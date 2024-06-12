Тур: 8.
0'
29' Желтая карточкаCaio Vinicius2
1:0
34' ГолRodrigo Sam
42' Желтая карточкаWillian VI
1:1
42' ГолWillian VI
45' Желтая карточкаCaique
70' Желтая карточкаLucas Arcanjo
78' Желтая карточкаБарбоза Лукас
82' Желтая карточкаАндраде Лео
89' Желтая карточкаJadson III
90'+7
Ход матча
29'
34'
1:0
42'
42'
1:1
45'
47'
64'
70'
78'
78'
82'
89'
89'
14
Эвертон
34
Rodrigo
Sam
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
11
Марселинью
X
97
Lepu
13
Camutanga
29
Willian
VI
8
Luan5
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
-
14 ЭвертонЗащитник
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Марселинью XНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерЗащитник
- Защитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
19 Bill2
-
29 Ruan
-
44 Mandaca
-
45 Werik
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
13 CamutangaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
12 Адриано ЛуисНападающий
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
40 Reynaldo2
-
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Жувентуде
Витория
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
135
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|0.29
|Барбоза Лукас
|2
|0.29
|Jadson III
|1
|0.14
|Rodrigo Sam
|1
|0.14
|Danilo Boza
|1
|0.14
|Арруда Эрик
|1
|0.14
|Нене Андерсон
|0
|0
|Марселинью X
|0
|0
|Erick Farias
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|2
|0.25
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0.13
|Иури Фрейтас
|1
|0.13
|Wagner Leonardo
|1
|0.13
|Зе Карлос III
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|4
|1
|Caique
|4
|0
|Лукас Хуан
|2
|1
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Барбоза Лукас
|2
|0
|Marcos Ze
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Rodrigo Sam
|1
|0
|Иносенсио Габриэль
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду Эдуардо
|3
|1
|Wagner Leonardo
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Андраде Лео
|2
|0
|Lepu
|2
|0
|Эстевес Лукас
|2
|0
|Caio Vinicius2
|2
|0
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Lucas Arcanjo
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Витория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Жувентуде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
2
Жувентуде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Витория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
5
71%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
6
40%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0
Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1
Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1
Результаты матчей
Жувентуде
Витория
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|10 - 4
|10
|11.
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|13.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|5 - 8
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 12
|6
|11.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|12.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 1
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|4
|Фламенго
|Педро Гильерме
|3 (1)
|Атлетико Минейро
|Варгас Эдуардо
|3
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Данило Барбоза
|3
|Жувентуде
|Jadson III
|1 4
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|5
|Витория
|Дуду Эдуардо
|1 3
|Жувентуде
|Caique
|4
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|4