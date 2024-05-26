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  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Пари НН
 
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Арсенал Тула
Прогнозы 50
Пари НН 86% (43)
X 8% (4)
Арсенал Тула 6% (3)
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Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Арсенал Тула
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
Арсенал Тула

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
36

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.23
Зе Турбо Жозе 4 0.13
Севикян Эдгар 4 0.13
Боселли Хуан 3 0.1
Кутателадзе Николоз 2 0.07
Трошечкин Александр 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 2 0.07
Сулейманов Тимур 2 0.07
Гоцук Кирилл 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Александров Виктор 1 0.03
Кухарчук Илья 1 0.03
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 6 2
Гоцук Кирилл 5 2
Каккоев Никита 7 0
Сергей Юран 5 1
Калинский Николай 6 0
Майга Мамаду 6 0
Трошечкин Александр 5 0
Стаматов Матео 4 0
Боженов Кирилл 2 1
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Пари НН
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
0
Пари НН
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

27
0

Упущенные победы

3
0
Пари НН
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

12
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

28
0

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

23
0
11 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
18 Не забивали 0
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Пропущено

20
0
8 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 0
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
23 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

29
0
12 В 1-м тайме 0
17 Во 2-м тайме 0
12 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
7
24%
0
0%
76-90

Забито

31
0
16 В 1-м тайме 0
15 Во 2-м тайме 0
10 Забивали первыми 0
11 Не забивали 0
4
13%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
32%
0
0%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

49
0
20 В 1-м тайме 0
29 Во 2-м тайме 0
17 Пропускали первыми 0
20 Не пропускали 0
6
12%
0
0%
1-15
5
10%
0
0%
16-30
9
18%
0
0%
31-45
6
12%
0
0%
46-60
9
18%
0
0%
61-75
14
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0
Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0

Результаты матчей

Пари НН
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
1
14
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
8
22
1.5
2
28
2.5

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 50
    Пари НН 86% (43)
    X 8% (4)
    Арсенал Тула 6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Арсенал Тула
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Арсенал Тула

    Исход игры
    Пари НН
    86% (43)
    Ничья
    8% (4)
    Арсенал Тула
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    52.08% (25)
    Нет
    47.92% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Пари НН
    36% (18)
    2:0 Пари НН
    22% (11)
    1:0 Пари НН
    22% (11)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    1:2 Арсенал Тула
    4% (2)
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    Пари НН
    Арсенал Тула
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