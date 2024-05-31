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  4. Франция
  5. Лига 1 2023-2024
Стадион: .
Мец
 
Позже
Сент-Этьен
Прогнозы 60
Мец 58.3% (35)
X 30% (18)
Сент-Этьен 11.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мец
Ничья
Сент-Этьен
3.35
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3.50
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3.29
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мец
Сент-Этьен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л2
1:3
Л2
3:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
101

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
95

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 13 (3) 0.37
Юдоль Матьё 3 0.09
Джаллоу Абли 3 (1) 0.09
Сабали Шейх 3 0.09
Траоре Исмаэль 3 0.09
Асоро Йоэль 2 0.06
Диалло Папе 2 0.06
Камара Ламин 1 0.03
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.03
Атта Артур 1 0.03
Ламкель Зе Дидье 1 0.03
Мазиз Юссеф 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Сане Ибу 1 0.03
Н'Дорам Кевин 0 0
Куао Коффи 0 0
Канде Фали 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардона Ирвин 2 1
Сиссоко Ибраим II 1 0.5
Мбуку Натанаэль 1 0.5
Кафаро Матьё 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрей Кристоф 4 1
Юдоль Матьё 5 0
Н'Дорам Кевин 5 0
Сабали Шейх 5 0
Канде Фали 4 0
Жан-Жак Данле 4 0
Ласло Болони 4 0
Укиджа Александр 3 0
Колин Максим 3 0
Камара Ламин 3 0
Траоре Исмаэль 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Микаутадзе Жорж 0 1
Ло Абабакар 0 1
Мбайе Малик 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Сане Садибу 1 0
Сане Ибу 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Ибраим II 1 0
Масон Иван 1 0
Бентаик Махмуд 1 0

Результаты матчей

Мец
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
0
Мец
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сент-Этьен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

29
0

Упущенные победы

10
4
Мец
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Сент-Этьен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

10
1

Волевые победы

31
0

Упущенные победы

21
4

Голы по времени матча

Забито

17
0
11 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 0
25 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

27
0
17 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 0
10
37%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Забито

19
4
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
21 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
1
25%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
5
26%
1
25%
61-75
3
16%
2
50%
76-90

Пропущено

33
1
14 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 0
9 Пропускали первыми 0
14 Не пропускали 1
4
12%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
1
100%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
11
33%
0
0%
76-90

Забито

36
4
18 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 3
15 Забивали первыми 2
11 Не забивали 0
7
19%
0
0%
1-15
5
14%
1
25%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
8
22%
1
25%
61-75
6
17%
2
50%
76-90

Пропущено

60
1
31 В 1-м тайме 1
29 Во 2-м тайме 0
19 Пропускали первыми 0
29 Не пропускали 1
14
23%
0
0%
1-15
7
12%
0
0%
16-30
10
17%
1
100%
31-45
10
17%
0
0%
46-60
3
5%
0
0%
61-75
16
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Мец - ПСЖ 0:2 Страсбург - Мец 2:1 Мец - Ренн 2:3 Мец - Лилль 1:2
Гавр - Мец 0:1 Мец - Ланс 2:1 Брест - Мец 4:3 Мец - Монако 2:5 Мец - Труа 0:0 Реймс - Мец 2:1 Мец - Клермон 1:0 Нант - Мец 0:2 Мец - Лион 1:2 Монпелье - Мец 3:0 Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1 Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2
Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0 Париж - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Анси 2:1 Анже - Сент-Этьен 0:3 Сент-Этьен - Труа 5:0 Дюнкерк - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Амьен 0:1 По - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Лаваль 0:0

Результаты матчей

Мец
Сент-Этьен

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
8 раз 23%
2:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мец
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
3
15
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
9
26
1.5
3
32
2.5

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 27 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
Лион Ляказетт Александр 19 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 16 (8)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 11
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 11
Брест Брассье Лилиан 1 10
Ланс Медина Факундо 11
Ланс Гради Жонатан 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мец - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Мец 58.3% (35)
    X 30% (18)
    Сент-Этьен 11.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мец
    Ничья
    Сент-Этьен
    3.35
    Реклама, zenit.win
    3.50
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    Прогнозы на матч Мец - Сент-Этьен

    Исход игры
    Мец
    58.3% (35)
    Ничья
    30% (18)
    Сент-Этьен
    11.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (25)
    Меньше
    57.63% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    71.19% (42)
    Нет
    28.81% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Мец
    28.3% (17)
    1:1 Ничья
    28.3% (17)
    1:0 Мец
    23.3% (14)
    1:2 Сент-Этьен
    10% (6)
    2:0 Мец
    3.3% (2)
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    Мец
    Сент-Этьен
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