Тур: 8.
2:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаGabriel Baralhas
0:1
15' ГолАлберто Юри
21' Желтая карточкаГарро Родриго
25' Желтая карточкаЭнрике Густаво
34' Вторая желтая карточкаЭнрике Густаво
56' Желтая карточкаGuilherme Romao
0:2
62' ГолАлберто Юри
1:2
66' Гол в свои воротаКака II
81' Желтая карточкаМигель Карлос
2:2
90' ПенальтиShaylon
90' Желтая карточкаРанжел Педро
90'+10
Ход матча
13'
15'
0:1
21'
25'
34'
46'
56'
62'
0:2
66'
1:2
70'
71'
81'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Alix
10
Shaylon
25
Кака
II
46
Hugo
Farias
14
Raniele
27
Bidon
Breno
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
4 AlixЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 Энрике ПедруЗащитник
-
18 Вагнер ЛавНападающий
-
20 Mateo Zuleta
-
-
-
16 Randerson
-
17 Даниэл
-
-
21 Max
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Коринтианс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.22
Среднее время на гол
115
73
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.11
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
85
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вагнер Лав
|1
|0.13
|Фернандо Луис IV
|1
|0.13
|Gabriel Baralhas
|1
|0.13
|Derek
|1
|0.13
|Shaylon
|1 (1)
|0.13
|Guilherme Romao
|0
|0
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|2
|0.25
|Алберто Юри
|2
|0.25
|Кака II
|1
|0.13
|Гарро Родриго
|0
|0
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Hugo Farias
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|4
|0
|Guilherme Romao
|3
|0
|Магиньо
|1
|1
|Luiz Felipe III
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Alix
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Martins Adriano
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Вагнер Лав
|1
|0
|Shaylon
|1
|0
|Bruno Tubarao
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Derek
|1
|0
|Alejo Cruz Techera
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Энрике Густаво
|1
|1
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Мигель Карлос
|2
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Bidon Breno
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Коринтианс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Атлетико Гойаненсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Атлетико Гойаненсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Атлетико Гойаненсе - Вила Нова 3:1 Вила Нова - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гояния 3:1 Гояния - Атлетико Гойаненсе 2:3 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 5:0 Реал Нуклео-Бандейранти - Атлетико Гойаненсе 1:3 Гоятуба - Атлетико Гойаненсе 0:3 Атлетико Гойаненсе - Гойянезия 5:1 Униан Рондонополис - Атлетико Гойаненсе 1:3 Жатаиэнсе - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Гоятуба 6:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Расинг Монтевидео 3:0 Коринтианс - Америка Натал 2:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0
Фламенго - Коринтианс 2:0 Насьональ Асунсьон - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Форталеза Сеара 0:0 Америка Натал - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:0 Жувентуде - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Коринтианс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|10 - 4
|10
|11.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Жувентуде
|Caique
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4