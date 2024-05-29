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  4. РОССИЯ
  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Пари НН
1:2
Второй тайм: 74'
Арсенал Тула
0'
0:1
2' Гол
Кайнов Максим
1:1
8' Гол в свои ворота
Ботака-Иобома Эрвинг
17' Желтая карточка
Калинский Николай
20' Желтая карточка
Гоцук Кирилл
27' Желтая карточка
Ботака-Иобома Эрвинг
1:2
33' Гол
Ботака-Иобома Эрвинг
49' Желтая карточка
Шевченко Евгений

Ход матча

2'
0:1
Кайнов Максим
(Макаров Анатолий)
8'
Ботака-Иобома Эрвинг
1:1
17'
Калинский Николай
 
20'
Гоцук Кирилл
 
27'
 
Ботака-Иобома Эрвинг
33'
1:2
Ботака-Иобома Эрвинг
(Макаров Анатолий)
46'
 
Ндука Ифеани Давид
Ботака-Иобома Эрвинг
49'
 
Шевченко Евгений
55'
 
Лёвин Владислав
Шевченко Евгений
61'
Кутателадзе Николоз
Кучаев Константин
 
68'
Шнапцев Максим
Боженов Кирилл
 
68'
Карапузов Владислав
Зе Турбо Жозе
 
68'
Трошечкин Александр
Александров Виктор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 122
Пари НН 71.3% (87)
X 19.7% (24)
Арсенал Тула 9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Арсенал Тула
8.62
3.67
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
22
Каккоев
Никита
78
Калинский
Николай
18
Кучаев
Константин
87
Боженов
Кирилл
11
Стаматов
Матео
19
Ермаков
Никита
9
Зе
Турбо
Жозе
80
Кокарев
Никита
24
Коротков
Александр
II
31
Большаков
Кирилл
3
Ботака-Иобома
Эрвинг
76
Суханов
Артём
Романович
13
Кайнов
Максим
8
Попов
Артём
88
Макаров
Анатолий
21
Шевченко
Евгений
70
Гелоян
Ишхан
20
Джонатан
Окоронкво
Пари НН
3-5-2
Арсенал Тула
4-1-4-1

История личных встреч

Пари НН
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.23
Зе Турбо Жозе 4 0.13
Севикян Эдгар 4 0.13
Боселли Хуан 3 0.1
Кутателадзе Николоз 2 0.06
Трошечкин Александр 2 0.06
Стоцкий Дмитрий 2 0.06
Сулейманов Тимур 2 0.06
Гоцук Кирилл 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Александров Виктор 1 0.03
Кухарчук Илья 1 0.03
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботака-Иобома Эрвинг 1 1
Кайнов Максим 1 1
Макаров Анатолий 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 6 2
Александров Виктор 6 2
Калинский Николай 7 0
Каккоев Никита 7 0
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 6 0
Трошечкин Александр 5 0
Стаматов Матео 4 0
Боженов Кирилл 2 1
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шевченко Евгений 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0

Результаты матчей

Пари НН
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
0
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

27
0

Упущенные победы

3
0
Пари НН
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

12
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

28
0

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

23
0
11 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 0
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Пропущено

20
0
8 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 0
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
23 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

29
0
12 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
12 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
7
24%
0
0%
76-90

Забито

31
0
16 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
11 Не забивали 0
4
13%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
32%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

49
0
20 В 1-м тайме 0
29 Во 2-м тайме 0
17 Пропускали первыми 0
20 Не пропускали 0
6
12%
0
0%
1-15
5
10%
0
0%
16-30
9
18%
0
0%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
14
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0

Результаты матчей

Пари НН
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
1
14
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
8
22
1.5
2
28
2.5

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 13
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Сейчас игра не клеится у нижегородцев. В середине поля владеет игровым снарядом "Пари НН". В позиционной обороне находится команда хозяев.
  • Желтая карточка
    71'
    Штрафной удар на левом фланге в области центральной линии заработал тульский "Арсенал". Владислав Карапузов толкнул там сбоку Артёма Попова.
  • 70'
    "Родина" ещё претендовала на попадание в стыки, но всё-таки она была отстающей. По итогам предпоследнего тура Первой лиги она потеряла таковые шансы.
  • Замена
    69'
    Тройная замена состоялась в составе "Пари НН". Вступили в игру Максим Шнапцев, Александр Трошечкин и Владислав Карапузов вместо Кирилла Боженова, Виктора Александрова и Зе Турбо. 
  • Опасный момент
    68'
    Матео Стаматов подал угловой с правого фланга в район ближнего угла вратарской, а Николоз Кутателадзе головой отправил мяч над перекладиной.
  • Угловой
    67'
    Угловой на левом фланге у "Пари НН". Подача стандарта - и зарабатывают нижегородцы ещё один корнер. Теперь угловой у хозяев будет с правого края.
  • 66'
    Половина тайма примерно остаётся у "Пари НН" для отыгрыша, иначе придётся нижегородцам ехать в гости в Тулу с пораженческим счётом из первого матча.
  • 65'
    Кирилл Большаков решил напрямую пробивать со штрафного из центра чужой половины поля. Мяч отправился с отклонением от ворот "Пари НН" в правую сторону.
  • 64'
    Никита Каккоев отметился нарушением правил на своей половине поля. Максим Кайнов заработал стандартное положение для "Арсенала".
  • 63'
    Ходили слухи, что главным тренером "Пари НН" может стать Станислав Черчесов, но это, скорее всего, если команда останется в Премьер-лиге.
  • 62'
    Ответный матч состоится 1 июня в Туле. Если бы играла "Балтика" в стыках, переходные матчи с её участием перенесли бы из-за участия калининградского клуба в суперфинале Кубка России.
  • Фол, нарушение
    61'
    Зафиксирован фол со стороны туляков в атаке на левом фланге. Ишхан Гелоян действовал не по правилам против оппонента.
  • Замена
    61'
    Николоз Кутателадзе появляется на замену в составе "Пари НН" вместо Константина Кучаева.
  • 59'
    Правым флангом устремлялся в атаку "Пари НН", Кирилл Боженов делал проникающую передачу, а в итоге будет аут в пользу хозяев.
  • Желтая карточка
    58'
    Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук получил жёлтую карточку от главного арбитра встречи.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Зе Турбо не удалось на скорости ворваться в чужую штрафную площадь с правого фланга. Мяч остался в распоряжении "Пари НН", но переместился в центр поля.
    • Замена
      55'
      Владислав Левин появился на замену в составе "Арсенала" вместо Евгения Шевченко.
    • Штанга
      54'
      Момент у "Пари НН"! Константин Кучаев пробил с шестнадцати метров с подбора с рикошетом, и мяч направился в левую девятку, но Никита Кокарев отвёл угрозу в штангу и на очередной угловой.
    • Угловой
      53'
      Никита Ермаков на левом фланге атаки "Пари НН" противоборствовал за мяч с Давидом Ндукой. Появился в итоге угловой удар для хозяев. Тоже без момента на корнере.
    • Угловой
      52'
      Матео Стаматов с левого полуфланга осуществил подачу к дальней штанге, а Ишхан Гелоян грудью вынес мяч за лицевую линию на угловой. С корнера не получилось обострить у "Пари НН".
    • 50'
      Николай Калинский приложился со штрафного удара и попал в стенку. Не удалось нижегородцам создать голевой момент со стандарта.
    • Травма, повреждение
      49'
      Пришли на поле медики и проверили состояние Никиты Ермакова. Всё нормально с полузащитником "Пари НН".
    • Желтая карточка
      48'
      Евгений Шевченко сработал локтем возле своей штрафной площадки в лицо Никиты Ермакова и получил жёлтую карточку.
    • 47'
      Нет стартового рывка во втором тайме в исполнении "Пари НН". Похоже, в постепенном режиме будет пытаться отыграться команда из Нижнего Новгорода.
    • Замена
      46'
      Замена произошла в перерыве в составе "Арсенала". Ифеани Давид Ндука появился на поле, а покинул игру Эрвинг Ботака-Иобома.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Пари НН" - "Арсенал" - 1:2. Тульская команда тоже хочет в Премьер-лигу, как и "Акрон".
    • Судья
      45'
      Падение игрока "Пари НН" справа в чужой штрафной площадке. Это Кирилл Боженов, подхвативший мяч после неудачных действий Никиты Ермакова. Борьба обычная была у Боженова с Гелояном.
    • Опасный момент
      45'
      Второй подряд угловой у "Пари НН" на правом фланге. И очень опасный! Виктор Александров мог удачно замыкать дальнюю штангу, но не судьба.
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты к первому тайму.
    • Опасный момент
      45'
      Константин Кучаев пробил с левого полуфлага с линии штрафной площади к дальнему углу створа, а Никита Кокарев перевёл мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      44'
      Артём Попов выиграл борьбу в центре поля и двинулся с мячом, а Никита Ермаков уронил его ударом по ногам сзади.
    • 43'
      Уже можно констатировать, что в этом стыке забитыми голами отметились обе команды. А "Урал" сегодня не смог отличиться против "Акрона".
    • 42'
      Тихий темп наблюдается в последние минуты. Но есть ещё немного времени у команд, чтобы попытаться поразить ворота друг друга.
    • 41'
      В случае ничейного результата по сумме двух матчей (при одинаковой ценности домашних и выездных голов) команды 1 июня итогово выяснят отношения в серии пенальти.
    • Фол, нарушение
      40'
      Кирилл Боженов мелко нарушил правила в центральной трети поля на правом фланге в отношении Ишхана Гелояна.
    • 38'
      Левым флангом атаковал "Арсенал", и попытались гости ввести мяч в чужую штрафную площадь, но хозяева перехватили игровой снаряд.
    • 37'
      "Пари НН" в данный момент проседает, не может игру отвести от своей штрафной площадки. В перерыве нужно правильные указания дать своим подопечным Саше Иличу.
    • 36'
      "Арсенал" старается не отпускать "Пари НН" в свободное плавание. Команда Александра Сторожука сейчас держит мяч на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      35'
      Зе Турбо снова активно действует. На этот раз фолит форвард из Гвинеи-Бисау на правом фланге нападения. Фол в свой адрес получил Эрвинг Ботака-Иобома.
    • Опасный момент
      34'
      Момент у "Пари НН"! Зе Турбо прорвался по зоне левого инсайда и нанёс удар по чужим воротам. Не удалось отправить мяч нападающему хозяев в ближнюю девятку.
    • 33'
      Таким образом, Ботака-Иобома реабилитировался за свой автогол. Без его голов в свои ворота и в чужие счёт сейчас сохранялся бы 0:1.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! ЭРВИНГ БОТАКА-ИОБОМА!
      Второй подряд угловой заработал "Арсенал" на правом фланге, пошла подача на ближнюю штангу, и Эрвинг Ботака-Иобома головой отправил мяч в ворота.
    • Опасный момент
      31'
      Момент у "Арсенала"! Джонатан Окоронкво пробивал головой кручёным образом после подачи с правого полуфланга от Анатолия Макарова. Сферу отразил Артур Нигматуллин. Угловой будет.
    • Фол, нарушение
      29'
      Теперь зафиксировано нарушение правил в исполнении Зе Турбо на грани чужой штрафной площадки против Максима Кайнова.
    • Фол, нарушение
      28'
      Евгений Шевченко сфолил на чужой половине поля, поставив подножку Кириллу Боженову. Без жёлтой карточки.
    • 28'
      Виктор Александров скидывал головой с правого угла вратарской, и никто из его партнёров не оказался следующим игроком на мяче.
    • Желтая карточка
      27'
      Эрвинг Ботака-Иобома получил жёлтую карточку. По левому флангу проходил Зе Турбо, против него нарушались правила.
    • Опасный момент
      26'
      Реально опасно здесь! Матео Стаматов завершал теперь с подбора с линии штрафной площадки - попал низом не в дальний угол, а в рекламный щит.
    • 25'
      Кирилл Боженов заработал штрафной удар на правом фланге. Матео Стаматов подал со стандарта, а Константин Кучаев с подбора с левого полуфланга криво послал мяч выше створа.
    • 24'
      Половина основного времени первого тайма осталась позади. В последнее время команды не обостряют. Быстрые голы остаются пока единственными.
    • Травма, повреждение
      23'
      Александр Коротков в центральной трети поля задел по ноге Виктора Александрова, который тоже рискованно ставил ногу. Фола нет, по мнению арбитра. Есть медицинская пауза.
    • 22'
      Прямой удар по чужим воротам со штрафного исполнил Кирилл Большаков. Не удалось ему попасть в левый угол. Артур Нигматуллин контролировал ситуацию.
    • Травма, повреждение
      20'
      Потребовалась медицинская помощь нападающему "Арсенала" Джонатану Окоронкво, которому Кирилл Гоцук насупил сзади на пятку.
    • Желтая карточка
      20'
      Плюс новая жёлтая карточка в составе "Пари НН". Кирилл Гоцук грубо принял в середине поля Джонатана Окоронкво и устроился на предупреждение.
    • Судья
      18'
      Артём Попов попробовал протиснуться вперёд по левому флангу, однако упал на газон по итогам борьбы с соперниками. Фол не зафиксирован.
    • Желтая карточка
      17'
      Николай Калинский получает жёлтую карточку за нарушительный подкате в центральной трети поля на фланге. Фол в свой адрес получил Эрвинг Ботака-Иобома.
    • 16'
      "Арсенал" находится сейчас в позиционной атаке. Не намеревается команда Александра Сторожука отсиживаться в обороне.
    • 15'
      Если вспоминать предыдущие матчи команд, то "Пари НН" сыграл вничью с "Крыльями Советов", а "Арсенал" потерпел поражение от "Шинника".
    • Фол, нарушение
      14'
      Матео Стаматов отметился нарушением правил в центральной трети поля на левом фланге, где он ударил по голеностопу Артёма Суханова.
    • 13'
      Оперативный обмен голами обрадовал тех, кто поставил на тотал больше 2,5. Если что, правило гостевого гола здесь в переходных матчах не действует.
    • Опасный момент
      12'
      Николай Калинский выполнил подачу стандарта с левого края, а из района ближней штанги пробил головой Никита Каккоев - направил мяч выше створа.
    • Фол, нарушение
      11'
      Штрафной удар заработал "Пари НН" на левом фланге атаки. Есть шанс для нижегородцев обострить ситуацию благодаря подаче оттуда.
    • Судья
      9'
      Когда зарождалась голевая атака "Пари НН", оказался на газоне один из игроков "Арсенала", но судьи не усмотрели там нарушения правил.
    • Гол в свои ворота
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭРВИНГ БОТАКА-ИОБОМА (В СВОИ ВОРОТА)!
      Быстро сравнивает счёт "Пари НН"! Кирилл Боженов с правого фланга осуществил прострельную передачу, и мяч отскочил от защитника "Арсенала" в ворота тульской команды.
    • 7'
      "Акрон" уже успел обыграть "Урал" в первом стыковом матче. Посмотрим, как сейчас завершат свой матч команды из разных дивизионов.
    • Офсайд
      6'
      Положение "вне игры" фиксируется на левом фланге у "Пари НН". Константин Кучаев оказался в офсайде.
    • 5'
      "Пари НН" больше некуда отступать. Давно не выигрывала команда из Нижнего Новгорода, и пора уже это делать, иначе вылетит она из РПЛ.
    • Опасный момент
      4'
      Вот атака хозяев! Константин Кучаев выводил по левому полуфлангу Никита Ермакова, который далековато отпустил от себя мяч, но догнал его и пробил с близкого расстояния в Никиту Кокарева.
    • 3'
      "Пари НН" ещё ни одну атаку не успел провести, как оказался уступающим в счёте. Посмотрим, как отреагирует на пропущенный мяч команда Саши Илича.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАКСИМ КАЙНОВ!
      "Оружейники" сразу пошли в атаку левым флангом. Заработали там сначала аут, а затем и угловой. Пошла подача корнера, и Максим Кайнов переправил мяч головой в сетку.
    • 1'
      "Пари НН" играет в чёрно-золотисто-белой форме с цитатами Максима Горького, а у "Арсенала" красно-жёлтая расцветка. Пёстро.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В первом переходном матче (Премьер-лига / Первая лига) двухматчевого противостояния "Пари НН" примет в Нижнем Новгороде тульский "Арсенал". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Пари НН 71.3% (87)
    X 19.7% (24)
    Арсенал Тула 9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Арсенал Тула
    8.62
    3.67
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 1:2 Арсенал Тула

    Исход игры
    Пари НН
    71.3% (87)
    Ничья
    19.7% (24)
    Арсенал Тула
    9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    29.5% (36)
    1:0 Пари НН
    23% (28)
    1:1 Ничья
    15.6% (19)
    2:0 Пари НН
    9.8% (12)
    1:2 Арсенал Тула
    4.9% (6)
    3:1 Пари НН
    3.3% (4)
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