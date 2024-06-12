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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Жувентуде
1:1
Конец матча
Витория
0'
29' Желтая карточка
Caio Vinicius2
1:0
34' Гол
Rodrigo Sam
42' Желтая карточка
Willian VI
1:1
42' Гол
Willian VI
45' Желтая карточка
Caique
70' Желтая карточка
Lucas Arcanjo
78' Желтая карточка
Барбоза Лукас
82' Желтая карточка
Андраде Лео
89' Желтая карточка
Jadson III
90'+7
1
Габриэл
Васконселлос
14
Эвертон
4
Danilo
Boza
34
Rodrigo
Sam
28
Русшел
Алан
95
Caique
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
11
Марселинью
X
7
Erick
Farias
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
13
Camutanga
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
29
Willian
VI
8
Luan5
15
Caio
Vinicius2
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
Жувентуде
4-3-3
Витория
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Витория

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
КБ
1:1
КБ
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 0.29
Барбоза Лукас 2 0.29
Jadson III 1 0.14
Rodrigo Sam 1 0.14
Danilo Boza 1 0.14
Арруда Эрик 1 0.14
Нене Андерсон 0 0
Марселинью X 0 0
Erick Farias 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 2 0.25
Nascimento Leite Matheus II 1 0.13
Иури Фрейтас 1 0.13
Wagner Leonardo 1 0.13
Зе Карлос III 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 4 1
Caique 4 0
Лукас Хуан 2 1
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Барбоза Лукас 2 0
Marcos Ze 2 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Rodrigo Sam 1 0
Иносенсио Габриэль 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду Эдуардо 3 1
Wagner Leonardo 1 1
Camutanga 1 1
Андраде Лео 2 0
Lepu 2 0
Эстевес Лукас 2 0
Caio Vinicius2 2 0
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Willian VI 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Nascimento Leite Matheus II 1 0
Алеррандро 1 0
Lucas Arcanjo 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Витория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Жувентуде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Витория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
2
Жувентуде
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Витория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
5
71%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
6
40%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1
Жувентуде - Коринтианс 2:0 Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0
Витория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1
Витория - Сан-Паулу 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Крузейро - Витория 3:1 Витория - Байя 2:2 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Витория - Трезе 3:0 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Байя - Витория 2:1 Витория - Барселона-де-Ильеус 4:1 Барселона-де-Ильеус - Витория 0:2 Витория - Итабаяна 3:1 Итабуна - Витория 0:2 Витория - Атлетико Алагоиньяс 3:0 Витория - Наутико 1:1

Результаты матчей

Жувентуде
Витория

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 4 2 2 13 - 7 14
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Флуминенсе
 0:0 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
17.
Крисьюма
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 7 1 1 5 5 - 13 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Флуминенсе
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Жувентуде Caique 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Caique получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Виллиан бьет в цель!
    • 42'
      Виллиан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Нене Андерсон сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Rodrigo Sam бьет в цель!
    • 29'
      Кайо Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 1:1 Витория онлайн

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