  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Бенидорм
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 35
Бенидорм 0% (0)
X 8.6% (3)
Валенсия 91.4% (32)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Бенидорм
(7 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 поражения
Илиситано - Бенидорм 1:1 Бенидорм - Кампельо 2:1 Бенидорм - Альморади 4:0 Барселона - Бенидорм 1:0
Бенидорм - Барселона 0:1 Гранада 74 - Бенидорм 0:2 Бенидорм - Лемона 4:2
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1
Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенидорм - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 57 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 27.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Бенидорм 0% (0)
    X 8.6% (3)
    Валенсия 91.4% (32)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Бенидорм - Валенсия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Бенидорм - Валенсия

    Исход игры
    Бенидорм
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (3)
    Валенсия
    91.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (18)
    Нет
    50% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Валенсия
    27.8% (10)
    1:3 Валенсия
    25% (9)
    1:2 Валенсия
    13.9% (5)
    0:3 Валенсия
    11.1% (4)
    0:1 Валенсия
    8.3% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бенидорм
    Валенсия
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный