Стадион: Арсенал (Тула).
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Арсенал Тула
Пари НН
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|1
|Кайнов Максим
|1
|1
|Макаров Анатолий
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|7 (4)
|0.23
|Зе Турбо Жозе
|4
|0.13
|Севикян Эдгар
|4
|0.13
|Боселли Хуан
|3
|0.1
|Кутателадзе Николоз
|2
|0.06
|Трошечкин Александр
|2
|0.06
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0.06
|Сулейманов Тимур
|2
|0.06
|Гоцук Кирилл
|1
|0.03
|Каккоев Никита
|1
|0.03
|Александров Виктор
|1
|0.03
|Кухарчук Илья
|1
|0.03
|Тихий Дмитрий
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоцук Кирилл
|6
|2
|Александров Виктор
|6
|2
|Каккоев Никита
|8
|0
|Калинский Николай
|7
|0
|Сергей Юран
|5
|1
|Майга Мамаду
|6
|0
|Трошечкин Александр
|5
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Боженов Кирилл
|2
|1
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|3
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Илич Саша
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
7
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пари НН
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
0
21
Упущенные победы
3
14
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пари НН
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
12
Волевые победы
0
21
Упущенные победы
3
21
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 24
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
0
29
0 В 1-м тайме 12
0 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 12
0 Не пропускали 13
0
0%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
0
0%
7
24%
76-90
Забито
3
23
3 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 8
0 Не забивали 19
2
67%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
33%
6
26%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Пропущено
0
23
0 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 6
0 Не пропускали 8
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
0
0%
7
30%
76-90
Забито
3
31
3 В 1-м тайме 16
0 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 10
0 Не забивали 12
2
67%
4
13%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
1
33%
10
32%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
0
0%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
0
52
0 В 1-м тайме 23
0 Во 2-м тайме 29
0 Пропускали первыми 18
0 Не пропускали 21
0
0%
8
15%
1-15
0
0%
5
10%
16-30
0
0%
10
19%
31-45
0
0%
6
12%
46-60
0
0%
9
17%
61-75
0
0%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3
Пари НН
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1
Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1
Результаты матчей
Арсенал Тула
Пари НН
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
7 раз 23%
2:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (4)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|14
|Урал
|Бегич Сильвие
|13
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Пари НН
Исход игры
Арсенал Тула
54.2% (32)
Ничья
23.7% (14)
Пари НН
22% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (26)
Меньше
52.73% (29)
Обе команды забьют
Да
69.09% (38)
Нет
30.91% (17)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
28.8% (17)
1:1 Ничья
22% (13)
1:0 Арсенал Тула
11.9% (7)
1:2 Пари НН
8.5% (5)
2:0 Арсенал Тула
6.8% (4)
0:1 Пари НН
5.1% (3)
3:1 Арсенал Тула
3.4% (2)
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