Результаты последних матчей
Бенидорм
(7 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1
Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2
Прогнозы на матч Бенидорм - Валенсия
Исход игры
Бенидорм
0% (0)
Ничья
8.3% (3)
Валенсия
91.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
50% (18)
Нет
50% (18)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
27.8% (10)
1:3 Валенсия
25% (9)
1:2 Валенсия
13.9% (5)
0:3 Валенсия
11.1% (4)
0:1 Валенсия
8.3% (3)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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