрехт
1:2
Итог доп. времени
Гоу Эхед Иглс
0'
20' Желтая карточка
Бут Тейлор
1:0
31' Гол
Виргевер Ник
37' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
44' Желтая карточка
Виргевер Ник
86' Красная карточка
Фрауло Оскар
87' Желтая карточка
Де Ланге Жеффри
1:1
90' Гол в свои ворота
Виргевер Ник
90' Желтая карточка
Крамер Йорис
114' Желтая карточка
Батен Тибо
117' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
1:2
117' Гол
Крамер Йорис
120' Желтая карточка
Штоккерс Финн

Ход матча

20'
Бут Тейлор
 
31'
Виргевер Ник
1:0
37'
 
Эдвардсен Виктор
44'
Виргевер Ник
 
65'
Вестерлунн Никлас
Бут Тейлор
 
67'
 
Штоккерс Финн
Наубер Геррит
76'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
84'
 
Батен Тибо
Мартинсен Якоб
86'
Фрауло Оскар
 
87'
 
Де Ланге Жеффри
90'
Ван дер Марел Марк
Боздоган Джан
 
90'
Лидберг Исак
Бауссайд Отман
 
90'
1:1
Виргевер Ник
90'
 
Крамер Йорис
98'
 
Джеймс Деан
Адеканье Бобби
114'
 
Батен Тибо
117'
Эль-Каруани Суфьян
 
117'
1:2
Крамер Йорис
(Ромменс Филипп)
120'
 
Амофа Джамал
Эдвардсен Виктор
120'
Ромени Оле
Тер Авест Хидде
 
120'
 
Штоккерс Финн

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 13
  • 9 Удары в створ 9
  • 11 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 379 Количество передач 496
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
7
Тенгстедт
Сёрен
29
Мартинсен
Якоб
16
Эдвардсен
Виктор
Утрехт
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
2:2
ТМК
0:3
Э
1:1
Э
0:0
ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.07
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

84
58

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 11 (1) 0.31
Йенсен Виктор 8 0.22
Бут Тейлор 5 0.14
Тоорнстра Йенс 4 0.11
Лидберг Исак 4 0.11
Бауссайд Отман 4 0.11
Боздоган Джан 3 0.08
Фламинго Райан 3 0.08
Фрауло Оскар 2 0.06
Виргевер Ник 2 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.03
Рамселар Барт 1 0.03
Блейк Адриан 1 0.03
Ван дер Хорн Майк 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Ромени Оле 1 0.03
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Оккельс Йеппе 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 0.19
Эдвардсен Оливер 7 0.19
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.17
Ромменс Филипп 5 (1) 0.14
Кюйперс Бас 5 0.14
Со Силла 5 0.14
Мартинсен Якоб 3 0.08
Крамер Йорис 3 0.08
Льянсана Энрик 3 0.08
Наубер Геррит 2 0.06
Штоккерс Финн 1 0.03
Дейл Матс 1 (1) 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Амофа Джамал 1 0.03
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 4 1
Ван дер Хорн Майк 5 0
Эль-Каруани Суфьян 5 0
Боздоган Джан 4 0
Фламинго Райан 4 0
Виргевер Ник 2 1
Тоорнстра Йенс 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Новоа Уго 1 1
Ван дер Марел Марк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Бут Тейлор 1 0
Yannick Leliendal 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 6 1
Кюйперс Бас 6 0
Адеканье Бобби 4 1
Батен Тибо 4 0
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 3 0
Эдвардсен Виктор 3 0
Де Ланге Жеффри 3 0
Бломме Ксандер 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Дейл Матс 2 0
Мартинсен Якоб 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0

Результаты матчей

Утрехт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Гоу Эхед Иглс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
7
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Гоу Эхед Иглс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

17
27
Утрехт
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
33% (12)
22% (8)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

26
34

Голы по времени матча

Забито

34
19
10 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
1
3%
1
5%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
7
21%
3
16%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
11
32%
8
42%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

25
26
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
6
24%
8
31%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
4
16%
7
27%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Забито

20
32
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
5
25%
3
9%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
3
15%
8
25%
31-45
3
15%
2
6%
46-60
4
20%
7
22%
61-75
3
15%
9
28%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
7
29%
29%
6
27%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
6
25%
6
27%
76-90

Забито

54
51
20 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 16
10 Не забивали 9
6
11%
4
8%
1-15
6
11%
5
10%
16-30
8
15%
10
20%
31-45
10
19%
5
10%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
14
26%
17
33%
76-90
0
0%
1
2%
91-120

Пропущено

49
48
20 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
5
10%
7
15%
1-15
3
6%
6
13%
16-30
12
24%
10
21%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
10
20%
4
8%
61-75
10
20%
13
27%
76-90
1
2%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0
Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3

Результаты матчей

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
12
1.5
8
9
5
14
2.5
6
11
4
15
3.5
3
14
1
18
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
5
7
10
1.5
6
13
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
27
9
14
22
1.5
14
22
8
28
2.5
6
30
4
32
3.5
3
33
1
35
4.5
1
35
1/2 финала
3 Утрехт
1 Спарта Роттердам
1 НЕК Неймеген
2 Гоу Эхед Иглс
Финал
1 Утрехт
2 Гоу Эхед Иглс

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 30 (4)
ПСВ Де Йонг Люк 29 (15)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 25 (7)
Аякс Бробби Брайан 19 (8)
Твенте Стейн Сем 17 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 10
Хераклес Брюнс Томас 9
Витесс Ороз Алоис 9
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 7
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 125'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 125'
    Амофа Джамал ослабляет давление, выбив мяч.
  • 125'
    Контроль мяча: Утрехт: 41%, Гоу Эхед Иглс: 59%.
  • 125'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 125'
    Матч возобновлен
  • 124'
    Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
  • 123'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 122'
    Батен Тибо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • 122'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 121'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 121'
      Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 120'
      Тактическая замена. Тер Авест Хидде уходит с поля и его заменяет Ромени Оле
    • 120'
      Тактическая замена. Эдвардсен Виктор уходит с поля и его заменяет Амофа Джамал
    • 120'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 119'
      Крамер Йорис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 119'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 119'
      Оооо... вот это был удар! Джеймс Деан должен был забить с этой позиции.
    • 119'
      Джеймс Деан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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