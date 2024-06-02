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  4. Франция
  5. Лига 1 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Мец
2:1
Второй тайм: 63'
Сент-Этьен
0'
6' Красная карточка
Диалло Папе
15' Желтая карточка
Тардьё Флориан
1:0
17' Гол
Камара Ламин
23' Желтая карточка
Ларсонне Готье
2:0
25' Пенальти
Микаутадзе Жорж
2:1
35' Гол
Петро Лео

Ход матча

6'
Диалло Папе
 
15'
 
Тардьё Флориан
17'
Камара Ламин
(Юдоль Матьё)
1:0
23'
 
Ларсонне Готье
25'
Микаутадзе Жорж
2:0
35'
2:1
Петро Лео
(Муэффек Аймен)
46'
Атта Артур
Джаллоу Абли
 
57'
 
Масон Иван
Петро Лео
57'
 
Монкондю Томас
Муэффек Аймен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 127
Мец 47.2% (60)
X 33.1% (42)
Сент-Этьен 19.7% (25)
Все прогнозы
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Мец
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
38
Сане
Садибу
3
Юдоль
Матьё
18
Камара
Ламин
6
Н'Дорам
Кевин
11
Ламкель
Зе
Дидье
36
Джаллоу
Абли
10
Микаутадзе
Жорж
7
Диалло
Папе
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
29
Муэффек
Аймен
5
Тардьё
Флориан
14
Шамбос
Дилан
11
Кардона
Ирвин
9
Сиссоко
Ибраим
II
18
Кафаро
Матьё
Мец
4-3-3
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Мец
Сент-Этьен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л2
1:3
Л2
3:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
101

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 14 (4) 0.39
Юдоль Матьё 3 0.08
Джаллоу Абли 3 (1) 0.08
Сабали Шейх 3 0.08
Траоре Исмаэль 3 0.08
Камара Ламин 2 0.06
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардона Ирвин 2 0.67
Петро Лео 1 0.33
Сиссоко Ибраим II 1 0.33
Мбуку Натанаэль 1 0.33
Кафаро Матьё 0 0
Муэффек Аймен 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Юдоль Матьё 5 0
Н'Дорам Кевин 5 0
Сабали Шейх 5 0
Канде Фали 4 0
Жан-Жак Данле 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Камара Ламин 3 0
Диалло Папе 1 1
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тардьё Флориан 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Сиссоко Ибраим II 1 0
Масон Иван 1 0
Бентаик Махмуд 1 0

Результаты матчей

Мец
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
0
Мец
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

10
4
Мец
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

10
1

Волевые победы

31
0

Упущенные победы

21
4

Голы по времени матча

Забито

17
0
11 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
25 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

27
0
17 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
10
37%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Забито

19
4
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
21 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
1
25%
61-75
3
16%
2
50%
76-90

Пропущено

33
1
14 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 1
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
1
100%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
11
33%
0
0%
76-90

Забито

36
4
18 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 3
15 Забивали первыми 2
11 Не забивали 0
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
1
25%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
8
22%
1
25%
61-75
6
17%
2
50%
76-90

Пропущено

60
1
31 В 1-м тайме 1
29 Во 2-м тайме 0
19 Пропускали первыми 0
29 Не пропускали 1
14
23%
0
0%
1-15
7
12%
0
0%
16-30
10
17%
1
100%
31-45
10
17%
0
0%
46-60
3
5%
0
0%
61-75
16
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сент-Этьен - Мец 2:1 Мец - ПСЖ 0:2 Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3
Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1
Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1

Результаты матчей

Мец
Сент-Этьен

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мец
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
3
15
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
9
26
1.5
3
32
2.5

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Микаутадзе попытался уйти вправо, но прокидку мяча Масон сумел заблокировать плечом.
  • 62'
    Пас Масона слева в штрафную площадь на Кардона в падении перехватил Куао.
  • Фол, нарушение
    60'
    Монкондю у це6нтрального круга наступил на ногу Н'Дораму.
  • 59'
    Атта справа чуть неточно сделал пас в штрафную площадь на Микаутадзе. Аппиа мяч перехватил.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Сент-Этьена": вместо Аймена Муэффека на поле вышел Томас Монкондю.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Сент-Этьена": вместо Лео Петро на поле вышел Иван Масон.
  • 56'
    Прострел Кардона справа в центр штрафной площади перехватил Атта.
  • Угловой
    55'
    Камара от углового флага навесил низко к ближней штанге. Гости мяч от ворот выбили.
  • 54'
    Ламкель Зе слева не смог сделать точный пас на ход Микаутадзе. Мяч достался Ларсонне, который вышел к линии штрафной пдлощади.
  • 53'
    Петро слева при входе в штрафную площадь обыгрался с Сиссоко, но ответный пас получился немного сильным и неточным. Мяч оказался в руках Укиджи, прилёгшего на газон.
  • Опасный момент
    52'
    Навес Траоре слева дошёл до Юдоля, который с двенадцати метров ногой пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    51'
    Ларсонне кулаками вынес мяч из штрафной площади после подачи Камара от углового флага.
  • Угловой
    50'
    Камара от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вернулся обратно к Камара, после повторного навеса которого справа Н'Дорам с противодействием соперника пробил выше перекладины.
  • 49'
    Атта справа прошёл вперёд и заработал аут.
  • 48'
    После навеса Аппиа справа Кафаро головой пробил по воротам. Укиджа оказался в нужном месте и мяч поймал.
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    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Меца" произошла замена: вместо Абли ДЖаллоу на поле вышел Артур Атта.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Меце!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Мец" - "Сент-Этьен" - 2:1.
    • Угловой
      45'
      Кафаро от углового флага навесил к ближней штанге, где Кардона нанести удар головой по воротам не удалось. Вторая подача вынесена, а после третьей подряд Кардона головой пробил выше перекладины.
    • 45'
      Камара справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Ларсонне и забрал мяч в руки.
    • 45'
      Сиссоко на фланге подтолкнул в спину Н'Дорама.
    • 45'
      Тардьё слева с двадцати семи метров проб.ил выше и правее ворот.
    • 45'
      Микаутадзе сделал пас налево на Ламкель Зе, которому в касание не удалось прокинуть мяч в штрафную площадь мимо Наде.
    • Фол, нарушение
      45'
      Аппиа на чужой половине поля придержал руками Сане.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Брисар в первом тайме.
    • 45'
      Кафаро слева навесил в руки Укидже.
    • 43'
      Удар Шамбоса слева с двадцати метров сильным не получился, а мяч прилетел точно в руки Укидже.
    • 42'
      Укиджа на выходе забрал мяч в руки после заброса вперёд от Кафаро.
    • Угловой
      41'
      Шамбос от углового флага навесил к воротам, где Укидже мяч выбить кулаками не удалось. Удару Батубинсики в падении помешал партнёр, а сфера полетела левее створа.
    • Офсайд
      40'
      При навесе со штрафного кто-то из игроков "Меца" оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      39'
      Муэффек опять нарушил правила. Только теперь у центрального круга он ударил по ногам Н'Дорама.
    • Фол, нарушение
      38'
      Муэффек на линии чужой штрафной площади отмахнулся от Сане.
    • Фол, нарушение
      37'
      Джаллоу в центре поля сзади ударил по ногам Петро.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ПЕТРО!!! Шамбос от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где Петро вколотил мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      33'
      Сиссоко в чужой штрафной площади прихватил рукой Сане.
    • 32'
      "Сент-Этьен" перевёл игру на половину поля хозяев.
    • 30'
      Аппиа воспользовался рикошетом в чужой штрафной площади и с разворота нанёс удар по воротам. На пути мяча оказался Юдоль.
    • Опасный момент
      29'
      Микаутадзе слева откатил мяч на Юдоля, который от угла штрафной площади пробил в сантиметрах над дальней крестовиной.
    • 28'
      "Сент-Этьен" перехватил инициативу. Шамбос слева навесил на Аппиа, который головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      27'
      Муэффек у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Сане.
    • Пенальти
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      МИКАУТАДЗЕ!!! Микаутадзе с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом в левую штангу, от которой мяч полетел в правую, но оказался за линией.       Ларсонне немного не дотянулся до сферы в прыжке.
    • Желтая карточка
      24'
      Жёлтую карточку за недисциплинированное поведение получил Ларсонне.
    • Пенальти!
      23'
      Пенальти. Кардона в штрафной площади зацепил ногу Микаутадзе.
    • 22'
      "Мец" контролирует мяч, перемещаясь с одной половины поля на другую и обратно.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ламкель Зе у своей штрафной площади получил по ногам от соперника.
    • 19'
      "Мец" стартовый отрезок матча в меньшинстве проводит лучше соперников и уже добился положительного результата.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КАМАРА!!! Камара начал атаку. Микаутадзе сделал пас направо на Куао. Коффи прошёл вперёд и прострелил к дальней штанге, откуда Юдоль вернул мяч в центр, а Камара с пары метров пробил под перекладину.
    • Желтая карточка
      17'
      Тардьё получил жёлтую карточку за удар Ламкеля Зе в центральном круге.
    • 16'
      Удар Н'Дорама с двадцати трёх метров заблокирован соперниками.
    • 15'
      Кафаро на чужой половине поля сыграл на перехвате и заработал аут.
    • 14'
      У Аппиа не получилась подача справа. Мяч в воздухе побывал за пределами поля.
    • 12'
      Куао с двадцати шести метров справа пробил немного выше перекладины.
    • 11'
      Выпад Кардоны справа к штрафной площади ничем опасным не завершился. Попытка Ирвина заработать пенальти не выглядела убедительной.
    • Угловой
      10'
      Камара от углового флага навесил к дальней штанге, где Ларсонне кулаком выбил мяч на Микаутадзе. Жорж пробил справа в касание, но мяч успел отбить голкипер "Сент-Этьена", опустившись на газон.
    • 9'
      Ламкель Зе слева прошёл вперёд и его навес к воротам привёл к угловому удару.
    • Красная карточка
      8'
      После просмотра повторов Брисар меняет цвет карточки для Диалло. "Мец" уже в дебюте встречи остаётся в меньшинстве.
    • Видеоповтор
      7'
      Брисар пошёл сам смотреть повторы. Все застыли в ожидании.
    • Травма, повреждение
      6'
      Аппиа медики оказывают помощь, а Брисар общается с помощниками. ВАР может изменить цвет карточки для Диалло.
    • Желтая карточка
      5'
      Диалло в центре поля пошёл шипами в колено Аппиа и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      4'
      Камара у чужой штрафной площади локтем оттеснил от мяча Батубинсику.
    • 3'
      Н'Дорам на чужой половине поля сыграл на перехвате и сразу слева навесил в штрафную площадь. Защитники "Сент-Этьена" мяч забрали.
    • 2'
      "Мец" играет в бордовой форме, "Сент-Этьен" - в Зелёных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сэн-Сэнфорьен"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 2:1 Сент-Этьен

    Исход игры
    Мец
    47.2% (60)
    Ничья
    33.1% (42)
    Сент-Этьен
    19.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (37)
    2:1 Мец
    22.8% (29)
    1:0 Мец
    15% (19)
    1:2 Сент-Этьен
    11.8% (15)
    2:0 Мец
    3.1% (4)
    0:1 Сент-Этьен
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 Мец
    1.6% (2)
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