Стадион: Нижний Новгород.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Пари НН
Арсенал Тула
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
36
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.23
|Зе Турбо Жозе
|4
|0.13
|Севикян Эдгар
|4
|0.13
|Боселли Хуан
|3
|0.1
|Кутателадзе Николоз
|2
|0.07
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0.07
|Сулейманов Тимур
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|1
|0.03
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|Александров Виктор
|1
|0.03
|Кухарчук Илья
|1
|0.03
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|6
|2
|Гоцук Кирилл
|5
|2
|Каккоев Никита
|7
|0
|Сергей Юран
|5
|1
|Калинский Николай
|6
|0
|Майга Мамаду
|6
|0
|Трошечкин Александр
|5
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Боженов Кирилл
|2
|1
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Илич Саша
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Пари НН
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
0
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
27
0
Упущенные победы
3
0
Пари НН
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
12
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
28
0
Упущенные победы
13
0
Голы по времени матча
Забито
23
0
11 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 0
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Пропущено
20
0
8 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 0
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Забито
8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
23 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
29
0
12 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
12 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
7
24%
0
0%
76-90
Забито
31
0
16 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
11 Не забивали 0
4
13%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
32%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
49
0
20 В 1-м тайме 0
29 Во 2-м тайме 0
17 Пропускали первыми 0
20 Не пропускали 0
6
12%
0
0%
1-15
5
10%
0
0%
16-30
9
18%
0
0%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
14
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0
Результаты матчей
Пари НН
Арсенал Тула
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
822
228
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (4)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|14
|Урал
|Бегич Сильвие
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Арсенал Тула
Исход игры
Пари НН
86% (43)
Ничья
8% (4)
Арсенал Тула
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (21)
Меньше
56.25% (27)
Обе команды забьют
Да
52.08% (25)
Нет
47.92% (23)
Популярный счёт
2:1 Пари НН
36% (18)
2:0 Пари НН
22% (11)
1:0 Пари НН
22% (11)
1:1 Ничья
8% (4)
1:2 Арсенал Тула
4% (2)
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