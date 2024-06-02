Замена в составе "Сент-Этьена": вместо Лео Петро на поле вышел Иван Масон.

Замена в составе "Сент-Этьена": вместо Аймена Муэффека на поле вышел Томас Монкондю.

Атта справа чуть неточно сделал пас в штрафную площадь на Микаутадзе. Аппиа мяч перехватил.

Монкондю у це6нтрального круга наступил на ногу Н'Дораму.

Пас Масона слева в штрафную площадь на Кардона в падении перехватил Куао.

После навеса Аппиа справа Кафаро головой пробил по воротам. Укиджа оказался в нужном месте и мяч поймал.

Камара от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вернулся обратно к Камара, после повторного навеса которого справа Н'Дорам с противодействием соперника пробил выше перекладины.

Ларсонне кулаками вынес мяч из штрафной площади после подачи Камара от углового флага.

Навес Траоре слева дошёл до Юдоля, который с двенадцати метров ногой пробил немного выше перекладины.

Петро слева при входе в штрафную площадь обыгрался с Сиссоко, но ответный пас получился немного сильным и неточным. Мяч оказался в руках Укиджи, прилёгшего на газон.

Ламкель Зе слева не смог сделать точный пас на ход Микаутадзе. Мяч достался Ларсонне, который вышел к линии штрафной пдлощади.

Камара от углового флага навесил низко к ближней штанге. Гости мяч от ворот выбили.

Второй тайм в Меце!

В перерыве в составе "Меца" произошла замена: вместо Абли ДЖаллоу на поле вышел Артур Атта.

Микаутадзе сделал пас налево на Ламкель Зе, которому в касание не удалось прокинуть мяч в штрафную площадь мимо Наде.

Тардьё слева с двадцати семи метров проб.ил выше и правее ворот.

Сиссоко на фланге подтолкнул в спину Н'Дорама.

Камара справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Ларсонне и забрал мяч в руки.

Кафаро от углового флага навесил к ближней штанге, где Кардона нанести удар головой по воротам не удалось. Вторая подача вынесена, а после третьей подряд Кардона головой пробил выше перекладины.

45' Кафаро слева навесил в руки Укидже.

43' Удар Шамбоса слева с двадцати метров сильным не получился, а мяч прилетел точно в руки Укидже.

42' Укиджа на выходе забрал мяч в руки после заброса вперёд от Кафаро.

41' Шамбос от углового флага навесил к воротам, где Укидже мяч выбить кулаками не удалось. Удару Батубинсики в падении помешал партнёр, а сфера полетела левее створа.

40' При навесе со штрафного кто-то из игроков "Меца" оказался в офсайде.

39' Муэффек опять нарушил правила. Только теперь у центрального круга он ударил по ногам Н'Дорама.

38' Муэффек на линии чужой штрафной площади отмахнулся от Сане.

37' Джаллоу в центре поля сзади ударил по ногам Петро.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ПЕТРО!!! Шамбос от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где Петро вколотил мяч в сетку.

33' Сиссоко в чужой штрафной площади прихватил рукой Сане.

32' "Сент-Этьен" перевёл игру на половину поля хозяев.

30' Аппиа воспользовался рикошетом в чужой штрафной площади и с разворота нанёс удар по воротам. На пути мяча оказался Юдоль.

29' Микаутадзе слева откатил мяч на Юдоля, который от угла штрафной площади пробил в сантиметрах над дальней крестовиной.

28' "Сент-Этьен" перехватил инициативу. Шамбос слева навесил на Аппиа, который головой пробил выше ворот.

27' Муэффек у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Сане.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

МИКАУТАДЗЕ!!! Микаутадзе с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом в левую штангу, от которой мяч полетел в правую, но оказался за линией. Ларсонне немного не дотянулся до сферы в прыжке.

24' Жёлтую карточку за недисциплинированное поведение получил Ларсонне.

23' Пенальти. Кардона в штрафной площади зацепил ногу Микаутадзе.

22' "Мец" контролирует мяч, перемещаясь с одной половины поля на другую и обратно.

20' Ламкель Зе у своей штрафной площади получил по ногам от соперника.

19' "Мец" стартовый отрезок матча в меньшинстве проводит лучше соперников и уже добился положительного результата.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КАМАРА!!! Камара начал атаку. Микаутадзе сделал пас направо на Куао. Коффи прошёл вперёд и прострелил к дальней штанге, откуда Юдоль вернул мяч в центр, а Камара с пары метров пробил под перекладину.

17' Тардьё получил жёлтую карточку за удар Ламкеля Зе в центральном круге.

16' Удар Н'Дорама с двадцати трёх метров заблокирован соперниками.

15' Кафаро на чужой половине поля сыграл на перехвате и заработал аут.

14' У Аппиа не получилась подача справа. Мяч в воздухе побывал за пределами поля.

12' Куао с двадцати шести метров справа пробил немного выше перекладины.

11' Выпад Кардоны справа к штрафной площади ничем опасным не завершился. Попытка Ирвина заработать пенальти не выглядела убедительной.

10' Камара от углового флага навесил к дальней штанге, где Ларсонне кулаком выбил мяч на Микаутадзе. Жорж пробил справа в касание, но мяч успел отбить голкипер "Сент-Этьена", опустившись на газон.

9' Ламкель Зе слева прошёл вперёд и его навес к воротам привёл к угловому удару.

8' После просмотра повторов Брисар меняет цвет карточки для Диалло. "Мец" уже в дебюте встречи остаётся в меньшинстве.

7' Брисар пошёл сам смотреть повторы. Все застыли в ожидании.

6' Аппиа медики оказывают помощь, а Брисар общается с помощниками. ВАР может изменить цвет карточки для Диалло.

5' Диалло в центре поля пошёл шипами в колено Аппиа и получил жёлтую карточку.

4' Камара у чужой штрафной площади локтем оттеснил от мяча Батубинсику.

3' Н'Дорам на чужой половине поля сыграл на перехвате и сразу слева навесил в штрафную площадь. Защитники "Сент-Этьена" мяч забрали.

2' "Мец" играет в бордовой форме, "Сент-Этьен" - в Зелёных футболках и белых трусах.