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  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Арсенал Тула
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 55
Арсенал Тула 52.7% (29)
X 25.5% (14)
Пари НН 21.8% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал Тула
Ничья
Пари НН
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История личных встреч

Арсенал Тула
Пари НН

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботака-Иобома Эрвинг 1 1
Кайнов Максим 1 1
Макаров Анатолий 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинский Николай 7 (4) 0.23
Зе Турбо Жозе 4 0.13
Севикян Эдгар 4 0.13
Боселли Хуан 3 0.1
Кутателадзе Николоз 2 0.06
Трошечкин Александр 2 0.06
Стоцкий Дмитрий 2 0.06
Сулейманов Тимур 2 0.06
Гоцук Кирилл 1 0.03
Каккоев Никита 1 0.03
Александров Виктор 1 0.03
Кухарчук Илья 1 0.03
Тихий Дмитрий 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Карапузов Владислав 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шевченко Евгений 1 0
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоцук Кирилл 6 2
Александров Виктор 6 2
Каккоев Никита 8 0
Калинский Николай 7 0
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 6 0
Трошечкин Александр 5 0
Стаматов Матео 4 0
Боженов Кирилл 2 1
Нигматуллин Артур 3 0
Тихий Дмитрий 3 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Илич Саша 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
7
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

0
21

Упущенные победы

3
14
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пари НН
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
12

Волевые победы

0
21

Упущенные победы

3
21

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 24
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

0
29
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 12
0 Не пропускали 13
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
0
0%
7
24%
76-90

Забито

3
23
3 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 19
2
67%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
33%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Пропущено

0
23
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 6
0 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
7
30%
76-90

Забито

3
31
3 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 10
0 Не забивали 12
2
67%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
1
33%
10
32%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
0
0%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

0
52
0 В 1-м тайме 23
0 Во 2-м тайме 29
0 Пропускали первыми 18
0 Не пропускали 21
0
0%
8
15%
1-15
0
0%
5
10%
16-30
0
0%
10
19%
31-45
0
0%
6
12%
46-60
0
0%
9
17%
61-75
0
0%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Пари НН

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 13
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Арсенал Тула 52.7% (29)
    X 25.5% (14)
    Пари НН 21.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Пари НН
    2.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Пари НН

    Исход игры
    Арсенал Тула
    54.2% (32)
    Ничья
    23.7% (14)
    Пари НН
    22% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (26)
    Меньше
    52.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    28.8% (17)
    1:1 Ничья
    22% (13)
    1:0 Арсенал Тула
    11.9% (7)
    1:2 Пари НН
    8.5% (5)
    2:0 Арсенал Тула
    6.8% (4)
    0:1 Пари НН
    5.1% (3)
    3:1 Арсенал Тула
    3.4% (2)
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