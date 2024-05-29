Стадион: Екатеринбург Арена.
Ход матча
7'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
16
Итало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ЭмерсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ИталоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
- Нападающий
-
97 Ишков ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Чудин ИванЗащитник
- Защитник
-
20 Димоски БоянПолузащитник
-
11 Понсе АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
59 Барт РусланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Урал
Акрон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|6 (4)
|0.19
|Егорычев Андрей
|5
|0.16
|Бегич Сильвие
|5
|0.16
|Бикфалви Эрик
|3
|0.1
|Ионов Алексей
|3
|0.1
|Мишкич Даниэль
|3 (1)
|0.1
|Гильерме Шеттине
|2
|0.06
|Ишков Илья
|1
|0.03
|Аюпов Тимур
|1
|0.03
|Сиссе Ибраима
|1
|0.03
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.03
|Кулаков Денис
|0
|0
|Итало
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|12
|0
|Гильерме Шеттине
|4
|1
|Кулаков Денис
|5
|0
|Итало
|3
|1
|Помазун Илья
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Егорычев Андрей
|2
|1
|Ишков Илья
|3
|0
|Газинский Юрий
|1
|1
|Ионов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Нейва Кристиан
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Дмитриев Игорь
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Урал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
0
Урал
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
8
0
Урал
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
22
0
Упущенные победы
16
0
Голы по времени матча
Забито
20
0
9 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
20 Не забивали 0
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
35%
0
0%
76-90
Пропущено
24
0
11 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 0
10 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 0
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Забито
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 0
22 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
21
0
10 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 0
8 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 0
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Забито
31
0
13 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
12 Не забивали 0
3
10%
0
0%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
45
0
21 В 1-м тайме 0
24 Во 2-м тайме 0
18 Пропускали первыми 0
24 Не пропускали 0
6
13%
0
0%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
10
22%
0
0%
31-45
6
13%
0
0%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
10
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1
Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1
Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1
Результаты матчей
Урал
Акрон
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Урал
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1020
327
|Зенит
|Кассьерра Матео
|21 (4)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|15 (8)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|15 (4)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (3)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|2 11
|Оренбург
|Перес Матиас
|14
|Урал
|Бегич Сильвие
|12
|Краснодар
|Черников Александр
|12
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Акрон
Исход игры
Урал
84.2% (117)
Ничья
6.5% (9)
Акрон
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
40% (44)
Нет
60% (66)
Популярный счёт
2:0 Урал
24.5% (34)
2:1 Урал
23.7% (33)
1:0 Урал
20.9% (29)
1:1 Ничья
5% (7)
3:0 Урал
1.4% (2)
3:1 Урал
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!