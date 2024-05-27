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  4. Франция
  5. Лига 1 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Сент-Этьен
 
Позже
Мец
Прогнозы 55
Сент-Этьен 81.8% (45)
X 10.9% (6)
Мец 7.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Мец
2.18
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3.40
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3.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Сент-Этьен
Мец

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л2
1:3
Л2
3:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

57
96

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардона Ирвин 1 1
Мбуку Натанаэль 1 1
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 13 (3) 0.38
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Траоре Исмаэль 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентаик Махмуд 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Юдоль Матьё 5 0
Сабали Шейх 5 0
Н'Дорам Кевин 4 0
Канде Фали 4 0
Жан-Жак Данле 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
10
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мец
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
21

Упущенные победы

0
10
Сент-Этьен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)

Сухие победы

1
10

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
23

Упущенные победы

0
20

Голы по времени матча

Забито

2
18
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 9
0 Не забивали 21
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
50%
5
28%
61-75
1
50%
3
17%
76-90

Пропущено

0
31
0 В 1-м тайме 13
0 Во 2-м тайме 18
0 Пропускали первыми 8
0 Не пропускали 13
0
0%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
0
0%
10
32%
76-90

Забито

0
17
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 6
1 Не забивали 24
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

0
27
0 В 1-м тайме 17
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 10
0 Не пропускали 15
0
0%
10
37%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
5
19%
76-90

Забито

2
35
0 В 1-м тайме 17
2 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 15
0 Не забивали 11
0
0%
7
20%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
1
50%
8
23%
61-75
1
50%
6
17%
76-90

Пропущено

0
58
0 В 1-м тайме 30
0 Во 2-м тайме 28
0 Пропускали первыми 18
0 Не пропускали 28
0
0%
14
24%
1-15
0
0%
6
10%
16-30
0
0%
10
17%
31-45
0
0%
10
17%
46-60
0
0%
3
5%
61-75
0
0%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2
Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Лаваль 0:0
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - ПСЖ 0:2 Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2
Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1

Результаты матчей

Сент-Этьен
Мец

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
8 раз 24%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Этьен - Мец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 55
    Сент-Этьен 81.8% (45)
    X 10.9% (6)
    Мец 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Этьен
    Ничья
    Мец
    2.18
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    3.40
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    Прогнозы на матч Сент-Этьен - Мец

    Исход игры
    Сент-Этьен
    82.1% (46)
    Ничья
    10.7% (6)
    Мец
    7.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (34)
    Меньше
    39.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Этьен
    51.8% (29)
    1:0 Сент-Этьен
    19.6% (11)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    2:0 Сент-Этьен
    7.1% (4)
    3:1 Сент-Этьен
    3.6% (2)
    1:2 Мец
    3.6% (2)
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    Сент-Этьен
    Мец
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