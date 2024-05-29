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  4. РОССИЯ
  5. Премьер-лига 2023-2024
Стадион: .
Урал
0:0
Первый тайм: 22'
Акрон
0'
1:0
7' Гол
Сиссе Ибраима

Ход матча

7'
Сиссе Ибраима
1:0
Прогнозы 136
Урал 83.8% (114)
X 6.6% (9)
Акрон 9.6% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Помазун
Илья
5
Егорычев
Андрей
44
Сиссе
Ибраима
3
Бочеров
Валерий
2
Бегич
Сильвие
11
Ионов
Алексей
4
Эмерсон
Иллой-Айет
15
Кулаков
Денис
80
Концевой
Артём
Александрович
16
Итало
9
Гильерме
Шеттине
1
Волков
Сергей
15
Данилкин
Егор
23
Данилин
Кирилл
27
Чудин
Иван
26
Анджелкович
Неманья
20
Димоски
Боян
11
Понсе
Андрес
10
Палиенко
Максим
6
Макаров
Сергей
9
Глушков
Никита
Андреевич
77
Савичев
Константин
Урал
4-2-3-1
Акрон
4-1-4-1

История личных встреч

Урал
Акрон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 6 (4) 0.19
Егорычев Андрей 5 0.16
Бегич Сильвие 5 0.16
Бикфалви Эрик 3 0.1
Ионов Алексей 3 0.1
Мишкич Даниэль 3 (1) 0.1
Гильерме Шеттине 2 0.06
Ишков Илья 1 0.03
Аюпов Тимур 1 0.03
Сиссе Ибраима 1 0.03
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.03
Кулаков Денис 0 0
Итало 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 12 0
Гильерме Шеттине 4 1
Кулаков Денис 5 0
Итало 3 1
Помазун Илья 4 0
Мишкич Даниэль 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Егорычев Андрей 2 1
Ишков Илья 3 0
Газинский Юрий 1 1
Ионов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Нейва Кристиан 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Эмерсон Иллой-Айет 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Дмитриев Игорь 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Урал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
0
Урал
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
0
Урал
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

22
0

Упущенные победы

16
0

Голы по времени матча

Забито

20
0
9 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
20 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90

Пропущено

24
0
11 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Забито

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

21
0
10 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 0
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

31
0
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 0
3
10%
0
0%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

45
0
21 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
18 Пропускали первыми 0
24 Не пропускали 0
6
13%
0
0%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
10
22%
0
0%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
10
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1
Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1

Результаты матчей

Урал
Акрон

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Урал
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
10
20
1.5
3
27
2.5

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 21 (4)
Динамо Москва Тюкавин Константин 15 (8)
Краснодар Кордоба Джон 15 (4)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 12 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 2 11
Оренбург Перес Матиас 14
Урал Бегич Сильвие 12
Краснодар Черников Александр 12
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Дождь
    23'
    Небольшой дождик накрапывает в Екатеринбурге. Плюсом, в центральной части России установилась жаркая погода, а вот на Урале довольно холодно, поэтому футболистам сегодня лучше не задерживаться на одном месте. 
  • 22'
    Футболисты "Акрона" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. Хозяева в прессинг пока вступать не спешат. 
  • 21'
    Пролетели у нас стартовые минуты поединка. Очевидно, что давит ответственность на оба коллектива, поэтому футбол мы наблюдаем крайне закрытый и практически без моментов. 
  • Судья
    20'
    Ошиблись тольяттинцы на своей половине поля. Игровой снаряд пришёл к радиусу штрафной, где Шеттине упал на газон в борьбе с Данилкиным. Рефери нарушения здесь не зафиксировал. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Глушков и Эмерсон жёстко столкнулись в центральной части поля, после чего футболист "Акрона" остался лежать на газоне. 
  • 18'
    Савичев подключился к атаке своей команды на правом фланге и пытался прострелить в штрафную, однако эта попытка пришлась в Ионова. Здорово в стартовые минуты смотрятся гости. 
  • 17'
    Сиссе невнятно сыграл у своей штрафной. Пробил мячом в соперника, а затем начал что-то активно доказывать Казарцеву. Тольяттинцы снаряд подхватили, вот только прорваться к воротам так и не смогли. 
  • 16'
    Великолепная группа поддержки прибыла из Тольятти на эту встречу. Очень громко поддерживают свою команду фанаты "Акрона", а вот местных болельщиков сегодня довольно мало. 
  • 15'
    Шеттине зацепился за игровой снаряд на чужой половине поля, но действовал крайне неаккуратно и выпустил мяч за боковую. Пока очень сложно даются наступательные действия хозяевам. 
  • Угловой
    14'
    И ещё один угловой на левом фланге заработали футболисты "Акрона". Снова последовал короткий розыгрыш, вот только ни к чему опасному у владений Помазуна он не привёл. 
  • Угловой
    13'
    Хитро разыграли угловой на левом фланге разыграли тольяттинцы, после чего Глушков опасно прострелил к ближней штанге, однако эту передачу в падении перехватил Шеттине. 
  • 12'
    Савичев с правого фланга выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там Кулаков не стал рисковать и аккуратно смахнул сферу за лицевую. Угловой разыграют гости. 
  • Судья
    11'
    Не засчитывает гол "Урала" Казарцев! Действительно, Ионов находился в положении вне игры и мог мешать обзору Волкова. Справедливое решение арбитра. 
  • 10'
    Казарцев лично отправился к монитору, дабы посмотреть гол "Урала". Ионов находился в момент удара в положении вне игры, поэтому гол "шмелей", вероятнее всего, будет отменён. 
  • Видеоповтор
    9'
    VAR включается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты гол "Урала". Василий Казарцев сразу же показал, что идёт проверка на предмет положения вне игры у игрока хозяев. 
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    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! СИССЕ! Затяжная позиционная атака получилась у хозяев, в ходе которой Егорычев оказался с мячом в левой части штрафной и отдал пас в центр, а Сиссе с 14 метров классно пробил в левый верхний угол!
    • 7'
      Аут на левом фланге заработали хозяева. Бегич сильно вбросил игровой снаряд в штрафную соперника, а Савичев не стал рисковать и просто вынес сферу за лицевую. Угловой разыграют "шмели". 
    • 6'
      Напомню, что "Урал" является представителем РПЛ, а вот тольяттинский клуб представляет ФНЛ. Уральцы по итогам сезона заняли 14-ю строчку, а "Акрон" финишировал на третьем месте. 
    • 5'
      Глушков по левой бровке пытался прорваться вперёд, однако против него цепко сыграл Сиссе, в подкате сумевший сферу забрать. Активнее начинают эту встречу тольяттинцы. 
    • Офсайд
      4'
      По правому краю футболисты "Акрона" подобрались к штрафной соперника, однако прозвучал свисток арбитра, который их действия остановил. В положение вне игры забрался Данилин. 
    • 3'
      Довольно панически хозяева начинают эту встречу. Бегич оставлял снаряд своему голкиперу, но в последний момент передумал, чем очень смутил Помазуна, выскочившего навстречу. 
    • 2'
      Футболисты "Урала" вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, тольяттинцы играют в белой форме. Ворота Волкова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на первом матче противостояния за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, в котором встретятся "Урал" из Екатеринбурга и тольяттинский "Акрон". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 136
    Урал 83.8% (114)
    X 6.6% (9)
    Акрон 9.6% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:0 Акрон

    Исход игры
    Урал
    84.2% (117)
    Ничья
    6.5% (9)
    Акрон
    9.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (44)
    Нет
    60% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Урал
    24.5% (34)
    2:1 Урал
    23.7% (33)
    1:0 Урал
    20.9% (29)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    3:0 Урал
    1.4% (2)
    3:1 Урал
    1.4% (2)
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