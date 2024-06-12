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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Второй тайм: 63'
Флуминенсе
0'
11' Желтая карточка
Мартинелли Габриэл
15' Желтая карточка
Соарес Франсиско
45' Желтая карточка
Гансо Пауло
45' Желтая карточка
Че Че

Ход матча

11'
 
Мартинелли Габриэл
15'
Соарес Франсиско
 
45'
 
Гансо Пауло
45'
Че Че
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Флуминенсе
2.03
4.30
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6.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
22
Дамиан
Суарес
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
7
Энрике
Луис
IX
9
Соарес
Франсиско
11
Сантос
Жуниор
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
4
Марлон
26
Маноэл
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
9
Джон
Кеннеди
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
59.1%
4.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

43 матча

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.6%
72.1%
9.3%
8 побед 31 ничья 4 победы

Второй тайм

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ККГ
2:4
СA
0:2
СA
1:0
ККГ
0:1
СA
2:2
СA
0:1
ККГ
1:2
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:0
СA
2:0
СA
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
ККГ
3:0
СA
0:1
СA
0:1
ККГР
1:1
СA
2:1
ЧК
2:1
К
4:2
ЧК
2:1
КБ
2:2
ЧК
3:1
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
CC
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
CC
2:1
CC
0:1
СA
1:1
СA
0:0
CC
0:1

Голы

Всего голов

20
27

Голов в среднем за матч

1.18
0.96

Среднее время на гол

76
93

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.73

Среднее время на гол

83
122

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.12
0.88

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

80
101

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данило Барбоза 3 0.38
Сантос Жуниор 2 0.25
Саварино Джефферсон 2 0.25
Соарес Франсиско 2 (1) 0.25
Джеффиньо 1 0.13
Энрике Луис IX 1 0.13
Jacob Montes 1 0.13
Понте Матео 1 0.13
Угу Мигель 0 0
Ромеро Оскар 0 0
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Cuiabano 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 2 0.25
Лима II 2 0.25
Гансо Пауло 1 0.13
Марсело Виера 1 (1) 0.13
Аугусто Ренато 1 0.13
Мартинелли Габриэл 1 0.13
Самуэл Шавьер 0 0
Ариас Джон 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 1
Данило Барбоза 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Джеффиньо 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Marlon Freitas 2 0
Эрнандес Диего 2 0
Энрике Луис IX 2 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Че Че 1 0
John Victor 1 0
Грегоре 1 0
Lucas Halter 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Понте Матео 1 0
Cuiabano 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 5 0
Лима II 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Мело Фелипе 2 0
Андре 2 0
Гуга III 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Александр Гомес II 2 0
Диниз Фернандо 0 1
Джон Кеннеди 1 0
Кано Херман 1 0
Маноэл 1 0
Диого VII 1 0
Ариас Джон 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
23%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Университарио Депортес Лима - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Форталеза Сеара - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Университарио Депортес Лима 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Жувентуде 5:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Хуниор 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Боавишта РЖ 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сампайо Корреа РЖ 2:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сампайо Корреа РЖ - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Байя
 7 4 2 1 10 - 7 14
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 8 4 2 2 13 - 7 14
4.
Сан-Паулу
 7 4 1 2 12 - 6 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 1 2 9 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 7 3 3 1 9 - 6 12
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 3 2 2 5 - 4 11
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Крузейро
 6 3 1 2 8 - 9 10
10.
Атлетико Минейро
 6 2 4 0 10 - 4 10
11.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 6 - 4 10
12.
Жувентуде
 7 2 4 1 8 - 9 10
13.
Флуминенсе
 0:0 8 1 4 3 9 - 13 7
14.
Гремио
 5 2 0 3 4 - 5 6
15.
Васко да Гама
 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Коринтианс
 8 1 3 4 5 - 8 6
17.
Крисьюма
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Атлетико Гойаненсе
 8 1 2 5 6 - 11 5
19.
Куяба
 7 1 1 5 5 - 13 4
20.
Витория
 8 0 3 5 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Байя
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Жувентуде
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Ред Булл Брагантино
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Крузейро
 2 2 0 0 6 - 3 6
8.
Фламенго
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Васко да Гама
 4 2 0 2 5 - 12 6
11.
Форталеза Сеара
 4 1 3 0 4 - 3 6
12.
Флуминенсе
 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
13.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
14.
Коринтианс
 4 1 2 1 3 - 1 5
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Крисьюма
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Атлетико Гойаненсе
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Витория
 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Куяба
 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Фламенго
 4 2 2 0 9 - 3 8
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Сан-Паулу
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 2 - 1 6
6.
Атлетико Минейро
 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Байя
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Крисьюма
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Атлетико Гойаненсе
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Крузейро
 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Куяба
 3 1 0 2 5 - 7 3
15.
Жувентуде
 3 0 2 1 3 - 7 2
16.
Витория
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Флуминенсе
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Коринтианс
 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Гремио
 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Васко да Гама
 3 0 0 3 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 4
Фламенго Педро Гильерме 3 (1)
Атлетико Минейро Варгас Эдуардо 3
Ботафого Рио-де-Жанейро Данило Барбоза 3
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 4
Флуминенсе Гансо Пауло 5
Витория Дуду Эдуардо 1 3
Жувентуде Caique 4
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Че Че получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Гансо Пауло получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Соарес Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Мартинелли Габриэл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Ботафого Рио-де-Жанейро.
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Флуминенсе
2.03
4.30
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6.25
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