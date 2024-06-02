Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Брисар Жером
2:1
Второй тайм: 63'
0'
6' Красная карточкаДиалло Папе
15' Желтая карточкаТардьё Флориан
1:0
17' ГолКамара Ламин
23' Желтая карточкаЛарсонне Готье
2:0
25' ПенальтиМикаутадзе Жорж
2:1
35' ГолПетро Лео
Ход матча
6'
15'
17'
1:0
23'
25'
2:0
35'
2:1
57'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Куао
Коффи
38
Сане
Садибу
18
Камара
Ламин
36
Джаллоу
Абли
19
Петро
Лео
14
Шамбос
Дилан
18
Кафаро
Матьё
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Куао КоффиЗащитник
- Защитник
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
26 Мбайе МаликПолузащитник
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Кафаро МатьёНападающий
- Запасные игроки
-
42 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
История личных встреч
Мец
Сент-Этьен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.89
Среднее время на гол
51
101
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
95
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|14 (4)
|0.39
|Юдоль Матьё
|3
|0.08
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.08
|Сабали Шейх
|3
|0.08
|Траоре Исмаэль
|3
|0.08
|Камара Ламин
|2
|0.06
|Асоро Йоэль
|2
|0.06
|Диалло Папе
|2
|0.06
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.03
|Атта Артур
|1
|0.03
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.03
|Мазиз Юссеф
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Сане Ибу
|1
|0.03
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Куао Коффи
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардона Ирвин
|2
|0.67
|Петро Лео
|1
|0.33
|Сиссоко Ибраим II
|1
|0.33
|Мбуку Натанаэль
|1
|0.33
|Кафаро Матьё
|0
|0
|Муэффек Аймен
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрей Кристоф
|4
|1
|Юдоль Матьё
|5
|0
|Н'Дорам Кевин
|5
|0
|Сабали Шейх
|5
|0
|Канде Фали
|4
|0
|Жан-Жак Данле
|4
|0
|Ласло Болони
|4
|0
|Укиджа Александр
|3
|0
|Колин Максим
|3
|0
|Камара Ламин
|3
|0
|Диалло Папе
|1
|1
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Микаутадзе Жорж
|0
|1
|Ло Абабакар
|0
|1
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Сане Садибу
|1
|0
|Сане Ибу
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Сиссоко Ибраим II
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Бентаик Махмуд
|1
|0
Результаты матчей
Мец
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
0
Мец
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
29
0
Упущенные победы
10
4
Мец
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
10
1
Волевые победы
31
0
Упущенные победы
21
4
Голы по времени матча
Забито
17
0
11 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
25 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
27
0
17 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
10
37%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Забито
19
4
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
21 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
1
25%
61-75
3
16%
2
50%
76-90
Пропущено
33
1
14 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 1
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
1
100%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
11
33%
0
0%
76-90
Забито
36
4
18 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 3
15 Забивали первыми 2
11 Не забивали 0
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
1
25%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
8
22%
1
25%
61-75
6
17%
2
50%
76-90
Пропущено
60
1
31 В 1-м тайме 1
29 Во 2-м тайме 0
19 Пропускали первыми 0
29 Не пропускали 1
14
23%
0
0%
1-15
7
12%
0
0%
16-30
10
17%
1
100%
31-45
10
17%
0
0%
46-60
3
5%
0
0%
61-75
16
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сент-Этьен - Мец 2:1 Мец - ПСЖ 0:2 Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3
Мец - Лилль 1:2 Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1
Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1
Результаты матчей
Мец
Сент-Этьен
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:1
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мец
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
611
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
315
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
926
332
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|27 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|19 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|16 (8)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 11
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 11
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 10
|Ланс
|Медина Факундо
|11
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 2:1 Сент-Этьен
Исход игры
Мец
47.2% (60)
Ничья
33.1% (42)
Сент-Этьен
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (37)
2:1 Мец
22.8% (29)
1:0 Мец
15% (19)
1:2 Сент-Этьен
11.8% (15)
2:0 Мец
3.1% (4)
0:1 Сент-Этьен
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Мец
1.6% (2)
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