Половина тайма примерно остаётся у "Пари НН" для отыгрыша, иначе придётся нижегородцам ехать в гости в Тулу с пораженческим счётом из первого матча.

Угловой на левом фланге у "Пари НН". Подача стандарта - и зарабатывают нижегородцы ещё один корнер. Теперь угловой у хозяев будет с правого края.

Матео Стаматов подал угловой с правого фланга в район ближнего угла вратарской, а Николоз Кутателадзе головой отправил мяч над перекладиной.

Тройная замена состоялась в составе "Пари НН". Вступили в игру Максим Шнапцев, Александр Трошечкин и Владислав Карапузов вместо Кирилла Боженова, Виктора Александрова и Зе Турбо.

"Родина" ещё претендовала на попадание в стыки, но всё-таки она была отстающей. По итогам предпоследнего тура Первой лиги она потеряла таковые шансы.

Штрафной удар на левом фланге в области центральной линии заработал тульский "Арсенал". Владислав Карапузов толкнул там сбоку Артёма Попова.

Сейчас игра не клеится у нижегородцев. В середине поля владеет игровым снарядом "Пари НН". В позиционной обороне находится команда хозяев.

Правым флангом устремлялся в атаку "Пари НН", Кирилл Боженов делал проникающую передачу, а в итоге будет аут в пользу хозяев.

Николоз Кутателадзе появляется на замену в составе "Пари НН" вместо Константина Кучаева.

Зафиксирован фол со стороны туляков в атаке на левом фланге. Ишхан Гелоян действовал не по правилам против оппонента.

Ответный матч состоится 1 июня в Туле. Если бы играла "Балтика" в стыках, переходные матчи с её участием перенесли бы из-за участия калининградского клуба в суперфинале Кубка России.

Ходили слухи, что главным тренером "Пари НН" может стать Станислав Черчесов, но это, скорее всего, если команда останется в Премьер-лиге.

Никита Каккоев отметился нарушением правил на своей половине поля. Максим Кайнов заработал стандартное положение для "Арсенала".

Кирилл Большаков решил напрямую пробивать со штрафного из центра чужой половины поля. Мяч отправился с отклонением от ворот "Пари НН" в правую сторону.

Замена произошла в перерыве в составе "Арсенала". Ифеани Давид Ндука появился на поле, а покинул игру Эрвинг Ботака-Иобома.

Нет стартового рывка во втором тайме в исполнении "Пари НН". Похоже, в постепенном режиме будет пытаться отыграться команда из Нижнего Новгорода.

Евгений Шевченко сработал локтем возле своей штрафной площадки в лицо Никиты Ермакова и получил жёлтую карточку.

Пришли на поле медики и проверили состояние Никиты Ермакова. Всё нормально с полузащитником "Пари НН".

Николай Калинский приложился со штрафного удара и попал в стенку. Не удалось нижегородцам создать голевой момент со стандарта.

Матео Стаматов с левого полуфланга осуществил подачу к дальней штанге, а Ишхан Гелоян грудью вынес мяч за лицевую линию на угловой. С корнера не получилось обострить у "Пари НН".

Никита Ермаков на левом фланге атаки "Пари НН" противоборствовал за мяч с Давидом Ндукой. Появился в итоге угловой удар для хозяев. Тоже без момента на корнере.

Момент у "Пари НН"! Константин Кучаев пробил с шестнадцати метров с подбора с рикошетом, и мяч направился в левую девятку, но Никита Кокарев отвёл угрозу в штангу и на очередной угловой.

Владислав Левин появился на замену в составе "Арсенала" вместо Евгения Шевченко.

Зе Турбо не удалось на скорости ворваться в чужую штрафную площадь с правого фланга. Мяч остался в распоряжении "Пари НН", но переместился в центр поля.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. "Пари НН" - "Арсенал" - 1:2. Тульская команда тоже хочет в Премьер-лигу, как и "Акрон".

45' Падение игрока "Пари НН" справа в чужой штрафной площадке. Это Кирилл Боженов, подхвативший мяч после неудачных действий Никиты Ермакова. Борьба обычная была у Боженова с Гелояном.

45' Второй подряд угловой у "Пари НН" на правом фланге. И очень опасный! Виктор Александров мог удачно замыкать дальнюю штангу, но не судьба.

45' +2 минуты к первому тайму.

45' Константин Кучаев пробил с левого полуфлага с линии штрафной площади к дальнему углу створа, а Никита Кокарев перевёл мяч на угловой.

44' Артём Попов выиграл борьбу в центре поля и двинулся с мячом, а Никита Ермаков уронил его ударом по ногам сзади.

43' Уже можно констатировать, что в этом стыке забитыми голами отметились обе команды. А "Урал" сегодня не смог отличиться против "Акрона".

42' Тихий темп наблюдается в последние минуты. Но есть ещё немного времени у команд, чтобы попытаться поразить ворота друг друга.

41' В случае ничейного результата по сумме двух матчей (при одинаковой ценности домашних и выездных голов) команды 1 июня итогово выяснят отношения в серии пенальти.

40' Кирилл Боженов мелко нарушил правила в центральной трети поля на правом фланге в отношении Ишхана Гелояна.

38' Левым флангом атаковал "Арсенал", и попытались гости ввести мяч в чужую штрафную площадь, но хозяева перехватили игровой снаряд.

37' "Пари НН" в данный момент проседает, не может игру отвести от своей штрафной площадки. В перерыве нужно правильные указания дать своим подопечным Саше Иличу.

36' "Арсенал" старается не отпускать "Пари НН" в свободное плавание. Команда Александра Сторожука сейчас держит мяч на чужой половине поля.

35' Зе Турбо снова активно действует. На этот раз фолит форвард из Гвинеи-Бисау на правом фланге нападения. Фол в свой адрес получил Эрвинг Ботака-Иобома.

34' Момент у "Пари НН"! Зе Турбо прорвался по зоне левого инсайда и нанёс удар по чужим воротам. Не удалось отправить мяч нападающему хозяев в ближнюю девятку.

33' Таким образом, Ботака-Иобома реабилитировался за свой автогол. Без его голов в свои ворота и в чужие счёт сейчас сохранялся бы 0:1.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! ЭРВИНГ БОТАКА-ИОБОМА!

Второй подряд угловой заработал "Арсенал" на правом фланге, пошла подача на ближнюю штангу, и Эрвинг Ботака-Иобома головой отправил мяч в ворота.

31' Момент у "Арсенала"! Джонатан Окоронкво пробивал головой кручёным образом после подачи с правого полуфланга от Анатолия Макарова. Сферу отразил Артур Нигматуллин. Угловой будет.

29' Теперь зафиксировано нарушение правил в исполнении Зе Турбо на грани чужой штрафной площадки против Максима Кайнова.

28' Евгений Шевченко сфолил на чужой половине поля, поставив подножку Кириллу Боженову. Без жёлтой карточки.

28' Виктор Александров скидывал головой с правого угла вратарской, и никто из его партнёров не оказался следующим игроком на мяче.

27' Эрвинг Ботака-Иобома получил жёлтую карточку. По левому флангу проходил Зе Турбо, против него нарушались правила.

26' Реально опасно здесь! Матео Стаматов завершал теперь с подбора с линии штрафной площадки - попал низом не в дальний угол, а в рекламный щит.

25' Кирилл Боженов заработал штрафной удар на правом фланге. Матео Стаматов подал со стандарта, а Константин Кучаев с подбора с левого полуфланга криво послал мяч выше створа.

24' Половина основного времени первого тайма осталась позади. В последнее время команды не обостряют. Быстрые голы остаются пока единственными.

23' Александр Коротков в центральной трети поля задел по ноге Виктора Александрова, который тоже рискованно ставил ногу. Фола нет, по мнению арбитра. Есть медицинская пауза.

22' Прямой удар по чужим воротам со штрафного исполнил Кирилл Большаков. Не удалось ему попасть в левый угол. Артур Нигматуллин контролировал ситуацию.

20' Потребовалась медицинская помощь нападающему "Арсенала" Джонатану Окоронкво, которому Кирилл Гоцук насупил сзади на пятку.

20' Плюс новая жёлтая карточка в составе "Пари НН". Кирилл Гоцук грубо принял в середине поля Джонатана Окоронкво и устроился на предупреждение.

18' Артём Попов попробовал протиснуться вперёд по левому флангу, однако упал на газон по итогам борьбы с соперниками. Фол не зафиксирован.

17' Николай Калинский получает жёлтую карточку за нарушительный подкате в центральной трети поля на фланге. Фол в свой адрес получил Эрвинг Ботака-Иобома.

16' "Арсенал" находится сейчас в позиционной атаке. Не намеревается команда Александра Сторожука отсиживаться в обороне.

15' Если вспоминать предыдущие матчи команд, то "Пари НН" сыграл вничью с "Крыльями Советов", а "Арсенал" потерпел поражение от "Шинника".

14' Матео Стаматов отметился нарушением правил в центральной трети поля на левом фланге, где он ударил по голеностопу Артёма Суханова.

13' Оперативный обмен голами обрадовал тех, кто поставил на тотал больше 2,5. Если что, правило гостевого гола здесь в переходных матчах не действует.

12' Николай Калинский выполнил подачу стандарта с левого края, а из района ближней штанги пробил головой Никита Каккоев - направил мяч выше створа.

11' Штрафной удар заработал "Пари НН" на левом фланге атаки. Есть шанс для нижегородцев обострить ситуацию благодаря подаче оттуда.

9' Когда зарождалась голевая атака "Пари НН", оказался на газоне один из игроков "Арсенала", но судьи не усмотрели там нарушения правил.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭРВИНГ БОТАКА-ИОБОМА (В СВОИ ВОРОТА)!

Быстро сравнивает счёт "Пари НН"! Кирилл Боженов с правого фланга осуществил прострельную передачу, и мяч отскочил от защитника "Арсенала" в ворота тульской команды.

7' "Акрон" уже успел обыграть "Урал" в первом стыковом матче. Посмотрим, как сейчас завершат свой матч команды из разных дивизионов.

6' Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге у "Пари НН". Константин Кучаев оказался в офсайде.

5' "Пари НН" больше некуда отступать. Давно не выигрывала команда из Нижнего Новгорода, и пора уже это делать, иначе вылетит она из РПЛ.

4' Вот атака хозяев! Константин Кучаев выводил по левому полуфлангу Никита Ермакова, который далековато отпустил от себя мяч, но догнал его и пробил с близкого расстояния в Никиту Кокарева.

3' "Пари НН" ещё ни одну атаку не успел провести, как оказался уступающим в счёте. Посмотрим, как отреагирует на пропущенный мяч команда Саши Илича.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАКСИМ КАЙНОВ!

"Оружейники" сразу пошли в атаку левым флангом. Заработали там сначала аут, а затем и угловой. Пошла подача корнера, и Максим Кайнов переправил мяч головой в сетку.

1' "Пари НН" играет в чёрно-золотисто-белой форме с цитатами Максима Горького, а у "Арсенала" красно-жёлтая расцветка. Пёстро.