Стадион: Жоффруа Гишар. Главный судья: Мийо Бенуа
Позже
История личных встреч
Сент-Этьен
Мец
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
57
96
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардона Ирвин
|1
|1
|Мбуку Натанаэль
|1
|1
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|13 (3)
|0.38
|Юдоль Матьё
|3
|0.09
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.09
|Сабали Шейх
|3
|0.09
|Асоро Йоэль
|2
|0.06
|Диалло Папе
|2
|0.06
|Траоре Исмаэль
|2
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.03
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентаик Махмуд
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|4
|1
|Юдоль Матьё
|5
|0
|Сабали Шейх
|5
|0
|Н'Дорам Кевин
|4
|0
|Канде Фали
|4
|0
|Жан-Жак Данле
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Микаутадзе Жорж
|0
|1
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Сане Садибу
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
10
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мец
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
21
Упущенные победы
0
10
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Сухие победы
1
10
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
23
Упущенные победы
0
20
Голы по времени матча
Забито
2
18
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
0 Не забивали 21
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
50%
5
28%
61-75
1
50%
3
17%
76-90
Пропущено
0
31
0 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
0
0%
10
32%
76-90
Забито
0
17
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 24
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
0
27
0 В 1-м тайме 17
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 15
0
0%
10
37%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
5
19%
76-90
Забито
2
35
0 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 15
0 Не забивали 11
0
0%
7
20%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
1
50%
8
23%
61-75
1
50%
6
17%
76-90
Пропущено
0
58
0 В 1-м тайме 30
0 Во 2-м тайме 28
0 Пропускали первыми 18
0 Не пропускали 28
0
0%
14
24%
1-15
0
0%
6
10%
16-30
0
0%
10
17%
31-45
0
0%
10
17%
46-60
0
0%
3
5%
61-75
0
0%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2
Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Лаваль 0:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - ПСЖ 0:2 Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2
Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1
Результаты матчей
Сент-Этьен
Мец
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Сент-Этьен
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогнозы на матч Сент-Этьен - Мец
Исход игры
Сент-Этьен
82.1% (46)
Ничья
10.7% (6)
Мец
7.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (34)
Меньше
39.29% (22)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
2:1 Сент-Этьен
51.8% (29)
1:0 Сент-Этьен
19.6% (11)
1:1 Ничья
10.7% (6)
2:0 Сент-Этьен
7.1% (4)
3:1 Сент-Этьен
3.6% (2)
1:2 Мец
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!