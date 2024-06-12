  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Атлетико Гойаненсе
2:2
Конец матча
Коринтианс
0'
13' Желтая карточка
Gabriel Baralhas
0:1
15' Гол
Алберто Юри
21' Желтая карточка
Гарро Родриго
25' Желтая карточка
Энрике Густаво
34' Вторая желтая карточка
Энрике Густаво
56' Желтая карточка
Guilherme Romao
0:2
62' Гол
Алберто Юри
1:2
66' Гол в свои ворота
Кака II
81' Желтая карточка
Мигель Карлос
2:2
90' Пенальти
Shaylon
90' Желтая карточка
Ранжел Педро
90'+10
1
Роналдо
2
Магиньо
3
Martins
Adriano
4
Alix
6
Guilherme
Romao
5
Lucas
Kal
8
Gabriel
Baralhas
7
Rhaldney
Norberto
10
Shaylon
11
Фернандо
Луис
IV
9
Emiliano
Rodriguez
22
Мигель
Карлос
2
Котулио
Матеус
13
Энрике
Густаво
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
77
Коронадо
Игор
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
Атлетико Гойаненсе
4-5-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Коринтианс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
К
4:1
К
2:0
СA
0:1
СA
1:1
К
0:0
К
0:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
3:4
СA
3:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.22

Среднее время на гол

115
73

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.11
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
85

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вагнер Лав 1 0.13
Фернандо Луис IV 1 0.13
Gabriel Baralhas 1 0.13
Derek 1 0.13
Shaylon 1 (1) 0.13
Guilherme Romao 0 0
Роналдо 0 0
Магиньо 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 0.25
Алберто Юри 2 0.25
Кака II 1 0.13
Гарро Родриго 0 0
Gustavo Mosquito 0 0
Hugo Farias 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 4 0
Guilherme Romao 3 0
Магиньо 1 1
Luiz Felipe III 1 1
Gabriel Barros 1 1
Alix 1 1
Рони 2 0
Martins Adriano 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Jair Ventura 0 1
Роналдо 1 0
Энрике Педру II 1 0
Вагнер Лав 1 0
Shaylon 1 0
Bruno Tubarao 1 0
Ранжел Педро 1 0
Derek 1 0
Alejo Cruz Techera 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 3 0
Raniele 3 0
Энрике Густаво 1 1
Ромеро Анхель 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Мигель Карлос 2 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Торрес Феликс 1 0
Алберто Юри 1 0
Hugo Farias 1 0
Bidon Breno 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Атлетико Гойаненсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Коринтианс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 4 2 2 13 - 7 14
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Флуминенсе
 0:0 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
17.
Крисьюма
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 7 1 1 5 5 - 13 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Флуминенсе
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Жувентуде Caique 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Энрике Густаво получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 25'
      Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Гарро Родриго получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Кака II сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
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