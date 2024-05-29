Первый тайм

23' Небольшой дождик накрапывает в Екатеринбурге. Плюсом, в центральной части России установилась жаркая погода, а вот на Урале довольно холодно, поэтому футболистам сегодня лучше не задерживаться на одном месте.

22' Футболисты "Акрона" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. Хозяева в прессинг пока вступать не спешат.

21' Пролетели у нас стартовые минуты поединка. Очевидно, что давит ответственность на оба коллектива, поэтому футбол мы наблюдаем крайне закрытый и практически без моментов.

20' Ошиблись тольяттинцы на своей половине поля. Игровой снаряд пришёл к радиусу штрафной, где Шеттине упал на газон в борьбе с Данилкиным. Рефери нарушения здесь не зафиксировал.

19' Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Глушков и Эмерсон жёстко столкнулись в центральной части поля, после чего футболист "Акрона" остался лежать на газоне.

18' Савичев подключился к атаке своей команды на правом фланге и пытался прострелить в штрафную, однако эта попытка пришлась в Ионова. Здорово в стартовые минуты смотрятся гости.